A Rockwell Automation é reconhecida em diversos relatórios Gartner Hype Cycle 2025

Empresa citada em Hype Cycle que abrangem manufatura, IA, cibersegurança, energia e mais

MILWAUKEE, Wis., 16 de dezembro de 2025 /PRNewswire/ -- A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), a maior empresa do mundo dedicada à automação industrial e à transformação digital, anunciou hoje que foi reconhecida em 20 Gartner® Hype Cycle de 2025. Na visão da empresa, trata-se de um nível de reconhecimento sem precedentes, refletindo seus investimentos contínuos em inovação e sua ampla liderança tecnológica em múltiplos setores.

Os relatórios Gartner Hype Cycle™ oferecem uma representação gráfica do nível de maturidade e adoção de tecnologias e aplicações, além de mostrar como elas podem ser relevantes para solucionar problemas reais de negócios e explorar novas oportunidades. A metodologia dos relatórios fornece aos líderes uma visão de como uma tecnologia ou aplicação deve evoluir ao longo do tempo, oferecendo uma fonte sólida de insights para orientar sua implementação dentro do contexto dos objetivos específicos de negócios de uma empresa.

A Rockwell Automation é mencionada nos seguintes Gartner Hype Cycle de 2025:

Hype Cycle for Process Manufacturing Technologies, 2025, publicado em 10 de julho de 2025

Hype Cycle for Artificial Intelligence, 2025, publicado em 11 de junho de 2025

Hype Cycle for Managing Operational Technology, 2025, publicado em 9 de julho de 2025

Hype Cycle for Intralogistics Smart Robots & Drones, 2025, publicado em 21 de julho de 2025

Hype Cycle for Life Sciences Manufacturing, 2025, publicado em 16 de julho de 2025

Hype Cycle for Local Government, 2025, publicado em 17 de julho de 2025

Hype Cycle for Government Services, 2025, publicado em 16 de julho de 2025

Hype Cycle for Private Mobile Network Services, 2025, publicado em 17 de julho de 2025

Hype Cycle for Manufacturing Operations Strategy, 2025, publicado em 17 de julho de 2025

Hype Cycle for ERP, 2025, publicado em 16 de junho de 2025

Hype Cycle for Edge Computing, 2025, publicado em 18 de julho de 2025

Hype Cycle for Public Safety and Law Enforcement, 2025, publicado em 20 de agosto de 2025

Hype Cycle for Supply Chain Execution and Logistic Technologies, 2025, publicado em 24 de julho de 2025

Hype Cycle for Intelligent Health, 2025, publicado em 19 de junho de 2025

Hype Cycle for Cyber-Physical Systems Security, 2025, publicado em 15 de julho de 2025

Hype Cycle for Industry Cloud Platforms, 2025, publicado em 16 de julho de 2025

Hype Cycle for Discrete Manufacturing Technologies, 2025, publicado em 10 de julho de 2025

Hype Cycle for Digital Grid, 2025, publicado em 7 de julho de 2025

Hype Cycle for Smart City and Sustainability in China, 2025, publicado em 7 de julho de 2025

Hype Cycle for Oil and Gas, 2025, publicado em 25 de junho de 2025

"Acreditamos que esses reconhecimentos refletem a amplitude da inovação que estamos oferecendo aos nossos clientes, à medida que eles conectam operações, pessoas e tecnologia de novas maneiras", afirma Scott Genereux, diretor executivo de receitas da Rockwell Automation. "Desde a manufatura orientada por IA até a proteção de sistemas físicos contra a segurança cibernética, em nossa opinião, a inclusão em tantos relatórios do Gartner Hype Cycle demonstra a confiança que os clientes depositam na Rockwell para ajudá-los a construir um futuro mais resiliente, ágil e sustentável."

Na opinião da Rockwell, esse reconhecimento reforça o compromisso da empresa em criar o futuro das operações industriais, promovendo inteligência, conectividade e segurança em toda a organização. Por meio de investimentos contínuos em inovação e colaboração, a Rockwell está ajudando a capacitar seus clientes para transformar a maneira como operam e competem.

Para saber mais sobre a Rockwell Automation e todo o seu portfólio de hardware, software e serviços ao longo do ciclo de vida, acesse www.rockwellautomation.com

GARTNER é uma marca registrada e marca de serviço, e HYPE CYCLE é uma marca comercial da Gartner, Inc. e/ou de suas afiliadas nos Estados Unidos e internacionalmente, sendo utilizadas neste documento mediante permissão. Todos os direitos reservados. Nós da Gartner não endossamos nenhum fornecedor, produto ou serviço descrito em nossas publicações de pesquisa e não recomendamos que usuários de tecnologia selecionem somente os fornecedores com as maiores classificações ou qualquer outra indicação. As pesquisas da Gartner são compostas por pareceres da organização de pesquisa da Gartner e não devem ser interpretadas como declarações de fato. O Gartner se isenta de todas as garantias, expressas ou implícitas, com relação a esta pesquisa, incluindo quaisquer garantias de comercialização ou adequação a uma finalidade específica.

Sobre a Rockwell Automation

A Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), é uma líder global em automação industrial e transformação digital. Combinamos a imaginação das pessoas com o potencial das tecnologias para expandir o que é humanamente possível, tornando o mundo mais produtivo e sustentável. Com sede em Milwaukee, Wisconsin, a Rockwell Automation emprega cerca de 26.000 solucionadores de problemas que se dedicam aos nossos clientes em mais de 100 países, desde o final do ano fiscal de 2025. Para saber mais sobre como estamos dando vida à The Connected Enterprise em empresas industriais, acesse www.rockwellautomation.com

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

FONTE Rockwell Automation, Inc.