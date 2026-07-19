Paymonade, cuyo fundador es de Singapur, cumple con la nueva normativa europea sobre criptomonedas, mientras que aproximadamente el 90 % de las empresas europeas del sector no lo consiguen

Damoon Technology (Europe) AG, que opera como Paymonade, se convierte en una de las apenas 280 empresas autorizadas en todo el Espacio Económico Europeo (EEE) en el mercado de criptoactivos, al concluir el período transitorio

VADUZ, Liechtenstein y SINGAPUR, 19 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- El sector de criptomonedas en Europa está atravesando una de las consolidaciones normativas más drásticas a las que se ha enfrentado cualquier sector financiero en los últimos años. Antes de que entrara plenamente en vigor el Reglamento de la Unión Europea sobre los mercados de criptoactivos ("MiCA", por sus siglas en inglés), se estimaba que en el bloque operaban más de 3.000 empresas de criptoactivos registradas, sujetas a un conjunto fragmentario de regímenes nacionales[1]. Luego de la finalización del período transitorio del MiCA el 1 de julio de 2026, solo 280 empresas cuentan con una autorización plena para todo el EEE[2], lo que significa que aproximadamente nueve de cada diez empresas que operaban anteriormente no se adaptaron a la normativa, ya sea porque abandonaron el mercado europeo, se reestructuraron o continuaron operando sin licencia, infringiendo así las leyes de la UE[2].

Entre las empresas que superaron ese requisito se encuentra Damoon Technology (Europe) AG, que opera con el nombre comercial de Paymonade, a la que la Autoridad de Mercados Financieros ("FMA", por sus siglas en inglés) de Liechtenstein concedió una licencia MiCA. La autorización permite a Paymonade prestar servicios regulados relacionados con criptoactivos en los 30 estados del Espacio Económico Europeo al amparo de una única licencia válida en todos ellos.

Los requisitos resultaron ser muy exigentes, incluso para las empresas más importantes y con mayores recursos del sector. Un análisis independiente del registro público indica que solo una pequeña parte de las 100 mayores plataformas de intercambio de criptomonedas del mundo, según su volumen de operaciones, cuentan actualmente con la autorización del MiCA[3], y que varias plataformas de intercambio importantes a nivel mundial, junto con al menos uno de los mayores emisores de stablecoins del mundo por capitalización bursátil, siguen sin figurar en el registro a la fecha de este comunicado de prensa[3].

Paymonade es un proveedor regulado de infraestructuras de pasarelas de entrada y salida de moneda fiduciaria para su conversión a criptomoneda y viceversa, que presta servicio a proveedores de pagos, empresas tecnofinancieras y plataformas de intercambio de criptomonedas que necesitan canales de liquidación en euros y otras monedas fiduciarias. Con un volumen de transacciones anualizado de 1.800 millones de dólares a fecha del primer semestre de 2026, Paymonade se sitúa entre los proveedores de infraestructura de pasarelas de entrada y salida de moneda fiduciaria más importantes que operan con el nuevo régimen del MiCA, en especial entre quienes prestan servicio a clientes institucionales, como plataformas de intercambio de criptomonedas, bancos y empresas tecnofinancieras que requieren una liquidación en euros y en monedas fiduciarias fluida y transfronteriza en todo el EEE. Entre sus principales clientes se encuentran algunas de las plataformas de intercambio de criptomonedas más importantes del mundo.

Paymonade fue fundada y es dirigida por Calvin Cheng, ciudadano de Singapur y antiguo diputado designado del Parlamento de Singapur, que actualmente ocupa el cargo de cónsul honorario de la República de Serbia en Singapur. Cuenta con una vasta trayectoria en el sector de tecnología financiera, altamente regulado, lo que incluye ser propietario de una empresa suiza de activos digitales admitida en el VQF, organismo autorregulador reconocido por la FINMA, y es accionista fundador de Longbridge Securities, uno de los mayores brókers de valores en línea de Asia. Con la autorización de Paymonade, se incorpora una empresa fundada y dirigida por un ciudadano de Singapur al registro de MiCA, que sigue estando dominado por entidades de origen europeo y estadounidense.

"La era de las criptomonedas con una regulación mínima está llegando a su fin", afirmó Calvin Cheng, fundador y presidente de Paymonade. "Conseguir esta licencia, en un momento en el que la gran mayoría de las empresas de nuestro sector aún no lo han logrado, demuestra la solidez de la institución que hemos construido. Esperamos que la próxima generación de líderes en el sector de los activos digitales esté formada por empresas que combinen la innovación con la confianza regulatoria, y nuestra intención es ser una de ellas".

"Los bancos, las empresas de tecnología financiera y las plataformas de intercambio buscan cada vez más un socio de infraestructura regulado que pueda operar en toda Europa, en lugar de tener que negociar mercado por mercado", declaró Milos Winter Bogdanovic, director ejecutivo de Damoon Technology (Europe) AG. "Estamos manteniendo conversaciones activas con plataformas de intercambio, empresas de tecnología financiera y bancos que buscan una infraestructura europea de moneda fiduciaria que cumpla con la normativa".

Paymonade anunció que tiene la intención de duplicar su plantilla en Europa durante los próximos 12 meses, a medida que vaya incorporando nuevos clientes institucionales y de aumentar el volumen de transacciones anualizado hasta los 6.000 millones de francos suizos al año para mediados de 2027.

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Acerca de Paymonade

Paymonade es el nombre comercial de Damoon Technology (Europe) AG, proveedor de infraestructura de activos digitales regulado con sede en Liechtenstein, especializado en operaciones de pasarelas de conversión de moneda fiduciaria a criptomoneda y viceversa, soluciones de pago para empresas e infraestructura de criptomonedas que cumple con la normativa. La empresa permite a bancos, empresas de tecnología financiera, proveedores de pagos y plataformas de intercambio de criptomonedas conectar las finanzas tradicionales con la economía de los activos digitales mediante una infraestructura escalable y regulada en todo el Espacio Económico Europeo.

Sitio web: www.paymonade.tech

Declaraciones prospectivas

Este comunicado contiene declaraciones prospectivas sobre los planes de negocio futuros, los objetivos de crecimiento y las oportunidades de mercado. Los resultados reales pueden diferir considerablemente de los expresados o implícitos debido a riesgos e incertidumbres.

[1] Estimación del sector citada en la prensa especializada que informa sobre los registros de proveedores de servicios de activos virtuales previos a la entrada en vigor del MiCA en toda la UE/EEE; no se trata de una cifra auditada por la ESMA. [2] El registro público de la ESMA, en el que figuran todas las empresas autorizadas, está disponible para su consulta: registro provisional CASP de la ESMA relativo al MiCA, con la última actualización a fecha de esta nota de prensa: https://www.esma.europa.eu [3] Según un seguimiento independiente del registro CASP del MiCA de la ESMA a fecha de esta nota de prensa; la ausencia de datos en el registro no confirma por sí sola una denegación, por lo que se recomienda verificar el estado directamente con la ESMA antes de su publicación. Se recomienda a los periodistas que consulten directamente el registro para conocer la lista actualizada de entidades autorizadas y no autorizadas.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/3006317/Paymonade_Logo.jpg

FUENTE Paymonade