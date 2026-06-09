Las capacidades mejoradas ayudan a los fabricantes a mantener la resiliencia, proteger la conectividad y operacionalizar la ciberseguridad con asistencia técnica profesional continua

MILWAUKEE, Wis., 9 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy el lanzamiento de tres productos con características mejoradas dentro de la suite de soluciones SecureOT™: la suite de evaluación de ciberseguridad de OT, los servicios administrados de la plataforma SecureOT y el acceso remoto seguro administrado (MSRA).

Rockwell Automation amplía la cartera de SecureOT con nuevas capacidades de evaluación de ciberseguridad y servicios administrados

Frente a un volumen cada vez mayor de alertas y a una visibilidad limitada de los activos de la tecnología de operaciones (OT), los equipos de trabajo de ciberseguridad se ven presionados para detectar y responder rápidamente. La suite de soluciones de ciberseguridad industrial SecureOT permite a las empresas industriales mantenerse proactivas y resilientes sin necesidad de añadir infraestructura ni personal especializado.

"Comprender el estado actual del entorno de OT es la base para definir el futuro", señaló María Else, gerente sénior de productos globales y proyectos de ciberseguridad para Rockwell Automation. "Los fabricantes están sometidos a una presión cada vez mayor para fortalecer la ciberseguridad sin entorpecer la producción. Con SecureOT, combinamos claridad, planes de acción priorizados y experiencia administrada para ayudar a las organizaciones industriales a proteger lo que importa y mantener las plantas funcionando de manera segura y eficiente. Además, aprovechamos tecnologías como la inteligencia artificial (IA) para identificar vulnerabilidades, la automatización para mantener la eficiencia y la inteligencia avanzada para respaldar el análisis y comprender los riesgos más recientes".

Suite de evaluación de ciberseguridad de OT

La suite de evaluación de ciberseguridad de OT ofrece un enfoque estructurado y modular adaptado a las realidades operativas únicas de los entornos industriales en cada etapa de su viaje hacia la seguridad. La evaluación de ciberseguridad, al combinar la recolección de datos específicos de la OT con las perspectivas listas para la empresa, ofrece un camino claro para desarrollar la resiliencia.

Creadas para los entornos de OT por profesionales de OT, los productos de evaluación aprovechan nuevos modelos de inteligencia artificial y aprendizaje automático de propiedad exclusiva para ayudar a agilizar el análisis y estandarizar la evaluación para ofrecer resultados y acciones de manera eficiente.

Servicios administrados de la plataforma SecureOT

La plataforma SecureOT es la solución de gestión de riesgos y vulnerabilidades de Rockwell Automation. Rockwell ahora incorpora sus profundos conocimientos de la industria encima de la plataforma para ofrecer servicios administrados de la plataforma SecureOT centrados en una priorización de riesgos continua y administrada de manera profesional.

La más reciente actualización incorpora actualizaciones de la plataforma administrada, que proporcionan las más avanzadas características y capacidades, gestión continua de descubrimiento e inventario de los activos, e impulsa discusiones programáticas a través de administradores de cuentas técnicos con el cliente para que los equipos de seguridad puedan abordar rápidamente la exposición a la ciberseguridad y minimizar el tiempo improductivo.

Acceso remoto seguro administrado (MSRA) y más

El nuevo servicio MSRA de Rockwell conecta los activos de OT, lo que ayuda a reducir los riesgos, mejorar la eficiencia y simplificar las operaciones en un entorno administrado por Rockwell, agnóstico en cuanto a proveedores y basado en identidades. La capa de acceso remoto encaminada a la nube apoya los activos de OT y permite a los clientes arrancar rápidamente con despliegues llave en mano, seguridad de identidad y reducción de la carga de trabajo para los equipos internos. El MSRA permite una resolución de problemas más rápida y una colaboración más segura con los proveedores, y se entrega como un servicio escalable que se adapta a cada instalación.

La más reciente actualización también introduce un conjunto actualizado de políticas y procedimientos de ciberseguridad de OT. Este servicio, desarrollado por expertos en gobernanza, riesgos y conformidad de OT (GRC) de Rockwell y alineado con las normas, marcos y mejores prácticas internacionales, proporciona un conjunto completo de documentos para guiar y fortalecer los programas de seguridad en todo el entorno de OT.

Ahora disponibles para organizaciones del sector de fabricación e infraestructura crítica, estas mejoras amplían la suite de soluciones de SecureOT de Rockwell Automation, un producto de ciberseguridad industrial diseñado para ayudar a los fabricantes a evaluar, proteger y mejorar continuamente su postura de seguridad de OT.

La suite de soluciones SecureOT está apoyada por el compromiso más amplio de Rockwell Automation con la ciberseguridad industrial, incluidas las protecciones de seguridad de productos incorporadas en todo el ciclo de vida de automatización y respaldada por su certificación IEC 62443-4-1 de nivel de madurez 4, el nivel más alto para el ciclo de vida de desarrollo seguro de productos. Este enfoque, combinado con capacidades como evaluación, servicios administrados y acceso remoto seguro, brinda a los fabricantes una base más sólida para gestionar los riesgos de OT y mejorar la resiliencia.

Para obtener más información sobre SecureOT y los más recientes productos de ciberseguridad de Rockwell, visite: https://www.rockwellautomation.com/es-ar/capabilities/industrial-cybersecurity.html

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com.

FUENTE Rockwell Automation, Inc.