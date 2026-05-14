Esta versión integra más componentes de control de motores, mejora los diagnósticos y simplifica el diseño de paneles de control

MILWAUKEE, Wisconsin, 14 de mayo de 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), la mayor empresa del mundo dedicada a la automatización industrial y la transformación digital, anunció hoy las nuevas capacidades de su solución EtherNet/IP™ en gabinete , lo que amplía la compatibilidad con dispositivos adicionales de control y protección de motores. La actualización permite a los fabricantes conectar más componentes dentro de los paneles de control, simplificar el cableado y obtener información de diagnóstico más profunda, sin necesidad de rediseñar su arquitectura existente.

Rockwell Automation amplía solución EtherNet/IP en gabinete con nuevas capacidades de control de motores y conexión eléctrica

A medida que los fabricantes trabajan para aumentar la productividad y reducir el tiempo improductivo, a menudo se enfrentan a desafíos relacionados con el acceso limitado a los datos y las complejas instalaciones de los paneles. La solución EtherNet/IP en gabinete aborda estos problemas al agilizar la comunicación entre dispositivos dentro de los paneles, mejorar la disponibilidad de los datos en tiempo real y facilitar la instalación, la escala y el mantenimiento de los sistemas de control de motores con el paso del tiempo.

La versión ampliada añade una toma de alimentación eléctrica suplementaria y extiende la conectividad EtherNet/IP a componentes de control de motores adicionales, incluidos dispositivos de conmutación de protección de motores 140ME y relés protectores de sobrecarga electrónicos E100 a través de un módulo de comunicación del contactor 100-E. Estas mejoras ayudan a los fabricantes a construir paneles de control más inteligentes y conectados, a la vez que mejoran los diagnósticos y la visibilidad general del sistema.

"La solución EtherNet/IP en gabinete sigue transformando la manera en que los clientes diseñan y despliegan paneles de control", señaló Kelly Passineau, gerente de productos de Rockwell Automation. "Con la incorporación de una toma de alimentación suplementaria y conexiones para componentes de panel adicionales, les ofrecemos aún más maneras de reducir el tiempo de instalación, mejorar los diagnósticos y construir sistemas inteligentes basados en datos con menos complejidad".

Los beneficios clave de esta nueva versión incluyen:

Toma de alimentación eléctrica suplementaria: Ayuda a mantener un rendimiento estable a medida que aumenta el número de dispositivos, lo que reduce la necesidad de fuentes de alimentación eléctrica sobredimensionadas o relés de interposición adicionales y habilita las arquitecturas de control de motores escalables.

Ayuda a mantener un rendimiento estable a medida que aumenta el número de dispositivos, lo que reduce la necesidad de fuentes de alimentación eléctrica sobredimensionadas o relés de interposición adicionales y habilita las arquitecturas de control de motores escalables. Capacidades ampliadas de control inteligente de motores: Extiende la comunicación EtherNet/IP a dispositivos de conmutación de protección de motores 140ME y relés protectores de sobrecarga electrónicos E100 mediante un módulo de comunicación del contactor 100-E.

Extiende la comunicación EtherNet/IP a dispositivos de conmutación de protección de motores 140ME y relés protectores de sobrecarga electrónicos E100 mediante un módulo de comunicación del contactor 100-E. Instalación más rápida : En algunos casos prácticos, se ha demostrado que la solución EtherNet/IP en gabinete reduce el tiempo de cableado en hasta un 80% en comparación con las instalaciones cableadas tradicionales cuando se implementa de acuerdo con las normas recomendadas.

: En algunos casos prácticos, se ha demostrado que la solución EtherNet/IP en gabinete reduce el tiempo de cableado en hasta un 80% en comparación con las instalaciones cableadas tradicionales cuando se implementa de acuerdo con las normas recomendadas. Espacio optimizado: Los componentes compactos permiten colocar más dispositivos en las mismas dimensiones, lo que ayuda a reducir el tamaño total del panel.

Los componentes compactos permiten colocar más dispositivos en las mismas dimensiones, lo que ayuda a reducir el tamaño total del panel. Acceso a datos mejorado: La comunicación en tiempo real entre dispositivos aumenta la productividad y permite tomar decisiones más inteligentes. Con una conectividad ampliada entre más componentes, los usuarios obtienen acceso a más datos y perspectivas significativas.

La comunicación en tiempo real entre dispositivos aumenta la productividad y permite tomar decisiones más inteligentes. Con una conectividad ampliada entre más componentes, los usuarios obtienen acceso a más datos y perspectivas significativas. Capacidad de escalado: Adáptese fácilmente a las necesidades futuras de conexión en red sin cambios importantes en la infraestructura.

"La solución EtherNet/IP en gabinete no es solo un producto, sino una cartera en crecimiento diseñada para evolucionar junto con su sistema", explicó Jimmy Álvarez, director de cartera y gestión empresarial de Rockwell Automation. "Esta versión es el siguiente paso en nuestra hoja de ruta que incluye la ampliación de la compatibilidad con componentes adicionales para los paneles, un acceso a datos más profundo y capacidades de diagnóstico más completas que mejoran la visibilidad y el rendimiento con el tiempo. A medida que cambian sus necesidades operacionales, la solución está diseñada para crecer con usted, ofreciendo una ruta flexible y a largo plazo hacia arquitecturas en gabinete conectadas y más inteligentes".

Obtenga más información sobre la solución EtherNet/IP en gabinete en el sitio web de Rockwell .

¿Cuáles son las novedades de la más reciente versión de la solución EtherNet/IP en gabinete?

Esta versión añade una toma de alimentación eléctrica suplementaria y amplía la conectividad con dispositivos adicionales de control y protección de motores, incluidos dispositivos de conmutación de protección de motores 140ME y relés protectores de sobrecarga electrónicos E100.

¿Para quién es esta solución?

Esta cartera está diseñada para fabricantes, constructores de paneles y OEM que buscan agilizar la conexión en red industrial, simplificar el cableado en el panel y lograr mejores diagnósticos de sus paneles de control con dispositivos más conectados.

¿Cómo ayuda esto a los fabricantes?

La solución EtherNet/IP en gabinete reduce el tiempo y la complejidad del cableado, mejora el acceso a los datos en tiempo real y permite a los fabricantes escalar sistemas sin necesidad de un rediseño importante.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK ), es una empresa líder a nivel global en automatización industrial y transformación digital. Conectamos la imaginación de las personas con el potencial de la tecnología para expandir lo que es humanamente posible, haciendo que el mundo sea más productivo y sostenible. Con su sede corporativa en Milwaukee, Wisconsin (Estados Unidos), Rockwell Automation cuenta a finales del año fiscal 2025 con aproximadamente 26,000 empleados dedicados a resolver los problemas de nuestros clientes en más de 100 países. Para obtener más información sobre cómo convertimos The Connected Enterprise® en una realidad en todo tipo de empresas industriales, visite www.rockwellautomation.com .

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2979395/Rockwell_EtherNet_IP_In_cabinet_Solution.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/2487262/Rockwell_Automation_Logo.jpg

FUENTE Rockwell Automation, Inc.