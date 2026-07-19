Das von einem Singapurer gegründete Unternehmen Paymonade erfüllt die neuen europäischen Krypto-Vorschriften -- während rund 90 % der europäischen Krypto-Unternehmen daran scheitern

Die Damoon Technology (Europe) AG, die unter dem Namen Paymonade firmiert, wird mit Ablauf der Übergangsfrist der Union zu einem von nur 280 Unternehmen, die im Rahmen der MiCA-Verordnung EWR-weit zugelassen sind

VADUZ, Liechtenstein und SINGAPUR, 19. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Die europäische Kryptobranche durchläuft derzeit eine der drastischsten regulatorischen Konsolidierungen, mit denen der Finanzsektor in den letzten Jahren konfrontiert war. Bevor die Verordnung der Europäischen Union über Märkte für Krypto-Vermögenswerte (Markets in Crypto-Assets Regulation, „MiCA") vollständig in Kraft trat, waren in der Union schätzungsweise mehr als 3.000 registrierte Krypto-Unternehmen ansässig, die unter einem Flickenteppich nationaler Rechtsordnungen tätig waren[1]. Nach Ablauf der MiCA-Übergangsfrist am 1. Juli 2026 verfügen nur noch 280 Unternehmen über eine uneingeschränkte EWR-weite Zulassung[2] — was bedeutet, dass etwa neun von zehn zuvor tätigen Unternehmen den Übergang nicht vollzogen haben und entweder den europäischen Markt verlassen haben, sich umstrukturiert haben oder unter Verstoß gegen das EU-Recht weiterhin ohne Lizenz tätig sind[2].

Zu den Unternehmen, die diese Hürde genommen haben, gehört die Damoon Technology (Europe) AG, die unter dem Namen Paymonade firmiert und von der liechtensteinischen Finanzmarktaufsicht („FMA") eine MiCA-Lizenz erhalten hat. Die Zulassung ermöglicht es Paymonade, regulierte Krypto-Asset-Dienstleistungen in allen 30 Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums im Rahmen einer einzigen, grenzüberschreitend gültigen Lizenz anzubieten.

Die Hürde hat sich selbst für die größten und finanziell am besten ausgestatteten Akteure der Branche als hoch erwiesen. Eine unabhängige Auswertung des öffentlichen Registers zeigt, dass derzeit nur ein kleiner Teil der 100 weltweit nach Handelsvolumen größten Kryptobörsen über eine MiCA-Zulassung verfügt[3], und dass mehrere große globale Börsen sowie mindestens einer der weltweit nach Marktkapitalisierung größten Stablecoin-Emittenten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels noch nicht im Register aufgeführt sind[3].

Paymonade ist ein regulierter Anbieter von On-Ramp- und Off-Ramp-Infrastrukturen für den Umtausch von Fiat-Währungen in Kryptowährungen und umgekehrt. Das Unternehmen bedient Zahlungsdienstleister, Fintech-Unternehmen und Kryptowährungsbörsen, die Abwicklungskanäle für den Euro und andere Fiat-Währungen benötigen. Mit einem annualisierten Transaktionsvolumen von 1,8 Milliarden US-Dollar (Stand: erstes Halbjahr 2026) zählt Paymonade zu den bedeutenderen Anbietern von Infrastruktur für Fiat-On- und Off-Ramps, die unter der neuen MiCA-Regelung tätig sind – insbesondere unter jenen, die institutionelle Kunden wie Kryptowährungsbörsen, Banken und Fintech-Unternehmen bedienen, die eine nahtlose, grenzüberschreitend anerkannte Abwicklung in Euro und Fiat-Währungen im gesamten EWR benötigen. Zu den wichtigsten Kunden des Unternehmens zählen einige der weltweit größten Krypto-Handelsplattformen.

Paymonade wurde von Calvin Cheng gegründet und wird von ihm geleitet. Er ist singapurischer Staatsbürger und ehemaliges nominiertes (ernanntes) Mitglied des singapurischen Parlaments; derzeit ist er als Honorarkonsul der Republik Serbien in Singapur tätig. Er verfügt über langjährige Erfahrung im stark regulierten Fintech-Bereich, unter anderem als Eigentümer eines Schweizer Unternehmens für digitale Vermögenswerte, das bei der VQF — einer von der FINMA anerkannten Selbstregulierungsorganisation — zugelassen ist, und ist Gründungsgesellschafter von Longbridge Securities, einem der größten Online-Wertpapiermakler Asiens. Mit der Zulassung von Paymonade wird ein von einem Singapurer gegründetes und von einem Singapurer geführtes Unternehmen in das MiCA-Register aufgenommen, das nach wie vor von Unternehmen mit Sitz in Europa und den USA dominiert wird.

„Die Ära der nur geringfügig regulierten Kryptowährungen neigt sich dem Ende zu", sagte Calvin Cheng, Gründer und Chairman von Paymonade. „Dass wir diese Lizenz zu einem Zeitpunkt erhalten haben, zu dem die überwiegende Mehrheit der Unternehmen unserer Branche dies noch nicht geschafft hat, zeigt die Stärke der Institution, die wir aufgebaut haben. Wir gehen davon aus, dass die nächste Generation von Marktführern im Bereich digitaler Vermögenswerte aus Unternehmen bestehen wird, die Innovation mit Vertrauen seitens der Aufsichtsbehörden verbinden, und wir wollen eines davon sein."

„Banken, Fintech-Unternehmen und Börsen wünschen sich zunehmend einen einzigen regulierten Infrastrukturpartner, der europaweit tätig sein kann, anstatt für jeden Markt einzeln verhandeln zu müssen", sagte Milos Winter Bogdanovic, CEO der Damoon Technology (Europe) AG. „Wir führen derzeit intensive Gespräche mit Börsen, Fintech-Unternehmen und Banken, die auf der Suche nach einer konformen europäischen Fiat-Infrastruktur sind."

Paymonade gab bekannt, dass das Unternehmen beabsichtigt, seine Mitarbeiterzahl in Europa in den nächsten 12 Monaten im Zuge der Gewinnung neuer institutioneller Kunden zu verdoppeln und das annualisierte Transaktionsvolumen bis Mitte 2027 auf 6 Milliarden CHF pro Jahr zu steigern.

— ENDE —

Informationen zu Paymonade

Paymonade ist der Handelsname der Damoon Technology (Europe) AG, eines in Liechtenstein ansässigen, regulierten Anbieters von Infrastruktur für digitale Vermögenswerte, der sich auf Fiat-zu-Krypto- und Krypto-zu-Fiat-Transaktionen, On-Ramp- und Off-Ramp-Lösungen, Zahlungslösungen für Unternehmen sowie konforme Krypto-Infrastruktur spezialisiert hat. Das Unternehmen ermöglicht es Banken, Fintech-Unternehmen, Zahlungsdienstleistern und Kryptowährungsbörsen, die traditionelle Finanzwelt mit der Wirtschaft der digitalen Vermögenswerte durch eine skalierbare und regulierte Infrastruktur im gesamten Europäischen Wirtschaftsraum zu verbinden.

Website: www.paymonade.tech

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen zu künftigen Geschäftsplänen, Wachstumszielen und Marktchancen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten erheblich von den ausdrücklich oder implizit genannten Ergebnissen abweichen.

[1]In der Fachpresse zitierte Schätzung der Branche zu den Registrierungen von Anbietern von Dienstleistungen im Bereich virtueller Vermögenswerte im Vorfeld der MiCA-Verordnung in der gesamten EU/im EWR; es handelt sich hierbei nicht um eine von der ESMA geprüfte Zahl. [2] Das öffentliche ESMA-Register, in dem alle zugelassenen Unternehmen erfasst sind, steht zur Überprüfung zur Verfügung – das vorläufige MiCA-CASP-Register der ESMA, Stand der letzten Aktualisierung zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung: https://www.esma.europa.eu [3] Basierend auf einer unabhängigen Überprüfung des ESMA-MiCA-CASP-Registers zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung; das Fehlen eines Eintrags bedeutet an sich noch keine Ablehnung, und der Status sollte vor der Veröffentlichung direkt bei der ESMA überprüft werden. Journalisten werden gebeten, die aktuelle Liste der zugelassenen und nicht zugelassenen Stellen direkt im Register einzusehen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3006317/Paymonade_Logo.jpg