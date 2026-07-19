Paymonade, opgericht door een Singaporees, voldoet aan de nieuwe Europese cryptoregelgeving, terwijl ongeveer 90% van de Europese cryptobedrijven daar niet in slaagt.

Damoon Technology (Europe) AG, handelend onder de naam Paymonade, is nu een van slechts 280 ondernemingen die in de gehele EER een vergunning hebben gekregen op grond van MiCA, nu de overgangsperiode van de Europese Unie is afgelopen.

VADUZ, Liechtenstein en SINGAPORE, 19 juli 2026 /PRNewswire/ -- De Europese cryptosector ondergaat een van de ingrijpendste regelgevende consolidaties die de financiële sector de afgelopen jaren heeft meegemaakt. Voordat de Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) van de Europese Unie volledig van kracht werd, telde de Europese Unie naar schatting meer dan 3.000 geregistreerde cryptobedrijven die actief waren onder een lappendeken van nationale regelgevingsstelsels[1]. Na afloop van de overgangsperiode van MiCA op 1 juli 2026 beschikken nog slechts 280 ondernemingen over een volledige EER-brede-vergunning[2]. Dat betekent dat ongeveer negen op de tien ondernemingen die voorheen actief waren de overstap niet hebben gemaakt en de Europese markt hebben verlaten, zich hebben geherstructureerd of zonder vergunning actief zijn gebleven, in strijd met de EU-wetgeving[2].

Een van de ondernemingen die aan die vereisten voldoet, is Damoon Technology (Europe) AG, handelend onder de naam Paymonade, dat van de Financial Market Authority (FMA) van Liechtenstein een MiCA-vergunning heeft gekregen. Dankzij deze vergunning mag Paymonade gereguleerde cryptodiensten aanbieden in alle 30 lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER) op basis van één vergunning die in de hele EER geldig is.

De lat blijkt zelfs voor de grootste en best gefinancierde spelers in de sector hoog te liggen. Uit een onafhankelijke analyse van het openbare register blijkt dat momenteel slechts een klein deel van de 100 grootste cryptobeurzen ter wereld, gemeten naar handelsvolume, over een MiCA-vergunning beschikt[3]. Bovendien ontbreken op de datum van dit persbericht verschillende grote internationale cryptoplatforms, evenals ten minste één van 's werelds grootste uitgevers van stablecoins naar marktkapitalisatie, nog steeds in het register[3].

Paymonade is een gereguleerde aanbieder van on-ramp- en off-ramp-infrastructuur voor fiat-naar-crypto- en crypto-naar-fiattransacties en bedient betalingsdienstaanbieders, fintechbedrijven en cryptobeurzen die afwikkelingsinfrastructuur voor euro's en andere fiatvaluta nodig hebben. Met een geannualiseerd transactievolume van 1,8 miljard dollar in de eerste helft van 2026 behoort Paymonade tot de grotere aanbieders van on-ramp- en off-ramp-infrastructuur voor fiatvaluta die onder het nieuwe MiCA-regime actief zijn, met name onder aanbieders die institutionele klanten bedienen, zoals cryptobeurzen, banken en fintechbedrijven die behoefte hebben aan naadloze afwikkeling in euro's en andere fiatvaluta in de gehele EER op basis van één vergunning. Tot de belangrijkste klanten van Paymonade behoren enkele van de grootste cryptobeurzen ter wereld.

Paymonade werd opgericht door en staat onder leiding van Calvin Cheng, een Singaporese staatsburger, voormalig benoemd lid van het parlement van Singapore en huidig honorair consul van de Republiek Servië in Singapore. Hij heeft een bewezen staat van dienst in de sterk gereguleerde fintechsector, waaronder het eigendom van een Zwitsers bedrijf voor digitale activa dat is toegelaten tot de VQF, een door FINMA erkende zelfregulerende organisatie. Daarnaast is hij een van de oorspronkelijke aandeelhouders van Longbridge Securities, een van de grootste online effectenmakelaars van Azië. Met de vergunning van Paymonade wordt een door een Singaporees opgerichte en geleide onderneming toegevoegd aan het MiCA-register, dat nog altijd wordt gedomineerd door ondernemingen van Europese en Amerikaanse oorsprong.

"Het tijdperk van licht gereguleerde crypto loopt ten einde", aldus Calvin Cheng, oprichter en voorzitter van Paymonade. "Dat we erin zijn geslaagd deze vergunning te verkrijgen op een moment dat de overgrote meerderheid van de ondernemingen in onze sector daar niet in is geslaagd, toont de kracht aan van de organisatie die we hebben opgebouwd. We verwachten dat de volgende generatie leiders op het gebied van digitale activa zal bestaan uit ondernemingen die innovatie combineren met vertrouwen in de regelgeving, en wij zijn vastbesloten een van die ondernemingen te zijn."

"Banken, fintechbedrijven en cryptobeurzen zijn steeds vaker op zoek naar één gereguleerde infrastructuurpartner die in heel Europa actief kan zijn in plaats van afzonderlijk met elke markt te moeten onderhandelen", aldus Milos Winter Bogdanovic, Chief Executive Officer van Damoon Technology (Europe) AG. "We zijn momenteel in gesprek met cryptobeurzen, fintechbedrijven en banken die op zoek zijn naar Europese fiat-infrastructuur die aan de regelgeving voldoet."

Paymonade verklaarde voornemens te zijn het personeelsbestand in Europa de komende twaalf maanden te verdubbelen terwijl het nieuwe institutionele klanten aantrekt, en het geannualiseerde transactievolume tegen medio 2027 te verhogen tot CHF 6 miljard per jaar.

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Over Paymonade

Paymonade is de handelsnaam van Damoon Technology (Europe) AG, een in Liechtenstein gevestigde gereguleerde aanbieder van infrastructuur voor digitale activa, gespecialiseerd in on-ramp- en off-rampoplossingen voor fiat-naar-crypto- en crypto-naar-fiattransacties, zakelijke betalingsoplossingen en conforme crypto-infrastructuur. De onderneming stelt banken, fintechbedrijven, betalingsdienstaanbieders en cryptobeurzen in staat om de traditionele financiële sector te verbinden met de economie van digitale activa via schaalbare en gereguleerde infrastructuur in de gehele Europese Economische Ruimte.

Website: www.paymonade.tech

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot toekomstige bedrijfsplannen, groeidoelstellingen en marktkansen. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken van de resultaten die expliciet of impliciet in deze verklaringen tot uitdrukking worden gebracht als gevolg van diverse risico's en onzekerheden.

[1] Schatting van de sector, aangehaald in berichtgeving in de vakpers over registraties van aanbieders van diensten op het gebied van virtuele activa (Virtual Asset Service Providers) in de EU/EER vóór de invoering van MiCA; geen door ESMA gecontroleerd cijfer. [2] Het openbare ESMA-register met alle ondernemingen die een vergunning hebben gekregen, kan worden geraadpleegd ter verificatie: Interim MiCA CASP-register van ESMA, meest recente update op de datum van dit persbericht: https://www.esma.europa.eu [3] Gebaseerd op een onafhankelijke analyse van het MiCA CASP-register van ESMA op de datum van dit persbericht. Het ontbreken van een onderneming in het register betekent op zichzelf niet dat een vergunning is geweigerd. De status moet vóór publicatie rechtstreeks bij ESMA worden geverifieerd. Journalisten wordt aangeraden het register rechtstreeks te raadplegen voor de actuele lijst van ondernemingen met en zonder vergunning.

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