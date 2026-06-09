Rockwell Automation renforce sa gamme SecureOT avec de nouvelles capacités d'évaluation de la cybersécurité et des services managés

Des capacités évoluées, assorties d'une assistance continue, aident les fabricants à rester résilients, à sécuriser la connectivité à distance et à assurer la cybersécurité

VOISINS-LE-BRETONNEUX, France, 9 juin 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, lance trois nouvelles offres dans la suite de solutions SecureOT™ : la suite d'évaluation de la cybersécurité OT, les services managés de la plateforme SecureOT et l'accès à distance sécurisé managé (MSRA).

Rockwell Automation Expands SecureOT Portfolio with Cybersecurity Assessment and Managed Service Capabilities

Face à des volumes d'alertes croissants et souffrant d'une visibilité limitée des actifs de production (OT), les équipes de cybersécurité sont sous pression pour détecter les menaces et réagir rapidement. Les solutions de cybersécurité industrielle SecureOT permettent aux entreprises de rester proactives et résilientes, sans lourdeur infrastructurelle ni besoin de personnel spécialisé supplémentaire.

« La compréhension de l'état actuel de l'environnement OT constitue le socle permettant de bâtir l'avenir », déclare Maria Else, senior global product manager, Cybersecurity Projects, Rockwell Automation. « Les fabricants sont de plus en plus incités à renforcer la cybersécurité sans ralentir la production. Avec SecureOT, nous combinons la clarté, les plans d'action prioritaires et l'expertise managée pour aider les entreprises industrielles à sécuriser les systèmes et les données les plus critiques tout en assurant la sécurité et l'efficacité opérationnelle des usines. Nous exploitons également des technologies telles que l'intelligence artificielle pour identifier les vulnérabilités, l'automatisation pour préserver l'efficacité et l'intelligence avancée pour faciliter les analyses et appréhender les nouveaux risques. »

Suite d'évaluation de la cybersécurité OT

La suite d'évaluation de la cybersécurité OT propose une approche structurée et modulaire, adaptée aux réalités opérationnelles uniques des environnements industriels à chaque étape de leur démarche de sécurité. Associant la collecte de données spécifiques aux technologies de la production et des informations exploitables pour l'entreprise, l'évaluation de la cybersécurité offre une voie claire pour renforcer la résilience.

Conçues pour les environnements OT par des professionnels, les offres d'évaluation s'appuient sur de nouveaux modèles propriétaires d'IA et d'apprentissage automatique pour rationaliser l'analyse et normaliser l'évaluation, afin de concrétiser des résultats et des actions véritablement efficaces.

Services managés de la plateforme SecureOT

La plateforme SecureOT est la solution élaborée par Rockwell Automation pour gérer les risques et les vulnérabilités. Rockwell ajoute à cette plateforme une couche qui intègre ses connaissances les plus abouties en matière industrielle, avec des services managés axés sur la priorisation continue des risques dans un contexte professionnel.

Grâce à cette dernière mise à jour, la plateforme managée évolue automatiquement pour offrir les dernières fonctionnalités et assurer la gestion continue de la découverte et de l'inventaire des actifs. Elle favorise les discussions programmatiques entre les responsables des comptes techniques et le client, permettant ainsi aux équipes de sécurité de traiter rapidement l'exposition aux risques cyber tout en minimisant les arrêts de production.

Gestion de l'accès à distance sécurisé (MSRA) et au-delà

Le nouveau service MSRA de Rockwell connecte les actifs OT, ce qui réduit les risques, améliore l'efficacité et simplifie les opérations dans un environnement géré par Rockwell, indépendant des fournisseurs et axé sur l'identité. La couche d'accès à distance via le cloud prend en charge les actifs OT et permet aux clients de démarrer rapidement leurs opérations dans le cadre d'un déploiement clé en main, avec une sécurité des identités et une charge de travail réduite pour les équipes internes. Le MSRA accélère le dépannage et sécurise la collaboration avec les fournisseurs, grâce un service évolutif qui s'adapte à chaque installation.

Cette nouveauté s'accompagne d'une offre revisitée des politiques et procédures de cybersécurité OT. Développé par les professionnels de la gouvernance, des risques et de la conformité OT de Rockwell et en phase avec les normes, cadres et meilleures pratiques au plan international, ce service propose un ensemble complet de documents de référence permettant de renforcer les programmes de sécurité dans l'environnement OT.

Disponibles dès à présent pour les entreprises spécialisées dans la fabrication et les infrastructures critiques, ces améliorations enrichissent la suite de solutions SecureOT de Rockwell Automation dans le cadre d'une offre de cybersécurité industrielle complète, conçue pour aider les fabricants à évaluer, protéger et améliorer constamment leur politique de sécurité OT.

La suite de solutions SecureOT s'appuie sur la politique élargie de Rockwell Automation en faveur de la cybersécurité industrielle, en assurant la sécurité des produits intégrées sur l'ensemble du cycle de vie de l'automatisation. Cette politique repose aussi sur sa certification de maturité au niveau 4 IEC 62443-4-1, le plus élevé pour le cycle de vie du développement sécurisé des produits. Associée à des capacités telles que l'évaluation, les services managés et l'accès à distance sécurisé, cette approche fournit aux fabricants une base plus solide pour gérer les risques OT et renforcer la résilience.

Pour en savoir plus sur SecureOT et les dernières offres de cybersécurité de Rockwell, rendez-vous sur rockwellautomation.com/en-us/capabilities/industrial-cybersecurity.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents et le potentiel technologique afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com