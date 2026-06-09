A capacidade aprimorada ajuda os fabricantes a permanecer resilientes, proteger o acesso remoto e operacionalizar a cibersegurança com suporte profissional contínuo

MILWAUKEE, Wis., 9 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e transformação digital, anunciou hoje três novas ofertas aprimoradas em seu pacote de soluções SecureOT™: o pacote de avaliação de cibersegurança de TO, serviços gerenciados da plataforma SecureOT e acesso remoto seguro gerenciado (MSRA).

A Rockwell Automation amplia o portfólio SecureOT com nova avaliação de cibersegurança e capacidade de serviços gerenciados

Enfrentando um volume crescente de alertas e visibilidade limitada dos ativos de tecnologia operacional (TO), as equipes de cibersegurança são pressionados a detectar e responder rapidamente. A suíte de soluções de cibersegurança industrial do SecureOT permite que as empresas permaneçam proativas e resilientes sem precisar adicionar infraestrutura ou pessoal especializado.

"Compreender o estado atual do ambiente de TO é a base para definir o futuro", disse Maria Else, gerente de produto global sênior e projetos de cibersegurança na Rockwell Automation. "Os fabricantes estão sob crescente pressão para fortalecer a cibersegurança sem diminuir a produção. Com o SecureOT, combinamos clareza, planos de ação priorizados e experiência gerenciada para ajudar as organizações industriais a proteger o que importa, mantendo as fábricas funcionando com segurança e eficiência. Além disso, aproveitamos tecnologias como inteligência artificial (IA) para identificar vulnerabilidades, automação para manter a eficiência e inteligência avançada para apoiar a análise e entender os riscos mais recentes."

Pacote de avaliação de cibersegurança de TO

O pacote de avaliação de cibersegurança de TO apresenta uma abordagem estruturada e modular adaptada às realidades operacionais exclusivas dos ambientes industriais em todas as etapas de sua jornada de segurança. Combinando a coleta de dados específica de TO com insights prontos para os negócios, a avaliação de cibersegurança oferece um caminho claro para construir resiliência.

Criadas para ambientes de TO por profissionais de TO, as ofertas de avaliação aproveitam novos modelos proprietários de IA e aprendizado de máquina para ajudar a otimizar a análise e padronizar a avaliação para fornecer resultados e ações de maneira eficiente.

Serviços gerenciados da plataforma SecureOT

A plataforma SecureOT é a solução de gestão de risco e vulnerabilidade da Rockwell Automation para ambientes de TO. A Rockwell agora está sobrepondo seu profundo conhecimento do setor à plataforma para fornecer serviços gerenciados da plataforma SecureOT focados na priorização de risco contínua e gerenciada profissionalmente.

A atualização mais recente traz a plataforma gerenciada atualizada, fornecendo os recursos e capacidades mais recentes, gestão da descoberta e inventário de ativos em andamento e conduz discussões programáticas por meio de gerentes de contas técnicas com o cliente para que as equipes de segurança possam abordar rapidamente a exposição à cibersegurança, minimizando o tempo de parada não programada.

Acesso remoto seguro gerenciado (MSRA) e muito mais

O novo serviço MSRA da Rockwell conecta ativos de TO, ajudando a reduzir riscos, melhorar a eficiência e simplificar as operações em um ambiente neutro para fornecedores, gerenciado pela Rockwell e orientado por identidade. A camada de acesso remoto direcionada para nuvem suporta ativos de TO e permite que os clientes comecem a trabalhar rapidamente com implantação turn-key, segurança de identidade e carga de trabalho reduzida para equipes internas. A MSRA permite localização de falhas mais rápida e colaboração mais segura com fornecedores, entregue como um serviço expansível que se adapta a cada instalação.

A atualização também apresenta uma oferta atualizada de política e procedimentos de cibersegurança de TO. Desenvolvido por especialistas em governança, risco e conformidade de TO da Rockwell e alinhado com as normas internacionais e as melhores práticas, o serviço fornece um conjunto abrangente de documentos para ajudar a fortalecer os programas de segurança de TO.

Agora disponível para organizações de fabricação e infraestrutura crítica, essas melhorias expandem o portfólio SecureOT da Rockwell, uma oferta abrangente de cibersegurança industrial desenvolvida para ajudar os fabricantes a avaliar, proteger e melhorar continuamente sua postura de cibersegurança de TO.

O pacote de soluções SecureOT é apoiada pelo compromisso mais amplo da Rockwell Automation com a cibersegurança industrial, incluindo proteções de segurança de produtos incorporadas em todo o ciclo de vida da automação e apoiadas por sua certificação IEC 62443-4-1 de nível de maturidade 4 – o nível mais alto para o ciclo de vida do desenvolvimento seguro do produto. Combinada com recursos como avaliação, serviços gerenciados e acesso remoto seguro, essa abordagem oferece aos fabricantes uma base mais forte para gerenciar o risco de TO e melhorar a resiliência.

Para saber mais sobre o SecureOT e as ofertas de cibersegurança mais recentes da Rockwell, visite: https://www.rockwellautomation.com/pt-br/capabilities/industrial-cybersecurity.html

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com o potencial das tecnologias para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à Connected Enterprise® (Empresa Conectada) em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com.

FONTE Rockwell Automation, Inc.