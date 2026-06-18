Rockwell Automation présente FactoryTalk ResilientEdge pour des opérations de fabrication autonomes et évolutives

Ce nouveau produit offre une architecture d'exécution unifiée, conférant intelligence, résilience et évolutivité aux opérations de fabrication modernes

MILWAUKEE, Wis., le 18 juin 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce le lancement de FactoryTalk® ResilientEdge™, une architecture d'exécution de nouvelle génération conçue pour prendre en charge les opérations de fabrication autonomes dans des environnements hautement automatisés.

With Rockwell Automation's FactoryTalk ResilientEdge, users have an accessible and unified execution layer.

S'appuyant sur FactoryTalk Optix™ et intégrée à l'ensemble de la gamme de produits Rockwell Automation, notamment les systèmes de gestion de la production Plex (MES), la solution FactoryTalk ResilientEdge crée une couche d'exécution unique qui englobe les machines, les techniciens et les systèmes de production. La plateforme garantit une exécution prévisible et à faible latence en périphérie, ainsi que des capacités cloud permettant les analyses de données, la formation à l'intelligence artificielle (IA) et l'orchestration à l'échelle de l'entreprise. L'association des technologies de périphérie et de cloud assure la continuité des opérations, même en cas de perte de connectivité.

Un modèle d'exécution unifié

En unifiant les modèles d'usine, la connectivité, l'exécution et l'intelligence au sein d'un cadre unique, FactoryTalk ResilientEdge transforme les capacités de fabrication avancées en une infrastructure opérationnelle standard. FactoryTalk ResilientEdge permet aux utilisateurs d'accéder à de nombreuses fonctionnalités innovantes : modèle de production partagé, connectivité native et interopérable, exécution en périphérie en temps réel avec logique métier embarquée, analyses à l'échelle du cloud et intelligence artificielle. Il en résulte un système d'exécution qui efface la frontière entre les technologies de la production (OT) et les technologies de l'information (IT), réduisant ainsi considérablement la complexité liée au déploiement et à l'évolution des opérations de fabrication modernes.

« À l'heure où 95 % des fabricants développent des projets en matière d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique, FactoryTalk ResilientEdge ouvre la voie à une nouvelle ère de solutions d'exécution de la production », déclare Anthony Murphy, vice-président Gestion Produits chez Rockwell Automation. « Les fabricants peuvent déployer l'automatisation, l'intelligence et l'autonomie à grande échelle dans leurs opérations tout en conservant les avantages économiques et les capacités d'évolutivité du cloud, ce qui leur permet d'accélérer le déploiement et de réduire leur coût total de possession. »

Autonomie pilotée par l'IA

Les initiatives d'automatisation modernes exigent une exécution fiable, un flux de données structuré et une architecture évolutive comme fondements des analyses avancées et des initiatives en matière d'IA. FactoryTalk ResilientEdge fournit une couche d'exécution résiliente qui prend en charge les analyses avancées, l'intelligence artificielle et l'optimisation en boucle fermée sans nuire aux performances de l'usine dans sa globalité.

Sécurité, interopérabilité et évolutivité

FactoryTalk ResilientEdge aide les fabricants à moderniser leurs opérations en améliorant la résilience opérationnelle. Cette solution est optimisée pour les écosystèmes Rockwell Automation tout en restant ouverte et interopérable dans des environnements de production hétérogènes. La sécurité, l'interopérabilité et l'évolutivité de cette nouvelle solution témoignent de la qualité des offres MES adaptables que propose Rockwell Automation.

Accélération du déploiement et réduction des coûts du cycle de vie

En réduisant la complexité d'intégration, en centralisant la surveillance et en prenant en charge l'évolutivité modulaire, FactoryTalk ResilientEdge permet de réduire les coûts du cycle de vie et d'accélérer le déploiement. Les fonctionnalités de FactoryTalk ResilientEdge peuvent être déployées selon les besoins, accompagnant ainsi les entreprises dans la mise en place progressive de leur stratégie de modernisation.

FactoryTalk ResilientEdge, disponible dès aujourd'hui dans le monde entier, marque une évolution majeure dans la manière dont les fabricants peuvent faire évoluer leurs systèmes d'exécution.

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À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial dans le domaine de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents et le potentiel technologique afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution The Connected Enterprise dans les entreprises industrielles, visitez le site www.rockwellautomation.com