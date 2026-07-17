Paymonade, une société fondée à Singapour, se conforme à la nouvelle réglementation européenne sur les cryptomonnaies, alors qu'environ 90 % des entreprises européennes du secteur n'y parviennent pas

Damoon Technology (Europe) AG, opérant sous le nom de Paymonade, devient l'une des 280 entreprises autorisées dans l'EEE au titre du règlement MiCA, alors que la période de transition touche à sa fin

VADUZ, Liechtenstein et SINGAPOUR, 17 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Le secteur européen des cryptomonnaies connaît actuellement l'une des consolidations réglementaires les plus radicales auxquelles un secteur financier ait été confronté ces dernières années. Avant l'entrée en vigueur complète du règlement de l'Union européenne sur les marchés des crypto-actifs (« MiCA »), l'Union comptait, selon les estimations, plus de 3 000 entreprises du secteur des cryptomonnaies enregistrées, opérant dans le cadre d'un ensemble hétéroclite de réglementations nationales[1]. À l'issue de la période transitoire MiCA, le 1er juillet 2026, seules 280 entreprises disposaient d'un agrément complet valable dans l'ensemble de l'EEE[2], ce qui signifie qu'environ neuf entreprises sur dix qui exerçaient auparavant leurs activités n'ont pas procédé à la conversion : elles ont soit quitté le marché européen, soit procédé à une restructuration, soit continué à exercer sans agrément, en violation du droit de l'Union européenne[2].

Parmi les entreprises ayant franchi ce cap figure Damoon Technology (Europe) AG, opérant sous le nom de Paymonade, à laquelle l'Autorité des marchés financiers du Liechtenstein (« FMA ») a octroyé une licence MiCA. Cette autorisation permet à Paymonade de fournir des services réglementés liés aux crypto-actifs dans l'ensemble des 30 États de l'Espace économique européen, au titre d'une licence unique valable dans tous ces États.

Ce cap s'est avéré difficile à franchir, même pour les acteurs les plus importants et les mieux dotés en ressources du secteur. Une analyse indépendante du registre public montre que seule une petite fraction des 100 plus grandes plateformes de cryptomonnaies au monde, en termes de volume de transactions, détient actuellement une autorisation MiCA[3], et plusieurs grandes plateformes mondiales, ainsi qu'au moins l'un des plus grands émetteurs de stablecoins au monde en termes de capitalisation boursière, ne figurent toujours pas dans le registre à la date de publication du présent communiqué[3].

Paymonade est un fournisseur agréé d'infrastructures de conversion fiat-crypto et crypto-fiat au service des prestataires de paiement, des fintechs et des plateformes de cryptomonnaies qui ont besoin de canaux de règlement en euros et dans d'autres monnaies fiduciaires. Avec un volume de transactions annualisé de 1,8 milliard USD au premier semestre 2026, Paymonade figure parmi les principaux fournisseurs d'infrastructures de conversion entre monnaies fiduciaires et cryptomonnaies opérant sous le nouveau régime MiCA, en particulier parmi ceux qui servent une clientèle institutionnelle, telle que les plateformes de cryptomonnaies, les banques et les fintechs, qui ont besoin de règlements en euros et en monnaies fiduciaires fluides et transfrontaliers dans l'ensemble de l'EEE. Parmi leurs principaux clients figurent certaines des plus grandes plateformes mondiales d'échange de cryptomonnaies.

Paymonade a été fondée et est dirigée par Calvin Cheng, citoyen singapourien et ancien membre nommé du Parlement de Singapour, qui occupe actuellement le poste de consul honoraire de la République de Serbie à Singapour. Il possède une solide expérience dans le secteur très réglementé de la fintech, notamment en tant qu'actionnaire d'une société suisse spécialisée dans les actifs numériques, agréée par le VQF, un organisme d'autorégulation reconnu par la FINMA, et il est actionnaire fondateur de Longbridge Securities, l'une des plus grandes sociétés de courtage en ligne d'Asie. L'agrément accordé à Paymonade vient ajouter une entreprise fondée et dirigée par un Singapourien au registre MiCA, qui reste dominé par des entités d'origine européenne et américaine.

« L'ère de la cryptomonnaie peu réglementée touche à sa fin », déclare Calvin Cheng, fondateur et président du conseil de Paymonade. « Le fait d'avoir obtenu cette licence, alors que l'immense majorité des entreprises de notre secteur n'y sont pas parvenues, témoigne de la solidité de l'institution que nous avons bâtie. Nous pensons que la prochaine génération de leaders dans le domaine des actifs numériques sera constituée d'entreprises qui allient innovation et confiance réglementaire, et nous avons l'intention d'en faire partie. »

« Les banques, les fintechs et les plateformes d'échange souhaitent de plus en plus faire appel à un seul partenaire d'infrastructure réglementé capable d'opérer sur l'ensemble du territoire européen, plutôt que de devoir négocier marché par marché », déclare Milos Winter Bogdanovic, CEO de Damoon Technology (Europe) AG. « Nous menons actuellement des discussions avec des plateformes d'échange, des fintechs et des banques à la recherche d'une infrastructure européenne conforme pour les monnaies fiduciaires. »

Paymonade a annoncé son intention de doubler ses effectifs en Europe au cours des 12 prochains mois, à mesure qu'elle acquiert de nouveaux clients institutionnels, et de porter son volume de transactions annualisé à six milliards CHF par an d'ici mi-2027.

— FIN —

À propos de Paymonade

Paymonade est le nom commercial de Damoon Technology (Europe) AG, un fournisseur d'infrastructures d'actifs numériques réglementé, basé au Liechtenstein, spécialisé dans les opérations de conversion de monnaies fiduciaires en cryptomonnaies et inversement, les solutions de paiement pour les entreprises et les infrastructures cryptos conformes à la réglementation. L'entreprise permet aux banques, aux fintechs, aux prestataires de services de paiement et aux plateformes d'échange de cryptomonnaies de relier la finance traditionnelle à l'économie des actifs numériques grâce à une infrastructure évolutive et réglementée couvrant l'Espace économique européen.

Site internet : www.paymonade.tech

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient des déclarations prospectives concernant les futurs plans d'activité, les objectifs de croissance et les opportunités de marché. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus en raison de divers risques et incertitudes.

[1] Estimation du secteur citée dans la presse spécialisée concernant les enregistrements des prestataires de services d'actifs virtuels effectués avant l'entrée en vigueur du règlement MiCA dans l'UE/EEE ; ce chiffre n'a pas été vérifié par l'AEMF. [2] Le registre public de l'AEMF répertoriant toutes les entreprises agréées peut être consulté à des fins de vérification — registre provisoire CASP de l'AEMF au titre de la MiCA, dernière mise à jour à la date du présent communiqué : https://www.esma.europa.eu [3] D'après un suivi indépendant du registre CASP de l'AEMF relatif à la MiCA à la date de publication du présent communiqué ; l'absence d'inscription ne confirme pas en soi un refus, et il convient de vérifier le statut directement auprès de l'AEMF avant toute publication. Les journalistes sont invités à consulter directement le registre pour obtenir la liste actualisée des entités autorisées et non autorisées.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/3006317/Paymonade_Logo.jpg