Nscale 與 Microsoft 宣佈將聯同 NVIDIA 及 Caterpillar 合作，於西維珍尼亞州的旗艦人工智能工廠園區，提供 1.35GW 的 NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPU

Nscale 收購 Monarch 運算園區，該園區是美國首個獲州政府認證的人工智能微電網，現場供電的微電網潛力更可高達 8GW 以上

Nscale 與 Microsoft 簽訂意向書，將提供高達 1.35GW 的人工智能運算能力，並採用 NVIDIA Vera Rubin NVL72 GPU

Nscale 成立了 Nscale Energy & Power，並確立其作為 NVIDIA Vera Rubin 架構及 NVIDIA DSX AI Factory 的全球旗艦部署合作夥伴地位

加州聖荷西2026年3月18日 /美通社/ -- Nscale 與 Microsoft 簽訂意向書，將提供 1.35 吉瓦 (GW) 的人工智能 (AI) 運算能力。這項合作將令西維珍尼亞州的 Monarch AI 園區，成為全球旗艦級部署據點，配備以 NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory 參考設計打造的 NVIDIA 下一代 Vera Rubin NVL72 系統圖形處理器 (GPU)。

Nscale 今天亦 宣佈 收購由 Fidelis New Energy 和 8090 Industries 贊助的美國智能與電力公司（「AIPCorp」）。該公司持有 Monarch 運算園區，園區位於西維珍尼亞州梅森縣，佔地達 2,250 英畝，並配備美國首個獲州政府認證的人工智能微電網，其電力供應容量更可擴展至 8GW 以上。

根據與 Microsoft 的合作，Nscale 將會建造及營運先進的人工智能數據中心基礎設施，用以承載這項大規模圖形處理器部署，當中採用最新一代 NVIDIA Vera Rubin NVL72 圖形處理器及未來技術。 此部署將於 2027 年底起，分多個批次交付，目標是建構全球規模數一數二的專用人工智能運算設施。

計劃中的基礎設施將採用長期合作框架，內容包括初步的多年運算服務協議，以及長期的數據中心租約安排，充分體現出此設施的規模及策略價值。 此舉確立該園區的基石地位，將承載美國下一代人工智能訓練與推理能力的重任。

Nscale 行政總裁 Josh Payne 表示：「與 Microsoft 的合作，是 Nscale 與 Monarch 園區發展史上的重要時刻，意義非凡。 透過整合我們專業的人工智能基礎設施與 Microsoft 的全球平台，我們正為創新奠定基礎，這個基礎能夠配合全球最具雄心的人工智能模型一同成長。」

是次收購與合作時機精準，正逢其時。 預測顯示，人工智能將令全球對數據中心的需求急升，然而現有供應卻受限於電力及新產能的投產速度。 McKinsey 估計，到 2030 年，與人工智能相關的數據中心容量需求或會達到 156 GW 。 Monarch 運算園區的建設，將建基於 Nscale 現有超過 1GW 的容量之上。

此場地充滿擴展潛力，總用電量可達 8GW，這將讓 Nscale 能夠迅速提升電力容量，同時支援現今市場上其中一個規模最大的已公佈人工智能運算部署。

預計該園區亦將為美國多個大型人工智能樞紐，提供高速光纖連接。 園區毗鄰阿什本、芝加哥等主要人工智能及雲端基礎設施中心，能為客戶的人工智能工作負載提供極低延遲，將延誤減至最少。

Microsoft 業務發展及企業創投總裁 Jon Tinter 表示：「Microsoft 建設數據中心的方針，是洞察長短期需求，從而建構最卓越的全球基礎設施。 我們的投資組合，涵蓋自建數據中心、租用設施及策略合作。 是次與 Nscale 和 NVIDIA 攜手合作，是我們為客戶帶來深遠人工智能創新成果的重要一步。」

NVIDIA 全球人工智能基礎設施增長副總裁 Nico Caprez 說：「人工智能正成為每個行業不可或缺的基礎設施。 Nscale 正透過這個大規模的 NVIDIA DSX AI Factory 藍圖，建構能以工業規模生產智能的基礎設施，勢將引領下一波席捲全球的創新浪潮。」

與 Caterpillar 的電力合作

透過與 Caterpillar 的策略合作，Nscale 將會大規模部署 Caterpillar G3500 系列天然氣發電機組，目標在 2028 年上半年實現 2GW 的發電能力，用以驅動 NVIDIA Vera Rubin DSX AI Factory 參考設計。

Caterpillar 電力高級副總裁 Melissa Busen 稱：「是次合作彰顯 Caterpillar 與我們的代理商，一直致力透過我方多元的能源解決方案組合，支援需要大規模可靠地持續供電的客戶。像 Monarch 這類項目，展示 Caterpillar 的天然氣發電平台，如何作為核心基礎設施，應用於數據中心及其他高耗電場景，這些場景對可靠性、部署速度及生命週期表現均有極高要求。」

G3500 系列機組為 Nscale 提供可快速部署的可靠電力方案，大幅壓縮傳統基礎設施所需的時間，加速從場地到投入運算的過程。

惠澤社區

Nscale 正與州政府、地方官員及社區夥伴緊密合作，務求令這個發展項目能為區內帶來長遠價值。 園區設計，充分顧及對當地社區和環境資源的影響。 設施將獨立於當地電網運行，實現現場發電，這既能減輕現有電力用戶的負擔，亦保障住宅用戶的電費不會受影響。 此微電網亦設計成能在未來與電網連接，將電力回輸到電網。

Nscale 亦正積極研究透過碳封存技術抵銷排放，而西維珍尼亞州正正擁有龐大的碳封存潛力。 即使在滿負荷 8GW 容量下，該園區也將採用高效設計，減少耗水量，且不影響市政供水或住宅用戶。

關於 Nscale

Nscale 正在建構專為人工智能基礎設施設計的全球超級運算平台。 透過垂直整合的人工智能解決方案，以及在歐洲和北美採用由基本原理出發的模塊化數據中心設計，Nscale 為企業提供大規模人工智能訓練、微調和推理所需的運算基礎。

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SOURCE Nscale