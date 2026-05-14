로크웰 오토메이션, 새로운 모터 제어 및 전원 연결 기능으로 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션 확장

더 많은 모터 제어 구성요소 통합, 진단 개선 및 제어 패널 설계 간소화

위스콘신주 밀워키, 2026년 5월 14일 /PRNewswire/ -- 세계 최대의 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 전문 기업인 로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK)은 오늘 EtherNet/IP™ 인캐비닛 솔루션에 새로운 기능을 추가해 모터 제어 및 보호 장치에 대한 지원을 확장한다고 발표했습니다. 이번 업데이트를 통해 제조업체들은 기존 아키텍처를 재설계하지 않고도 제어 패널 내부에 더 많은 구성요소를 연결하고, 배선을 단순화하고, 더욱 심층적인 진단 정보를 확보할 수 있습니다.

제조업체들은 생산성을 높이고 가동 중단을 줄이기 위해 노력하고 있지만, 제한적인 데이터 접근성과 복잡한 패널 설치 작업으로 인해 어려움을 겪는 경우가 많습니다. EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 패널 내부 장치 간 통신을 간소화하고 실시간 데이터 가용성을 개선함으로써 이러한 문제를 해결하며, 모터 제어 시스템을 보다 쉽게 설치, 확장 및 유지보수할 수 있도록 지원합니다.

Rockwell Automation expands EtherNet/IP In-cabinet Solution with new motor control and power connection capabilities

이번 업데이트에는 보조 전원 탭이 추가되었으며, 100-E 컨택터 통신 모듈을 통해 140ME 모터 보호 스위칭 장치와 E100 전자식 과부하 릴레이를 포함한 추가 모터 제어 구성요소까지 EtherNet/IP 연결을 확장합니다. 제조업체들은 향상된 기능을 통해 더욱 스마트하고 연결된 제어 패널을 구축하면서 진단 및 전체 시스템 가시성을 개선할 수 있습니다.

로크웰 오토메이션의 제품 매니저인 켈리 패시노(Kelly Passineau)는 "EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 고객들이 제어 패널을 설계하고 구축하는 방식을 지속적으로 혁신하고 있습니다. 보조 전원 탭과 추가 패널 구성요소용 연결부를 추가함으로써 설치 시간을 단축하며, 진단 기능을 개선하고, 복잡하지 않은 지능형 데이터 기반 시스템을 구축할 수 있는 더 다양한 방법을 제공하고 있습니다."라고 말합니다.

새로운 버전의 주요 이점은 다음과 같습니다.

보조 전원 탭 : 장치 수가 증가하더라도 안정적인 성능을 유지하도록 지원하여 대용량 전원 공급 장치나 추가적인 중간 릴레이의 필요성을 줄여주고 확장 가능한 모터 제어 아키텍처의 구현을 지원합니다.

장치 수가 증가하더라도 안정적인 성능을 유지하도록 지원하여 대용량 전원 공급 장치나 추가적인 중간 릴레이의 필요성을 줄여주고 확장 가능한 모터 제어 아키텍처의 구현을 지원합니다. 스마트 모터 제어 기능 확장: 100-E 컨택터 통신 모듈을 사용하여 140ME 모터 보호 스위칭 장치와 E100 전자식 과부하 릴레이까지 EtherNet/IP 통신을 확장합니다.

100-E 컨택터 통신 모듈을 사용하여 140ME 모터 보호 스위칭 장치와 E100 전자식 과부하 릴레이까지 EtherNet/IP 통신을 확장합니다. 설치 시간 단축 : 특정 사례 연구에서 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 권장 표준에 따라 구축했을 때 기존의 하드와이어 방식 설치에 비해 배선 시간을 최대 80% 단축할 수 있는 것으로 나타났습니다.

특정 사례 연구에서 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 권장 표준에 따라 구축했을 때 기존의 하드와이어 방식 설치에 비해 배선 시간을 최대 80% 단축할 수 있는 것으로 나타났습니다. 공간 최적화 : 컴팩트한 구성요소를 통해 동일한 설치 면적 내에 더 많은 장치를 배치할 수 있어 전체 패널 크기를 줄일 수 있습니다.

컴팩트한 구성요소를 통해 동일한 설치 면적 내에 더 많은 장치를 배치할 수 있어 전체 패널 크기를 줄일 수 있습니다. 데이터 접근성 향상 : 장치 간 실시간 통신으로 생산성을 높이고 더 스마트한 의사 결정을 지원합니다. 더 많은 구성요소로 확장된 연결성을 통해 사용자는 보다 많은 데이터와 의미 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다.

장치 간 실시간 통신으로 생산성을 높이고 더 스마트한 의사 결정을 지원합니다. 더 많은 구성요소로 확장된 연결성을 통해 사용자는 보다 많은 데이터와 의미 있는 인사이트를 확보할 수 있습니다. 확장성: 대대적인 재설계나 인프라 변경 없이도 향후 네트워크 요구사항에 맞춰 쉽게 조정이 가능합니다.

"EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 단순한 하나의 제품이 아니라 고객의 시스템과 함께 발전하도록 설계된 확장형 포트폴리오입니다."라고 로크웰 오토메이션의 포트폴리오 및 사업 관리 부문 디렉터 지미 알바레즈(Jimmy Alvarez)는 말합니다. "이번 버전은 추가적인 패널 구성요소에 대한 지원 확대, 심층적인 데이터 접근 그리고 향상된 진단 기능을 통해 시간이 지남에 따라 가시성과 성능을 강화하는 로드맵의 다음 단계입니다. 이 솔루션은 운영상의 요구사항이 변화함에 따라 고객과 함께 확장될 수 있도록 설계되었습니다. 이를 통해 더 스마트하고 연결된 인캐비닛 아키텍처를 향한 유연하고 장기적인 경로를 제시합니다."

로크웰 오토메이션 웹사이트 에서 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션에 대해 자세히 알아보십시오.

최신 EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션 버전의 새로운 기능은 무엇인가요?

새로운 버전에는 보조 전원 탭이 추가되었고, 140ME 모터 보호 개폐 장치와 E100 전자식 과부하 릴레이를 포함한 추가 모터 제어 및 보호 장치에 대한 연결성이 확장되었습니다.

이 솔루션의 대상은 누구인가요?

이 포트폴리오는 산업용 네트워크를 간소화하고, 패널 내 배선을 단순화하고, 더 많은 장치를 연결해 제어 패널에서 향상된 진단 정보를 얻고자 하는 패널 제조업체, 제조업체 및 OEM을 위한 솔루션입니다.

이 솔루션이 제조업체에 어떤 도움이 될까요?

EtherNet/IP 인캐비닛 솔루션은 배선 시간과 복잡성을 줄여주고, 실시간 데이터에 대한 접근성을 향상시키며, 제조업체가 대대적인 재설계 없이 시스템을 확장할 수 있도록 지원합니다.

로크웰 오토메이션 정보

로크웰 오토메이션(Rockwell Automation, Inc., NYSE: ROK )은 산업 자동화 및 디지털 트랜스포메이션 분야의 글로벌 리더입니다. 로크웰 오토메이션은 인간의 상상력과 기술의 잠재력을 연결하여 인간의 가능성을 확장함으로써 더욱더 생산적이고 지속 가능한 세상을 만들어갑니다. 로크웰 오토메이션은 미국 위스콘신주 밀워키에 본사를 두고 있으며 2025년 회계연도 말 기준으로 2만 6,000명의 전담 직원이 100개 이상의 국가에서 고객 지원에 최선을 다하고 있습니다. 로크웰 오토메이션이 산업 전반에 걸쳐 어떻게 커넥티드 엔터프라이즈를 구현하는지 자세히 알아보려면 www.rockwellautomation.com 을 방문하십시오.

사진 - https://mma.prnewswire.com/media/2978451/Rockwell_EtherNet_IP_In_cabinet_Solution.jpg

로고 - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

SOURCE Rockwell Automation, Inc.