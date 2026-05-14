Rockwell Automation enrichit sa solution EtherNet/IP en armoire avec de nouvelles fonctionnalités de commande moteur et de connexion d'alimentation

La nouvelle offre intègre davantage de composants de commande moteur, améliore les diagnostics et simplifie la conception du panneau de commande

MILWAUKEE, Wisconsin, 14 mai 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), un leader mondial de l'automatisation industrielle et de la transformation numérique, annonce de nouvelles fonctionnalités pour sa solution EtherNet/IP™ en armoire, élargissant la prise en charge de panneaux de commande et de protection moteur supplémentaires. Cette mise à jour permet aux constructeurs de connecter plus de composants à l'intérieur du panneau de commande, de simplifier le câblage et d'obtenir des diagnostics plus approfondis, sans modifier leur architecture existante.

Rockwell Automation expands EtherNet/IP In-cabinet Solution with new motor control and power connection capabilities

Alors que les industriels s'efforcent d'accroître leur productivité et de réduire les temps d'arrêt, ils sont souvent confrontés aux limites d'accès aux données et à la complexité de l'installation des panneaux. La solution EtherNet/IP en armoire répond à ces enjeux en rationalisant la communication entre les dispositifs à l'intérieur du panneau, en améliorant la disponibilité des données en temps réel et en facilitant l'installation, l'évolutivité et la maintenance des systèmes de commande moteur.

Cette version étendue ajoute une dérive d'alimentation auxiliaire et étend la connectivité EtherNet/IP à d'autres composants de commande moteur, notamment les disjoncteurs-moteurs 140ME et les relais de surcharge électroniques E100 via un module de communication pour contacteur 100-E. Ces améliorations aident les fabricants à concevoir des panneaux de commande plus intelligents et connectés, tout en améliorant les diagnostics et la visibilité globale du système.

« La solution EtherNet/IP en armoire continue de transformer la manière dont nos clients conçoivent et déploient les panneaux de commande », a déclaré Kelly Passineau, chef de produit chez Rockwell Automation. « Avec l'ajout d'une dérivation d'alimentation et de nouvelles connexions pour d'autres composants de panneau, nous offrons encore plus de leviers pour réduire le temps d'installation, optimiser les diagnostics et bâtir des systèmes intelligents pilotés par les données, avec une complexité réduite. »

Principaux avantages de cette nouvelle offre :

Dérive d'alimentation auxiliaire : aide à maintenir des performances stables lorsque le nombre de dispositifs augmente, réduisant ainsi le besoin d'alimentations surdimensionnées ou de relais d'interface, tout en permettant des architectures de commande moteur évolutives.

aide à maintenir des performances stables lorsque le nombre de dispositifs augmente, réduisant ainsi le besoin d'alimentations surdimensionnées ou de relais d'interface, tout en permettant des architectures de commande moteur évolutives. Capacités élargies de commande moteur intelligentes : étend la communication EtherNet/IP aux disjoncteurs-moteurs 140ME et aux relais de surcharges électroniques E100 via un module de communication pour contacteur 100-E.

étend la communication EtherNet/IP aux disjoncteurs-moteurs 140ME et aux relais de surcharges électroniques E100 via un module de communication pour contacteur 100-E. Installation plus rapide : des études de cas démontrent que la solution EtherNet/IP en armoire peut réduire le temps de câblage jusqu'à 80 % par rapport aux installations câblées traditionnelles, lorsqu'elle est mise en œuvre selon les standards recommandés.

: des études de cas démontrent que la solution EtherNet/IP en armoire peut réduire le temps de câblage jusqu'à 80 % par rapport aux installations câblées traditionnelles, lorsqu'elle est mise en œuvre selon les standards recommandés. Optimisation de l'espace : la compacité des composants permet d'intégrer davantage de dispositifs dans le même espace, contribuant ainsi à réduire la taille globale du panneau.

la compacité des composants permet d'intégrer davantage de dispositifs dans le même espace, contribuant ainsi à réduire la taille globale du panneau. Accès aux données amélioré : la communication en temps réel entre les dispositifs stimule la productivité et favorise une prise de décision plus éclairée. Grâce à une connectivité étendue entre un plus grand nombre de composants, les utilisateurs ont accès à plus de données et d'informations pertinentes.

la communication en temps réel entre les dispositifs stimule la productivité et favorise une prise de décision plus éclairée. Grâce à une connectivité étendue entre un plus grand nombre de composants, les utilisateurs ont accès à plus de données et d'informations pertinentes. Évolutivité : s'adapte facilement aux futurs besoins de mise en réseau sans modifications majeures de l'infrastructure.

« La solution EtherNet/IP en armoire n'est pas qu'un produit : c'est un portefeuille en pleine croissance conçu pour évoluer avec votre système » a précisé Jimmy Alvarez, directeur de la gestion de portefeuille et de gestion d'entreprise chez Rockwell Automation. « Cette version marque une nouvelle étape de notre feuille de route, qui prévoit d'étendre le support à d'autres composants de panneau, d'approfondir l'accès aux données et d'enrichir les capacités de diagnostic afin d'améliorer la visibilité et les performances au fil du temps. La solution évolue en fonction de vos besoins opérationnels, offrant une transition flexible et à long terme vers des architectures d'armoire connectées plus intelligentes. »

Pour en savoir plus sur la solution EtherNet/IP en armoire, consultez le site Internet de Rockwell.

Quelles sont les nouveautés de la dernière version de la solution EtherNet/IP en armoire ?

Cette version ajoute une dérivation d'alimentation auxiliaire et étend la connectivité à de nouveaux dispositifs de commande et de protection moteur, notamment la gamme 140ME et les relais E100.

À qui s'adresse cette solution ?

Cette gamme est conçue pour les constructeurs de panneaux et de machines, et les OEM souhaitant rationaliser leurs réseaux industriels, simplifier le câblage sur panneau et bénéficier de meilleurs diagnostics à partir de leurs panneaux de commande avec des dispositifs plus connectés.

En quoi cela aide-t-il les fabricants ?

La solution EtherNet/IP en armoire réduit le temps et la complexité du câblage, améliore l'accès aux données en temps réel et permet de faire évoluer les systèmes sans modifier les conceptions.

À propos de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE : ROK), est un leader mondial en matière d'automatisation industrielle et de transformation numérique. Nous connectons l'imagination de nos talents au potentiel de la technologie afin d'élargir le champ des possibles, pour un monde plus productif et plus durable. Rockwell Automation, dont le siège social se trouve à Milwaukee (Wisconsin), emploie près de 26 000 personnes au service de ses clients dans plus de 100 pays (chiffres de l'exercice 2025). Pour découvrir comment nous donnons vie à la solution « Connected Enterprise® » dans les entreprises industrielles, rendez-vous sur le site www.rockwellautomation.com.

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