Paymonade do người Singapore sáng lập đáp ứng các quy định mới về tiền mã hóa của Châu Âu -- Trong bối cảnh khoảng 90% doanh nghiệp tiền mã hóa của Châu Âu không đáp ứng quy định

Damoon Technology (Europe) AG, hoạt động dưới tên thương mại Paymonade, trở thành một trong vỏn vẹn 280 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trên toàn Khu vực Kinh tế châu Âu (EEA) theo Quy định về Thị trường Tài sản Mã hóa (MiCA) sau khi giai đoạn chuyển tiếp của khối này kết thúc.

VADUZ, Liechtenstein và SINGAPORE, ngày 17 tháng 7 năm 2026 /PRNewswire/ -- Ngành công nghiệp tiền mã hóa tại châu Âu đang trải qua một trong những đợt tái cấu trúc quy định mạnh mẽ nhất mà lĩnh vực tài chính phải đối mặt trong những năm gần đây. Trước khi Quy định về Thị trường Tài sản Mã hóa ("MiCA") của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực đầy đủ, khối này là nơi có khoảng hơn 3.000 doanh nghiệp tiền mã hóa đã đăng ký hoạt động theo hệ thống quy định phân tán và khác nhau giữa các quốc gia thành viên[1]. Sau khi giai đoạn chuyển tiếp của MiCA kết thúc vào ngày 1 tháng 7 năm 2026, chỉ còn 280 doanh nghiệp được cấp phép hoạt động trên toàn EEA[2] — đồng nghĩa với việc khoảng 9 trong 10 doanh nghiệp từng hoạt động trước đây không chuyển đổi, hoặc rút khỏi thị trường châu Âu, tái cơ cấu hoặc tiếp tục hoạt động mà không có giấy phép, vi phạm quy định của Liên minh Châu Âu[2].

Một trong những doanh nghiệp vượt qua ngưỡng yêu cầu này là Damoon Technology (Europe) AG, hoạt động dưới tên thương mại Paymonade, đã được Cơ quan Quản lý Thị trường Tài chính Liechtenstein ("FMA") cấp giấy phép MiCA. Giấy phép này cho phép Paymonade cung cấp các dịch vụ tài sản mã hoá được quản lý trên tất cả 30 quốc gia thuộc Khu vực Kinh tế Châu Âu theo một giấy phép thông hành duy nhất.

Ngưỡng này đã được chứng minh là cao ngay cả đối với những công ty lớn nhất, có nguồn lực tốt nhất trong ngành. Phân tích độc lập về sổ đăng ký công khai cho thấy rằng chỉ một phần nhỏ trong số 100 sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch hiện đang có giấy phép MiCA[3], và một số sàn giao dịch lớn trên toàn cầu, cùng với ít nhất một trong những tổ chức phát hành stablecoin lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường, vẫn chưa có trong sổ đăng ký tính đến ngày phát hành thông cáo này[3].

Paymonade là nhà cung cấp cơ sở hạ tầng chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử và ngược lại, chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định và ngược lại, phục vụ các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, công ty fintech và sàn giao dịch tiền điện tử cần các kênh thanh toán bằng đồng euro và các loại tiền tệ pháp định khác. Với khối lượng giao dịch hàng năm ước tính là 1,8 tỷ USD tính đến nửa đầu năm 2026, Paymonade nằm trong số các nhà cung cấp cơ sở hạ tầng chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử và ngược lại lớn hơn đang hoạt động theo chế độ MiCA mới — đặc biệt là trong số những nhà cung cấp phục vụ các khách hàng tổ chức như các sàn giao dịch tiền điện tử, ngân hàng và fintech, những đơn vị yêu cầu thanh toán liền mạch, có thể sử dụng một giấy phép duy nhất bằng đồng euro và tiền pháp định trên toàn bộ khu vực EEA. Khách hàng chính của họ bao gồm một số nền tảng giao dịch tiền mã hóa lớn nhất toàn cầu.

Paymonade được thành lập và lãnh đạo bởi Calvin Cheng, một công dân Singapore và là cựu Thành viên được đề cử (bổ nhiệm) của Quốc hội Singapore, hiện đang giữ chức Lãnh sự danh dự của Cộng hòa Serbia tại Singapore. Ông có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính được quản lý chặt chẽ, bao gồm quyền sở hữu một công ty tài sản kỹ thuật số của Thụy Sĩ được chấp nhận vào VQF, một tổ chức tự quản lý được FINMA công nhận, và là cổ đông sáng lập của Longbridge Securities, một trong những công ty môi giới chứng khoán trực tuyến lớn nhất châu Á. Việc Paymonade được cấp phép bổ sung một doanh nghiệp do người Singapore thành lập và lãnh đạo vào danh sách đăng ký MiCA, vốn vẫn bị chi phối bởi các pháp nhân có nguồn gốc từ châu Âu và Hoa Kỳ.

"Kỷ nguyên tiền điện tử được quản lý lỏng lẻo đang kết thúc", Calvin Cheng, Nhà sáng lập kiêm Chủ tịch HĐQT của Paymonade cho biết. "Việc đạt được giấy phép này, vào thời điểm mà đại đa số các công ty trong ngành chưa đạt được, cho thấy sức mạnh của tổ chức mà chúng tôi đã xây dựng. Chúng tôi kỳ vọng thế hệ dẫn đầu tiếp theo trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số sẽ là những công ty biết kết hợp giữa đổi mới sáng tạo với sự tin cậy về mặt quản lý, và chúng tôi dự định sẽ là một trong số đó".

"Các ngân hàng, công ty công nghệ tài chính và sàn giao dịch ngày càng mong muốn có một đối tác cơ sở hạ tầng được quản lý, có thể hoạt động trên toàn châu Âu thay vì phải đàm phán theo từng thị trường", Milos Winter Bogdanovic, Giám đốc điều hành của Damoon Technology (Europe) AG cho biết. "Chúng tôi đang tích cực thảo luận với các sàn giao dịch, công ty công nghệ tài chính và ngân hàng đang tìm kiếm hạ tầng tiền pháp định tuân thủ quy định của châu Âu."

Paymonade cho biết họ dự định tăng gấp đôi số lượng nhân viên ở châu Âu trong 12 tháng tới khi họ tiếp nhận các khách hàng tổ chức mới, và tăng khối lượng giao dịch hàng năm lên 6 tỷ CHF mỗi năm vào giữa năm 2027.

— KẾT THÚC —

Giới thiệu về Paymonade

Paymonade là tên thương mại của Damoon Technology (Europe) AG, nhà cung cấp cơ sở hạ tầng tài sản kỹ thuật số được quản lý có trụ sở tại Liechtenstein, chuyên về chuyển đổi tiền pháp định sang tiền điện tử và ngược lại, chuyển đổi tiền điện tử sang tiền pháp định và ngược lại, các giải pháp thanh toán cho doanh nghiệp và cơ sở hạ tầng tiền điện tử tuân thủ quy định. Công ty cho phép các ngân hàng, công ty công nghệ tài chính, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán và sàn giao dịch tiền mã hóa kết nối tài chính truyền thống với nền kinh tế tài sản kỹ thuật số thông qua hạ tầng có thể mở rộng và được quản lý trên toàn Khu vực Kinh tế Châu Âu.

Trang web: www.paymonade.tech

Các tuyên bố mang tính dự báo tương lai

Thông cáo này có chứa các tuyên bố mang tính dự báo tương lai liên quan đến các kế hoạch kinh doanh, mục tiêu tăng trưởng và cơ hội thị trường trong tương lai. Kết quả thực tế có thể khác biệt đáng kể so với những nội dung được nêu hoặc hàm ý do các rủi ro và yếu tố không chắc chắn khác nhau.

[1] Ước tính về ngành được trích dẫn trong báo chí thương mại về việc đăng ký Nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo trước MiCA tại EU/EEA; không phải là số liệu do ESMA kiểm toán. [2] Sổ đăng ký công khai của ESMA ghi lại tất cả các công ty được cấp phép có sẵn để xác minh - Sổ đăng ký tạm thời MiCA CASP của ESMA, cập nhật gần đây nhất tính đến ngày phát hành thông cáo này: https://www.esma.europa.eu [3] Dựa trên việc theo dõi độc lập sổ đăng ký MiCA CASP của ESMA tính đến ngày phát hành thông cáo này; việc không có trong sổ đăng ký không tự xác nhận việc bị từ chối, và trạng thái cần được xác minh trực tiếp với ESMA trước khi công bố. Các nhà báo được khuyến khích tham khảo trực tiếp sổ đăng ký để biết danh sách hiện tại của các đơn vị được cấp phép và không được cấp phép.

SOURCE Paymonade