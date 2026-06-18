Rockwell Automation 推出 FactoryTalk ResilientEdge，助攻製造業自動化擴充與營運韌性

以統一的邊緣到雲端執行架構，強化即時決策、穩定運作並加速跨廠區擴展

密爾沃基2026年6月18日 /美通社/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE：ROK) 為全球工業自動化與數位轉型領導廠商，今宣布推出 FactoryTalk® ResilientEdge™。此新一代執行架構可協助製造業在高度自動化環境中建置更自主、可擴充且具韌性的製造營運。

以 FactoryTalk Optix™ 為核心，FactoryTalk ResilientEdge 整合 Rockwell Automation 產品組合（含 Plex 製造執行系統（MES）），打造涵蓋設備、人員與生產系統的單一執行層。平台在邊緣端提供可預期的低延遲處理，同時結合雲端能力，以支援分析、人工智慧（AI）訓練與企業層級協同；即使遇到網路中斷，也能維持關鍵營運不中斷。

With Rockwell Automation's FactoryTalk ResilientEdge, users have an accessible and unified execution layer.

統一執行模型，降低 OT/IT 整合門檻

FactoryTalk ResilientEdge 將廠務模型、連線、執行與營運洞察整合於同一架構，讓進階製造能力得以更容易落地，成為可複製的標準化基礎建設。使用者可透過共用的生產模型、原生且具互通性的連線能力、內建商業邏輯的即時邊緣執行，以及雲端規模的分析與 AI 能力，串起現場與企業端流程。透過縮小營運技術（OT）與資訊科技（IT）之間的落差，企業可大幅降低部署與擴充現代化製造營運的複雜度。

Rockwell Automation 產品管理副總裁 Anthony Murphy 表示：「根據 95% 的製造業者正推動 AI 與機器學習計畫，FactoryTalk ResilientEdge 正是為下一階段的製造執行模式而生。製造商得以在全營運範圍擴大自動化、洞察與自主性，同時保有雲端的經濟性與擴充彈性，加速導入並降低整體擁有成本（TCO）。」

奠定 AI 導向自主化的資料與執行基礎

面對現代自動化轉型，企業需要穩定可靠的即時執行能力、結構化資料流與可擴充架構，作為進階分析與 AI 應用的根基。FactoryTalk ResilientEdge 提供具彈性的執行層，支援進階分析、AI 與閉迴路最佳化，同時兼顧現場工廠層級的效能表現。

強化資安與互通性，為跨廠擴展而設計

FactoryTalk ResilientEdge 著重提升營運韌性，並針對 Rockwell Automation 生態系統最佳化，同時在多元、異質的生產環境中維持開放與互通，協助製造業推動營運現代化。其資安設計、互操作性與擴充能力，展現 Rockwell 在彈性製造執行系統解決方案上的投入與實力。

加速導入、降低全生命週期成本

透過降低整合複雜度、集中式監控，以及模組化擴充設計，FactoryTalk ResilientEdge 可協助企業加速部署、降低全生命週期成本。平台亦支援依需求分階段導入，讓製造商可循序推進現代化策略。

FactoryTalk ResilientEdge 目前已在全球推出，為製造商擴展製造執行系統提供全新架構選擇。

更多產品資訊，請參考：FactoryTalk ResilientEdge。

關於 Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc.（NYSE：ROK）為全球工業自動化與數位轉型領導企業。我們結合人們的想像力與科技潛力，開創人類的無限可能，讓世界運作更有效率並更符合永續發展。Rockwell Automation 總部位於威斯康辛州密爾瓦基，截至 2025 會計年度末，約有 26,000 名員工，服務遍及 100 多個國家／地區。如需進一步了解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業企業的各個發展階段，參考 www.rockwellautomation.com。

SOURCE Rockwell Automation, Inc.