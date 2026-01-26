Nét cọ tỷ đô: Nền tảng nghệ thuật do luật sư sáng lập đạt hơn 1 tỷ USD giá trị tác phẩm được cam kết đưa lên đấu giá trong tháng đầu tiên - sẵn sàng cho tăng trưởng bứt phá.

Giuseppe Cassin đã dành hơn một thập kỷ để chốt các thương vụ trị giá hàng triệu đô la cho các nhà làm phim, nghệ sĩ, đạo diễn và nhà sưu tập. Không hài lòng với hệ thống cổ hủ, lỗi thời của giới nghệ thuật – với mức phí cao, các phiên đấu giá chỉ dành cho khách mời và những vấn đề kéo dài về tính liêm chính – ông đã phát triển một ý tưởng mang tính thay đổi cuộc chơi: một nền tảng ưu tiên kỹ thuật số dành cho nghệ thuật đã được xác thực, làm được những điều mà Uber từng làm đối với ngành taxi.

Nền tảng này kết nối trực tiếp người bán với cộng đồng toàn cầu với quy trình xác thực nghiêm ngặt, tuyển chọn tác phẩm ở phân khúc cao cấp, phí minh bạch và đấu giá theo thời gian thực, mở cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. "Chúng tôi đang mang đến cho mọi nghệ sĩ, nhà sưu tập và người bán cùng một khả năng tiếp cận toàn cầu, điều mà trước đây chỉ một số rất ít người có được", Giuseppe Cassin, Nhà sáng lập Lloyds Creative Arts, cho biết.

Ông Cassin đã trình bày ý tưởng này với các nhà đầu tư và nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ nhà đấu giá trực tuyến hàng đầu Lloyds Auctions. Nền tảng chính thức ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2026, với phiên đấu giá trực tuyến chuyên biệt đầu tiên diễn ra vào giữa tháng 1, giới thiệu bộ sưu tập tiêu biểu của 30 bậc thầy Đông Nam Á, bao gồm các tác phẩm của những danh họa như MF Husain, FN Souza, Manjit Bawa và Vasudeo S. Gaitonde, với giá trị ước tính lên tới hàng chục triệu đô la Mỹ. Phản ứng thị trường diễn ra ngay lập tức và hết sức mạnh mẽ: người bán và nhà sưu tập đổ về nền tảng.

Chỉ trong vài tuần giao dịch đầu tiên, nền tảng đã chốt hơn 1 tỷ USD giá trị tác phẩm nghệ thuật được cam kết đưa lên đấu giá, trải dài từ các bậc thầy đình đám cho tới những tài năng mới nổi. "Sứ mệnh của chúng tôi là đưa nghệ thuật trở nên dễ tiếp cận với tất cả mọi người theo một cách an toàn và không mang tính ép buộc", Cassin tiếp tục. "Với việc mỗi tác phẩm đều được kiểm chứng nghiêm ngặt và xác thực độc lập – kể cả bởi một chuyên gia do người mua lựa chọn – người tham gia đấu giá và người mua có thể đặt giá với mức độ tin cậy cao hơn, đặc biệt đối với các danh mục tác phẩm bậc thầy và các tác phẩm có giá trị siêu cao. Đồng thời, các nghệ sĩ mới nổi có được khả năng tiếp cận toàn cầu ngay lập tức và nhận phản hồi theo thời gian thực từ khách hàng về những gì tạo được tiếng vang với tác phẩm của họ".

Đà tăng trưởng nhanh chóng của nền tảng đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư và giới trong ngành, những người hiện xem trạng thái kỳ lân (định giá trên 1 tỷ USD) là một cột mốc hoàn toàn khả thi tiếp theo. Nếu đạt được mốc đó, nó sẽ nằm trong nhóm những nền tảng tăng trưởng nhanh nhất kể từ Canva.

Nền tảng tiếp tục đón nhận các nghệ sĩ và nhà sưu tập mới mỗi ngày, với các phiên đấu giá mới được triển khai thường xuyên.

Khám phá nền tảng và xem phiên đấu giá hiện tại tại lloydsauctions.com/art

Giới thiệu:

Ra mắt vào ngày 1 tháng 1 năm 2026 với khoản đầu tư lớn từ nhà đấu giá trực tuyến hàng đầu Lloyds Auctions, nền tảng này là một nền tảng thương mại trực tuyến toàn cầu ưu tiên kỹ thuật số dành cho mỹ thuật, kết hợp tuyển chọn chuyên gia, quy trình xác thực độc lập bằng văn bản nghiêm ngặt và giao diện trực quan, nhằm mang lại trải nghiệm mua bán tác phẩm nghệ thuật liền mạch, minh bạch và dễ tiếp cận cho tất cả mọi người.

