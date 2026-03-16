Nscale und Microsoft kündigen Zusammenarbeit mit NVIDIA und Caterpillar an, um 1,35 GW NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUs auf dem Flagship AI Factory Campus in West Virginia bereitzustellen

Nscale erwirbt den Monarch Compute Campus – das erste erste bundesstaatlich zertifizierte KI-Mikronetz in den USA mit einem Potenzial von bis zu 8 GW+ an vor Ort betriebenem Mikronetz

Nscale unterzeichnet Absichtserklärung mit Microsoft für bis zu 1,35 GW an KI-Rechenleistung mit NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPUs

Gründung von Nscale Energy & Power, Positionierung von Nscale als Global Flagship Deployment Partner für NVIDIA Vera Rubin Architecture, NVIDIA DSX AI Factory

SAN JOSE, Kalifornien, 17. März 2026 /PRNewswire/ -- Nscale hat eine Absichtserklärung mit Microsoft unterzeichnet, um 1,35 Gigawatt KI-Rechenkapazität bereitzustellen und den West Virginia Monarch AI-Campus als globales Flagship für NVIDIAs Vera Rubin-GPUs der nächsten Generation als Vera Rubin NVL72-Systeme einzurichten, die mit dem NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory-Referenzdesign entwickelt wurden.

Nscale kündigte heute auch die Akquisition der American Intelligence & Power Corporation („AIPCorp") an, die von Fidelis New Energy und 8090 Industries gesponsert wird. Dazu gehört der Monarch Compute Campus, ein mehr als 900 Hektar großer Standort in Mason County, West Virginia, und das erste staatlich zertifizierte KI-Mikronetz der Vereinigten Staaten mit einer auf über acht Gigawatt skalierbaren Stromkapazität.

Im Rahmen der Zusammenarbeit mit Microsoft wird Nscale eine fortschrittliche KI-Rechenzentrumsinfrastruktur aufbauen und betreiben, um diesen groß angelegten GPU-Einsatz auf der Grundlage der neuesten Generation von NVIDIA Vera Rubin NVL72-GPUs und zukünftigen Technologien zu hosten. Die Bereitstellung wird in mehreren Tranchen ab Ende 2027 erfolgen, wodurch eine der größten dedizierten KI-Rechenanlagen der Welt entsteht.

Die geplante Infrastruktur wird auf der Grundlage eines langfristigen Rahmens betrieben, der eine anfängliche mehrjährige Laufzeit für Computing-Services und eine langfristige Mietstruktur für das Rechenzentrum umfasst, die den Umfang und die strategische Bedeutung der Einrichtung widerspiegelt. Damit wird der Campus zu einer der wichtigsten Einrichtungen für die nächste Generation von KI-Trainings- und Inferenzkapazitäten in den Vereinigten Staaten.

„Diese Zusammenarbeit mit Microsoft ist ein entscheidender Meilenstein sowohl für Nscale als auch für die Entwicklung des Monarch Campus", sagte Josh Payne, CEO von Nscale. „Durch die Integration unserer spezialisierten KI-Infrastruktur mit der globalen Plattform von Microsoft schaffen wir eine Grundlage für Innovationen, die mit den ehrgeizigsten KI-Modellen der Welt skalieren können."

Diese Akquisition und Zusammenarbeit kommt zu einem entscheidenden Zeitpunkt. Es wird prognostiziert, dass die Nachfrage nach Rechenzentren weltweit stark ansteigen wird. Schätzungen zufolge wird das bestehende Angebot jedoch durch die Geschwindigkeit, mit der Energie und neue Kapazitäten in Betrieb genommen werden können, eingeschränkt. McKinsey schätzt, dass der Bedarf an KI-bezogenen Rechenzentrumskapazitäten bis 2030 156 GW erreichen könnte . Der Monarch Compute Campus wird auf der aktuellen Kapazität von Nscale von über 1 GW aufbauen.

Die Erweiterungsmöglichkeiten dieses Standorts – der das Potenzial für eine Gesamtleistungsaufnahme von 8 GW hat – ermöglichen Nscale eine rasche Entwicklung der Leistungskapazität und unterstützen gleichzeitig eine der größten angekündigten KI-Computing-Implementierungen auf dem heutigen Markt.

Der Campus soll auch Hochgeschwindigkeits-Glasfaserverbindungen zu einigen der größten KI-Knotenpunkte des Landes bereitstellen. Die unmittelbare Nähe zu wichtigen Zentren für KI- und Cloud-Infrastruktur, darunter Ashburn und Chicago, bietet den Kunden niedrige Latenzzeiten und minimale Verzögerungen für KI-Workloads.

„Das Rechenzentrumskonzept von Microsoft besteht darin, die beste globale Infrastruktur auf der Grundlage der kurzfristigen und langfristigen Nachfrage aufzubauen", sagte Jon Tinter, President, Business Development und Ventures bei Microsoft. „Unsere Investitionen sind eine Kombination von eigenen Rechenzentren, angemieteten Einrichtungen und strategischen Kooperationen. Diese Zusammenarbeit mit Nscale und NVIDIA ist ein wichtiger Schritt, um unseren Kunden wichtige KI-Innovationen zu liefern."

„KI wird für jede Branche zu einer unverzichtbaren Infrastruktur", sagte Nico Caprez, Vice President, Global AI Infrastructure Growth, NVIDIA. „Mit diesem groß angelegten NVIDIA DSX AI Factory Blueprint baut Nscale die Infrastruktur auf, die erforderlich ist, um Intelligenz in industriellem Maßstab zu produzieren und die nächste Welle globaler Innovation voranzutreiben."

Stromkooperation mit Caterpillar

Im Rahmen einer strategischen Zusammenarbeit mit Caterpillar wird Nscale Erdgasgeneratoren der Serie G3500 von Caterpillar in ausreichendem Umfang einsetzen, um bis zur ersten Hälfte des Jahres 2028 eine Leistung von zwei Gigawatt zu erreichen, die das Referenzdesign der NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory mit Strom versorgt.

„Diese Zusammenarbeit spiegelt die kontinuierliche Konzentration von Caterpillar und unseren Händlern auf die Unterstützung von Kunden wider, die Strom für den Dauerbetrieb in großem Umfang benötigen, und zwar durch unser breites Portfolio an Energielösungen", sagte Melissa Busen, Senior Vice President of Electric Power bei Caterpillar. „Projekte wie Monarch zeigen, wie die Erdgas-Erzeugungsplattformen von Caterpillar als Kerninfrastruktur für Rechenzentren und andere stromintensive Anwendungen eingesetzt werden können, bei denen Zuverlässigkeit, schnelle Bereitstellung und Lebenszyklusleistung entscheidend sind."

Mit den Einheiten der G3500-Serie erhält Nscale eine bewährte, schnell einsatzbereite Stromversorgungslösung, die die traditionellen Infrastrukturzeiten verkürzt und den Weg vom Standort zum Live-Computing beschleunigt.

Positive Auswirkungen auf die Gemeinschaft

Nscale arbeitet eng mit bundesstaatlichen und lokalen Behörden sowie kommunalen Partnern zusammen, um sicherzustellen, dass die Entwicklung einen dauerhaften Nutzen für die Region bringt. Bei der Gestaltung des Campus werden die lokalen und ökologischen Ressourcen berücksichtigt. Der Strom wird vor Ort erzeugt, da die Anlage unabhängig vom örtlichen Stromnetz betrieben wird, wodurch die Belastung der bestehenden Stromkunden entfällt und die Strompreise für Verbraucher geschützt werden. Das Mikronetz ist auch so konzipiert, dass es in Zukunft an das Netz angeschlossen werden kann, um Strom in das Netz zurückzuspeisen.

Nscale bemüht sich auch um die Sequestrierung von CO2, um die Emissionen auszugleichen, und hat Zugang zu erheblichen Sequestrierungskapazitäten in West Virginia. Selbst bei voller 8-GW-Kapazität wird der Campus ein hocheffizientes Design verwenden, das weniger Wasser verbraucht, ohne die kommunale Wasserversorgung oder die Haushalte zu beeinträchtigen.

Informationen zu Nscale

Nscale ist der globale Hyperscaler, der für KI-Infrastrukturen entwickelt wurde. Durch vertikal integrierte KI-Lösungen und modulares, auf Grundprinzipien basierendes Rechenzentrumsdesign in Europa, Nordamerika und darüber hinaus liefert Nscale die Rechenbasis für KI-Training, Feinabstimmung und Inferenz in großem Maßstab in Unternehmen.

Medienkontakt: [email protected]

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