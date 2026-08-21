A SANY envia seus primeiros caminhões de mineração autônomos para a América do Sul

Primeira implantação na América Latina combina caminhões elétricos autônomos a um despacho inteligente e serviços ao longo do ciclo de vida

CHANGSHA, China, 21 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O SANY Group enviou, em 12 de agosto, seu primeiro lote de caminhões de mineração autônomos totalmente elétricos SKT110Ei para a América do Sul, marcando o primeiro projeto de caminhões de mineração autônomos da empresa na região. O projeto inclui uma frota de caminhões autônomos, um sistema inteligente de despacho e serviços de operação e manutenção ao longo do ciclo de vida. Essa é também a primeira implementação da solução de mineração autônoma da SANY na América Latina, expandindo as capacidades de mineração autônoma da empresa para um novo mercado internacional.

Uma frota de caminhões de mineração autônomos deixou o Parque Industrial de Equipamentos Pesados de Shenyang, da SANY

Atualmente, o setor global de mineração enfrenta desafios como condições operacionais complexas, riscos de segurança no transporte, escassez de operadores qualificados e custos crescentes com mão de obra. A solução integrada de condução autônoma da SANY foi projetada para superar esses desafios, aprimorando a segurança, reduzindo os custos operacionais e elevando a eficiência. Adaptada às operações do cliente na América do Sul, a solução integra caminhões autônomos, infraestrutura rodoviária e despacho em nuvem a serviços locais de operação e manutenção.

Os caminhões de mineração autônomos totalmente elétricos SKT110Ei são desenvolvidos para oferecer elevada confiabilidade e disponibilidade com reduzido consumo de energia. Equipados com o sistema de condução autônoma desenvolvido integralmente pela SANY, os caminhões são projetados para reduzir os custos operacionais e elevar a produtividade, minimizando a necessidade de intervenção manual.

Na recente Cúpula de Mineração do Grupo SANY 2026 (SANY Group Mining Summit 2026) realizada recentemente, a empresa também apresentou seu primeiro caminhão de mineração elétrico puro sem cabine. Equipado com um sistema de recarga com dois conectores e resfriamento líquido, o caminhão permite recarga ultrarrápida, mantendo a autonomia necessária para as operações minerárias. Oferece três modos de operação — controle local, controle remoto e direção totalmente autônoma — para atender a uma vasta gama de exigências operacionais.

A SANY Intelligent Mining, subsidiária da SANY International, uma das três empresas listadas do SANY Group, especializada em tecnologias de mineração inteligente, desenvolve sistemas que vão desde chassis com controle eletrônico e percepção multissensorial até tomada de decisões baseada em inteligência artificial e despacho em nuvem. Em julho de 2026, a empresa já havia implantado mais de 300 caminhões autônomos de mineração, que percorreram mais de 13 milhões de quilômetros em operações seguras, transportando mais de 41 milhões de metros cúbicos de terra e rocha em diversas condições operacionais exigentes.

A SANY continuará investindo em tecnologia de mineração autônoma e trabalhando com parceiros do setor globalmente para aprimorar a inteligência, a segurança, a eficiência e a sustentabilidade das operações.

FONTE SANY Group