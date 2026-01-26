10億ドルの筆致：代理人の美術プラットフォーム、初月で10億ドル超の売却確約済みの出品を獲得、急成長への布石に

厳格な真贋鑑定、最高レベルのキュレーション、透明性の高い手数料、場所を問わず誰でも参加できるリアルタイムの入札により、出品者と全世界のオーディエンスを直接つなげるものです。Lloyds Creative Arts創業者のGiuseppe Cassinは、「当社は、芸術家、収集者、販売者のすべてに、これまでほんの一握りの人たちだけが享受していたグローバルなアクセスを提供します」と語りました。

同氏は投資家に向けてこのコンセプトを売り込み、大手オンラインオークションハウスLloyds Auctionsからの強力な支援を獲得しました。このプラットフォームは2026年1月1日に正式に発足しており、1月中旬には初の専用オンラインオークションがライブ開催され、MF Husain、FN Souza、Manjit Bawa、Vasudeo S. Gaitondeといった巨匠の作品を含む30点の東南アジア出身の巨匠コレクションが目玉として出品され、その評価額は数千万ドルに上ると見られています。その反響は、即座で大きなものであり、売り手と収集家が殺到しました。

取引開始からわずか数週間で、評価の確定した巨匠から新進気鋭の新人まで、10億ドル以上の美術品がこのプラットフォームにおいて売却確約済み条件で出品されました。Cassinは、「当社の使命は、安全かつ敷居の高くない方法によって、誰もが美術品に親しめるようにすることです。すべての作品に対して厳密な検証を行い、バイヤーが選定した専門家による鑑定といった独自の鑑定を行うことで、入札者とバイヤーの双方がより高い信頼性をもって取引できるようになります。これは、巨匠の作品や超高額美術品分野において、特に強化しています。同時に、新進芸術家にとっては、即座に世界に向けて自分の作品を発信できるため、作品に関するリアルタイムのフィードバックを顧客から得ることが可能です」と述べています。

この異例ともいえる急成長は、投資家や業界関係者の強い関心を集めており、「ユニコーン企業（評価額10億ドル以上のスタートアップ）」となることが視野に入ってきたと見られています。これが達成されれば、急成長という点においてCanva以来の快挙となるでしょう。

同プラットフォームでは、連日新たな芸術家や収集家が訪れて定期的に新規オークションが開催されています。

企業情報と現在のオークションについては、lloydsauctions.com/artをご覧ください。

Lloyds Auctionsについて：

2026年1月1日、オンラインオークションハウス大手のLloyds Auctionsが巨額の資金を投じて同プラットフォームを立ち上げました。これは、専門家によるキュレーション、厳格で客観的な鑑定書、直感的なインターフェイスを組み合わせることで、美術品の売買をシームレスで透明性の高い、そして誰もが利用しやすい、グローバルな美術品取引デジタベースプラットフォームです。

SOURCE Lloyds Auctions