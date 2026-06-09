這些強化功能透過持續性的專業支援，協助製造商提升韌性、確保遠端連線安全，並落實資安營運。

威斯康辛州密爾瓦基2026年6月9日 /美通社/ -- Rockwell Automation, Inc.（NYSE： ROK）是全球最大的工業自動化與數位轉型公司，今天宣佈為 SecureOT™ 解決方案套件推出三項強化方案：OT 網路安全評估套件、SecureOT 平台管理式服務，以及管理式安全遠端存取（MSRA）。

隨著警示數量的增加以及營運技術（OT）資產透明度受到限制，資安團隊正承受必須快速偵測並回應威脅的壓力。SecureOT 工業資安解決方案套件可協助工業企業在無須增添基礎架構或專業人力的情況下，主動因應風險並提升韌性。

洛克威爾自動化以全新的網路安全評估和管理式服務功能擴充 SecureOT 產品組合

洛克威爾自動化網路資安專案資深全球產品經理 Maria Else 表示：「掌握當前 OT 環境現況，是規劃未來的基礎。製造商如今面臨愈來愈大的壓力，必須在不影響生產的情況下強化資安。有了SecureOT，我們結合清晰的現況掌握、具優先順序的行動計畫，以及管理式專業服務，協助工業組織在確保廠區安全與高效率運作的同時，保護最關鍵的資產。我們也運用人工智慧（AI）識別弱點，透過自動化維持效率，並藉由進階智慧分析掌握最新風險。」

OT 網路安全評估套件

OT 網路資安評估套件採用結構化、模組化的方式，依據工業環境在資安歷程各階段的獨特營運需求量身打造。透過 OT 專屬的資料蒐集與可轉化為業務洞察的分析結果，這套資安評估可為企業提供一條清晰可行的韌性建構路徑。

這套由 OT 專家為 OT 環境打造的評估方案，運用全新專有的 AI與機器學習模型，協助簡化分析流程並標準化評估方式，以更有效率的方式提供評估結果與建議行動。

SecureOT 平台管理式服務

SecureOT 平台是洛克威爾自動化的風險與弱點管理解決方案。如今，洛克威爾自動化進一步將深厚的產業知識導入該平台，推出 SecureOT 平台代管式服務，聚焦於持續且專業的風險優先排序管理。

最近更新涵蓋平台管理式更新服務，提供最新功能與能力、持續進行資產探索與盤點管理，並由技術客戶經理與客戶展開定期技術檢視與規劃討論，協助資安團隊迅速因應資安風險，同時將停機時間降至最低。

管理式安全遠端存取（MSRA）及延伸服務

洛克威爾自動化全新的 MSRA 服務可連接 OT 資產，有助於在供應商中立、由洛克威爾管理且以身分識別為核心的環境中，降低風險、提升效率並簡化營運。這項透過雲端路由的遠端存取層支援 OT 資產，可讓客戶藉由整合式、一站式部署、身分安全機制，以及減輕內部團隊負擔，快速完成導入並啟用服務。MSRA 也能加快故障排除速度，讓客戶更安全地與供應商協作，並以可擴充的服務模式因應各廠區需求。

此次更新也同步推出洛克威爾自動化全新升級的 OT 網路安全政策和程序產品。這項服務由洛克威爾自動化 OT 治理、風險與合規（GRC）專家團隊打造，並依循國際標準、框架與最佳實務，提供一套完整文件，協助企業指引並強化整體 OT 環境的資安計畫。

這些用於擴大 洛克威爾自動化 SecureOT 產品組合的強化功能現已可供製造與關鍵基礎設施組織採用，而這套完整的工業資安方案正是為了協助組織評估、保護並持續改善 OT 資安態勢。

洛克威爾自動化對工業資安的整體承諾，也體現在 SecureOT 解決方案套件之中，包括貫穿整個自動化生命週期的產品安全防護，以及通過 IEC 62443-4-1 成熟度第 4 級認證 — 這也是安全產品開發生命週期的最高等級。結合評估、代管式服務與安全遠端存取等能力，這套做法為製造商提供更穩固的基礎，以管理 OT 風險並提升韌性。

若要進一步了解 SecureOT 與洛克威爾最新的網路安全產品，請參考 rockwellautomation.com/zh-tw/capabilities/industrial-cybersecurity。

關於洛克威爾自動化

Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為全球工業自動化與數位轉型領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，開創人類的無限可能，致力於提升效率並推動永續發展。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基，截至 2025 會計年度末，約 26,000 名員工服務遍及 100 多個國家/地區的客戶。如需進一步瞭解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業生產的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com。

SOURCE Rockwell Automation, Inc.