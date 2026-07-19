A Paymonade, fundada por um cidadão de Singapura, atende às novas regulamentações europeias sobre criptomoedas, mas cerca de 90% das empresas do setor na Europa não atendem

Com o período de transição do bloco chegando ao fim, a Damoon Technology (Europe) AG, registrada sob o nome comercial Paymonade, é uma entre apenas 280 empresas autorizadas em todo o EEE nos termos do MiCA

VADUZ, Liechtenstein e SINGAPURA, 19 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O setor de criptomoedas da Europa está passando por uma das consolidações regulatórias mais drásticas que qualquer setor financeiro já enfrentou nos últimos anos. Antes de o Regulamento da União Europeia sobre Mercados de Criptoativos ("MiCA") entrar plenamente em vigor, o bloco abrigava, segundo estimativas, mais de 3.000 empresas de criptomoedas registradas, operando sob um mosaico de regimes nacionais[1]. Após o término do período de transição do MiCA em 1º de julho de 2026, apenas 280 empresas têm autorização plena em todo o EEE[2] — o que significa que cerca de nove em cada dez empresas que operavam anteriormente não conseguiram se adequar, tendo saído do mercado europeu, passado por reestruturação ou continuado a operar sem licença, configurando uma violação da legislação da UE[2].

Entre as empresas que atenderam a esse requisito está a Damoon Technology (Europe) AG, registrada sob o nome comercial Paymonade, à qual a Autoridade do Mercado Financeiro de Liechtenstein ("FMA") concedeu uma licença MiCA. A autorização permite que a Paymonade preste serviços regulamentados no domínio dos criptoativos em todos os 30 estados do Espaço Econômico Europeu ao abrigo de uma única licença válida em todo o território.

Esse obstáculo tem se mostrado difícil de superar, até mesmo para as maiores empresas do setor, aquelas com mais recursos. Uma análise independente do registro público indica que, atualmente, apenas uma pequena quantidade das 100 maiores corretoras de criptomoedas do mundo em volume de negociação possui licenciamento MiCA[3], e várias corretoras globais de grande porte, além de pelo menos um dos maiores emissores de stablecoins do mundo em capitalização de mercado, continuam sem constar no registro até a data deste comunicado[3].

A Paymonade é uma plataforma regulamentada de conversão de moeda fiduciária para criptomoeda e de criptomoeda para moeda fiduciária, que atende serviços de pagamento, empresas de fintech e corretoras de criptomoedas que necessitam de canais de liquidação em euros e outras moedas fiduciárias. Comum volume de transações anualizado de US$ 1,8 bilhão no primeiro semestre de 2026, a Paymonade figura entre os principais provisionadores de infraestrutura de entrada e saída em moedas fiduciárias que operam sob o novo regime do MiCA — especialmente entre aqueles que atendem clientes institucionais, como corretoras de criptomoedas, bancos e empresas de fintech, que exigem liquidação rápida e integrada em euros e moedas fiduciárias em todo o EEE. Entre seus principais clientes estão algumas das maiores plataformas globais de corretagem de criptomoedas.

A Paymonade foi fundada e é liderada por Calvin Cheng, cidadão de Singapura e ex-membro nomeado do Parlamento de Singapura, que atualmente exerce o cargo de cônsul honorário da República da Sérvia em Singapura. Ele conta com um histórico comprovado em fintech, um setor altamente regulamentado, incluindo a participação acionária em uma empresa suíça de ativos digitais admitida no VQF, uma organização autorreguladora reconhecida pela FINMA, e é acionista fundador da Longbridge Securities, uma das maiores corretoras de valores mobiliários on-line da Ásia. A licença da Paymonade acrescenta uma empresa fundada e dirigida por um cidadão de Singapura ao registro do MiCA, que ainda é dominado por entidades de origem europeia e norte-americana.

"A era das criptomoedas com pouca regulamentação está chegando ao fim", afirmou Calvin Cheng, fundador e presidente da Paymonade. "Ter conseguido essa licença, em um momento em que a grande maioria das empresas do nosso setor ainda não o fez, demonstra a solidez da instituição que construímos. Acreditamos que a próxima geração de líderes no setor de ativos digitais consistirá em empresas que conseguem aliar inovação à credibilidade regulatória, e pretendemos ser uma delas."

"Bancos, fintechs e corretoras buscam cada vez mais ter um único parceiro de infraestrutura regulamentado que possa operar em toda a Europa, em vez de ter que negociar mercado por mercado", afirmou Milos Winter Bogdanovic, diretor executivo da Damoon Technology (Europe) AG. "Estamos negociando com corretoras, fintechs e bancos que desejam ter uma infraestrutura europeia para moedas fiduciárias em conformidade com as normas."

A Paymonade pretende duplicar seu quadro de funcionários na Europa nos próximos 12 meses, à medida que conquistar novos clientes institucionais, e aumentar o volume anualizado de transações para 6 bilhões de francos suíços por ano até meados de 2027.

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Sobre a Paymonade

Paymonade é o nome comercial da Damoon Technology (Europe) AG, uma provedora regulamentada de infraestrutura de ativos digitais com sede no Liechtenstein, especializada em conversões de moeda fiduciária para criptomoeda e de criptomoeda para moeda fiduciária (on-ramp e off-ramp), soluções de pagamento corporativas e infraestrutura de criptomoedas em conformidade com as normas. A empresa permite que bancos, fintechs, prestadores de serviços de pagamento e corretoras de criptomoedas conectem o setor financeiro tradicional à economia de ativos digitais por meio de uma infraestrutura escalável e regulamentada em todo o Espaço Econômico Europeu.

Site: www.paymonade.tech

Declarações Prospectivas

Este comunicado contém declarações prospectivas relativas a planos de negócios futuros, objetivos de crescimento e oportunidades de mercado. Os resultados reais podem diferir significativamente daqueles expressos ou implícitos, devido a riscos e incertezas.

[1] Estimativa do setor citada em reportagens da imprensa especializada sobre os registros de Prestadores de Serviços de Ativos Virtuais anteriores ao MiCA em toda a UE/EEE; não se trata de um número auditado pela ESMA. [2] O registro público da ESMA, que contém todas as empresas autorizadas, está disponível para consulta — Registro provisório CASP da ESMA relativo ao MiCA, com a atualização mais recente na data deste comunicado: https://www.esma.europa.eu [3] Com base no acompanhamento independente do registro CASP MiCA ESMA na data deste comunicado; a ausência de informações, por si só, não confirma uma recusa, e o status deve ser verificado diretamente junto à ESMA antes da publicação. Recomenda-se aos jornalistas que consultem diretamente o registro para obter a lista atualizada das entidades autorizadas e não autorizadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006317/Paymonade_Logo.jpg

FONTE Paymonade