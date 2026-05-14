洛克威爾自動化推出全新馬達控制與電源連線能力，擴展 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案應用

新聞提供者

Rockwell Automation, Inc.

14 5月, 2026, 20:00 CST

新版本整合更多馬達控制元件、強化診斷能力，並簡化控制盤設計

威斯康辛州密爾瓦基2026年5月14日 /美通社/ -- 洛克威爾自動化（Rockwell Automation, Inc.，NYSE：ROK）為全球工業自動化與數位轉型領導廠商，今日宣布 EtherNet/IP™ In-cabinet 解決方案新增功能，擴大支援更多馬達控制與保護裝置。此次更新可讓製造商在控制盤內連接更多元件、簡化配線，並取得更深入的診斷資料與分析洞見，且無需重新設計既有架構。

在提升生產力、降低停機時間的同時，許多製造商仍面臨資料存取受限與控制盤安裝複雜等挑戰。EtherNet/IP In-cabinet 解決方案透過簡化盤內裝置間通訊、提升即時資料可用性來回應上述痛點，並可隨需求逐步擴充，讓馬達控制系統在安裝、擴展與維護上更加便利。

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洛克威爾自動化推出全新馬達控制與電源連線能力，擴展 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案應用
洛克威爾自動化推出全新馬達控制與電源連線能力，擴展 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案應用

本次擴充新增輔助電源分接器，並將 EtherNet/IP 連線能力延伸至更多馬達控制元件，包括 140ME 馬達保護開關，以及透過 100-E 接觸器通訊模組連接的 E100 電子過載繼電器。上述強化可協助製造商打造更智慧、可聯網的控制盤，同時提升診斷能力與整體系統透明度。

洛克威爾自動化產品經理 Kelly Passineau 表示：「EtherNet/IP In-cabinet 解決方案持續改變客戶設計與部署控制盤的方式。隨著新增輔助電源分接器並支援更多盤內元件連接，我們提供客戶更多方法縮短安裝時間、強化診斷能力，並透過降低系統複雜度，打造更智慧、以資料驅動的系統。」

新版本主要優勢包括：

  • 輔助電源分接器：在盤內裝置數量增加時，仍可協助維持穩定效能，降低對大功率電源供應器或額外中介繼電器的需求，並支援可擴充的馬達控制架構。
  • 擴展的智慧馬達控制能力：透過 100-E 接觸器通訊模組，將 EtherNet/IP 通訊延伸至 140ME 馬達保護開關與 E100 電子過載繼電器。
  • 更快速的安裝：部分案例顯示，在依建議標準導入的情況下，EtherNet/IP In-cabinet 解決方案相較傳統硬接線方式，配線時間最多可縮短 80%。
  • 最佳化盤內空間：精巧元件設計可在相同安裝空間中容納更多裝置，有助於縮減整體控制盤尺寸。
  • 改善資料存取：裝置間即時通訊可提升生產力，協助做出更明智的決策。透過擴展更多元件的連線能力，使用者可取得更完整的資料與更具價值的分析洞見。
  • 可擴充性：無需重新設計或大幅調整基礎架構，即可更彈性因應未來網路需求。

洛克威爾自動化產品組合與業務主管 Jimmy Alvarez 表示：「EtherNet/IP In-cabinet 解決方案不只是一項產品，更是一套能與客戶系統共同演進的解決方案組合。此次更新是我們產品藍圖的重要一步，涵蓋對更多盤內元件的支援、更深入的資料存取，以及更豐富的診斷功能，協助客戶隨時間提升系統透明度與效能。面對營運需求變化，該解決方案可依規模彈性擴展，為更智慧、可聯網的機櫃內架構提供長期且具延展性的規劃。」

更多資訊請參考洛克威爾自動化官方網站，深入了解 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案。

最新版本的 EtherNet/IP In-cabinet 解決方案有哪些新功能？
本次更新新增輔助電源分接器，並擴大與其他馬達控制與保護裝置的連線能力，包括 140ME 馬達保護開關與 E100 電子過載繼電器。

這項解決方案適用對象為何？
此解決方案專為希望改善工業網路、簡化盤內配線，並在控制盤內連接更多裝置時仍能更快速診斷問題的盤廠、製造業者與原始設備製造商（OEM）而設計。

這項解決方案如何協助製造商？
EtherNet/IP In-cabinet 解決方案可降低配線時間與系統複雜度、提升即時資料存取，並讓製造商無需大幅重新設計即可逐步擴充系統。

關於洛克威爾自動化（Rockwell Automation）

洛克威爾自動化（Rockwell Automation, Inc.，NYSE：ROK）為全球工業自動化與數位轉型領導品牌。我們結合人們的想像力與技術潛力，致力於提升效率並推動永續發展。洛克威爾自動化總部位於美國威斯康辛州密爾瓦基，約 26,000 名員工服務遍及 100 多個國家／地區的客戶。如需進一步瞭解我們如何將 The Connected Enterprise® 導入工業生產的每個發展階段，請參考 www.rockwellautomation.com

SOURCE Rockwell Automation, Inc.

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