Le NCCN s'engage à partager en espagnol et dans d'autres langues les ressources primées destinées aux personnes atteintes de cancer

Des traductions sont en cours pour l'ensemble de la bibliothèque des lignes directrices du NCCN à l'intention des patients, afin de permettre aux personnes atteintes d'un cancer et aux soignants du monde entier de prendre des décisions thérapeutiques éclairées qui leur conviennent le mieux.

PLYMOUTH MEETING, Pa., 12 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le National Comprehensive Cancer Network® (NCCN®)-une alliance de centres de cancérologie de premier plan-et la Fondation NCCN® annoncent fièrement des plans pour rendre chaque livre de la bibliothèque des directives du NCCN pour les patients® disponible en espagnol ; avec des éditions sélectionnées disponibles dans d'autres langues également.

Le NCCN publie la bibliothèque des lignes directrices du NCCN à l'intention des patients grâce au financement de la Fondation du NCCN . Elle propose aujourd'hui plus de 70 ouvrages contenant des informations faciles à comprendre sur la prévention, le dépistage, le diagnostic, le traitement et les soins de soutien pour presque tous les types de cancer. Les recommandations pour les patients sont basées sur les recommandations consensuelles d'experts, constamment mises à jour et fondées sur des preuves, des lignes directrices de pratique clinique en oncologie du NCCN (lignes directrices du NCCN®), qui sont utilisées par les prestataires de soins de santé dans le monde entier. Ils ont été récompensés par de nombreux prix en tant que source d'information fiable et conviviale pour les personnes atteintes d'un cancer.

Les directives du NCCN à l'intention des patients peuvent être consultées ou téléchargées gratuitement en ligne sur NCCN.org/patientguidelines ou via NCCN Patient Guides for Cancer App. Les éditions non anglaises sont également disponibles à l'adresse suivante : NCCN.org/global. Des livres imprimés sont disponibles pour un prix modique sur Amazon.

"Notre engagement à faire en sorte que toutes les directives destinées aux patients soient disponibles en espagnol témoigne de notre volonté de garantir à tous l'accès à des ressources de qualité en matière de soins contre le cancer", a déclaré Gena Cook, fondatrice et PDG de Kaliper Health, présidente du conseil d'administration de la fondation du NCCN. "Notre travail est déjà bien avancé, avec au moins 20 livres disponibles en espagnol dès à présent, et d'autres à venir. Nous disposons d'une liste de langues supplémentaires hautement prioritaires, basée sur la représentation de la population mondiale. Nous voulons nous assurer que ces informations vitales sont compréhensibles pour tous ceux qui en ont besoin dans le monde entier, y compris les personnes non anglophones atteintes d'un cancer aux États-Unis".

Toutes les traductions sont réalisées par des interprètes spécialisés dans les textes médicaux et qui comprennent les nuances des informations relatives aux soins de santé. En plus de l'espagnol, les lignes directrices du NCCN pour les patients sont actuellement disponibles dans les langues suivantes :

L'arabe

Chinois

Français

Haïtien

Hindi

Hmong

Italien

Japonais

Coréen

Polonais

Portugais

Russie

Somali

Tagalog

Ukrainien

Vietnamien

"Les lignes directrices du NCCN pour les patients ont été consultées plus de 1,4 million de fois l'année dernière, dont environ un cinquième en dehors des États-Unis", a déclaré Crystal S. Denlinger, MD, présidente-directrice générale du NCCN. "Nous nous efforçons toujours d'améliorer la manière dont nous fournissons des conseils cruciaux en matière de santé et d'étendre la portée de toutes les ressources qui peuvent nous aider à améliorer et à faciliter la qualité, l'efficacité, l'équité et l'accessibilité des soins contre le cancer dans le monde entier".

Patrick Delaney, directeur exécutif de la Fondation du NCCN, , a ajouté : "La Fondation du NCCN a la chance de pouvoir collaborer avec un groupe diversifié d'organisations internationales qui reconnaissent la nécessité d'un accès équitable aux informations concernant les patients atteints de cancer. Nous sommes extrêmement reconnaissants du soutien philanthropique qui nous permet d'offrir gratuitement ces ressources essentielles à tous ceux qui en ont besoin".

Le site web du NCCN propose également plusieurs ressources pour les personnes confrontées au cancer et les soignants, notamment des webinaires en direct et enregistrés, des suggestions de questions à poser aux prestataires de soins de santé, des liens vers des groupes de défense et de soutien, et bien d'autres choses encore. Visitez NCCN.org/patients pour en savoir plus ou allez sur NCCNFoundation.org pour aider à soutenir la mission.

