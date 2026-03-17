Nscale et Microsoft annoncent leur collaboration avec NVIDIA et Caterpillar pour fournir 1,35 GW de GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72 sur le campus phare de l'usine d'IA en Virginie-Occidentale.

Nscale fait l'acquisition du campus de calcul Monarch - le premier microréseau d'IA certifié par l'état aux États-Unis avec un potentiel de plus de 8 GW de microréseau alimenté sur site.

Nscale signe une lettre d'intention avec Microsoft pour jusqu'à 1,35 GW de puissance de calcul d'IA à l'aide des GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72.

Création de Nscale Energy & Power, positionnement de Nscale en tant que partenaire de déploiement mondial pour l'architecture NVIDIA Vera Rubin et NVIDIA DSX AI Factory.

SAN JOSE, Californie, 18 mars 2026 /PRNewswire/ -- Nscale a signé une lettre d'intention avec Microsoft pour fournir 1,35 gigawatt de puissance de calcul d'IA, mettant en place le campus IA Monarch en Virginie-Occidentale comme déploiement phare mondial des GPU Vera Rubin de nouvelle génération de NVIDIA en tant que systèmes Vera Rubin NVL72 conçus avec le design de référence NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory.

Nscale a également annoncé aujourd'hui l'acquisition d'American Intelligence & Power Corporation (« AIPCorp »), parrainée par Fidelis New Energy et 8090 Industries, qui comprend le campus de calcul Monarch, un site de plus de 2 250 acres dans le comté de Mason, en Virginie-Occidentale, et le premier microréseau d'IA certifié par l'état aux États-Unis avec une capacité évolutive pouvant atteindre plus de 8 gigawatts.

Dans le cadre de la collaboration avec Microsoft, Nscale construira et exploitera une infrastructure de centre de données d'IA avancée pour accueillir ce déploiement de GPU à grande échelle basé sur la dernière génération de GPU NVIDIA Vera Rubin NVL72 et les technologies futures. Le déploiement se fera en plusieurs tranches à partir de fin 2027, créant ainsi l'une des plus grandes installations dédiées au calcul de l'IA au monde.

L'infrastructure prévue fonctionnera dans un cadre à long terme qui comprend un contrat initial pluriannuel de services informatiques ainsi qu'une structure de location de centre de données à long terme, reflétant l'échelle et l'importance stratégique de l'installation. Le campus sera ainsi la pierre angulaire de l'entraînement de l'IA de nouvelle génération et de la capacité d'inférence aux États-Unis.

« Cette collaboration avec Microsoft marque une étape décisive pour Nscale et le développement du campus Monarch », a déclaré Josh Payne, PDG de Nscale. « En intégrant notre infrastructure d'IA spécialisée à la plateforme mondiale de Microsoft, nous créons une base d'innovation qui peut évoluer aux côtés des modèles d'IA les plus ambitieux au monde. »

Cette acquisition et cette collaboration interviennent à un moment crucial. L'IA devrait entraîner une forte augmentation de la demande mondiale en centres de données, mais les estimations suggèrent que l'offre existante est limitée par le rythme auquel l'énergie et les nouvelles capacités peuvent être mises en service. McKinsey estime que la demande de capacité des centres de données liée à l'IA pourrait atteindre 156 GW d'ici 2030 . Le campus de calcul Monarch s'appuiera sur la capacité actuelle de Nscale, supérieure à 1 GW.

Les capacités d'expansion de ce site - qui a un potentiel de puissance totale de 8 GW - permettront à Nscale de développer rapidement la capacité de puissance tout en soutenant l'un des plus grands déploiements annoncés de calcul d'IA sur le marché aujourd'hui.

Le campus devrait également fournir une connectivité par fibre optique à haut débit à certains des plus grands centres d'intelligence artificielle du pays. Sa proximité avec les principaux centres d'IA et d'infrastructure cloud, notamment Ashburn et Chicago, offrira aux clients une faible latence et des délais minimes pour les charges de travail d'IA.

« L'approche de Microsoft en matière de centres de données consiste à construire la meilleure infrastructure mondiale en fonction de la demande à court et à long terme », a déclaré Jon Tinter, président du développement commercial et des entreprises chez Microsoft. « Nos investissements comprennent des centres de données en propriété, des installations en location et des collaborations stratégiques. Cette collaboration avec Nscale et NVIDIA est une étape importante pour offrir des innovations significatives en matière d'IA à nos clients. »

« L'IA devient une infrastructure essentielle dans tous les secteurs », a déclaré Nico Caprez, vice-président de la croissance mondiale de l'infrastructure de l'IA chez NVIDIA. « Avec ce plan directeur NVIDIA DSX AI Factory à grande échelle, Nscale construit l'infrastructure nécessaire pour produire de l'intelligence à l'échelle industrielle et alimenter la prochaine vague d'innovation mondiale. »

Collaboration énergétique avec Caterpillar

Grâce à une collaboration stratégique avec Caterpillar, Nscale déploiera des groupes électrogènes au gaz naturel de la série G3500 de Caterpillar à une échelle suffisante pour atteindre une production d'énergie de deux gigawatts d'ici le premier semestre de 2028, alimentant le design de référence NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory.

« Cette collaboration reflète l'importance que Caterpillar et ses concessionnaires accordent au soutien des clients qui ont besoin d'une énergie primaire et continue à grande échelle grâce à notre large gamme de solutions énergétiques », a déclaré Melissa Busen, vice-présidente principale de l'énergie électrique chez Caterpillar. « Des projets comme Monarch montrent comment les plateformes de production au gaz naturel de Caterpillar sont déployées en tant qu'infrastructure de base pour les centres de données et autres applications à forte consommation d'énergie où la fiabilité, la rapidité de déploiement et la performance du cycle de vie sont essentielles. »

Les unités de la série G3500 fournissent à Nscale une solution d'alimentation éprouvée et à déploiement rapide qui réduit les délais de l'infrastructure traditionnelle et accélère le passage du site au calcul en direct.

Avoir un impact positif sur la communauté

Nscale travaille en étroite collaboration avec les autorités locales et de l'état ainsi qu'avec les partenaires de la communauté pour s'assurer que le développement apporte une valeur durable à la région. Le campus est conçu en tenant compte des ressources locales et environnementales. L'électricité sera produite sur place, l'installation fonctionnant indépendamment du réseau local, ce qui élimine la charge pour les clients existants et protège les factures des contribuables. Le microréseau est également conçu pour permettre une connexion future au réseau afin d'exporter de l'énergie vers le réseau.

Nscale poursuit également la séquestration du carbone pour compenser les émissions, en ayant accès à une importante capacité de séquestration en Virginie-Occidentale. Même avec une capacité totale de 8 GW, le campus utilisera une conception à haut rendement qui consomme moins d'eau, sans impact sur l'approvisionnement municipal en eau ou sur les utilisateurs résidentiels.

À propos de Nscale

Nscale construit l'hyperscaler mondial conçu pour l'infrastructure de l'IA. Grâce à des solutions d'IA intégrées verticalement et à la conception modulaire de centres de données basée sur les premiers principes en Europe et en Amérique du Nord, Nscale fournit la base de calcul pour l'entraînement, le réglage fin et l'inférence de l'IA d'entreprise à l'échelle.

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