SANY livre ses premiers camions miniers autonomes en Amérique du Sud

Ce premier déploiement en Amérique latine associe des camions électriques autonomes à des services intelligents de gestion des expéditions et du cycle de vie

CHANGSHA, Chine, 20 août 2026 /PRNewswire/ -- Le 12 août, le groupe SANY a expédié vers l'Amérique du Sud son premier lot de camions miniers autonomes 100 % électriques SKT110Ei, dans le cadre du premier projet de camions miniers autonomes de l'entreprise dans cette région. Le projet concerne une flotte de camions autonomes, un système de répartition intelligent et des services d'exploitation et d'entretien tout au long du cycle de vie. Il s'agit également du premier déploiement de SANY de sa solution d'exploitation minière autonome en Amérique latine, permettant ainsi à l'entreprise d'étendre ses capacités dans ce domaine à un nouveau marché international.

A fleet of autonomous mining trucks departed from SANY’s Shenyang Heavy Equipment Industrial Park

À l'heure actuelle, le secteur minier mondial doit relever plusieurs défis, notamment des conditions d'exploitation complexes, des risques liés à la sécurité du transport, une pénurie de personnel qualifié et une hausse des coûts de main-d'œuvre. La solution intégrée de conduite autonome de SANY est conçue pour résoudre ces problèmes en renforçant la sécurité, en réduisant les coûts d'exploitation et en améliorant l'efficacité. Adaptée aux activités du client en Amérique du Sud, cette solution intègre des camions autonomes, des infrastructures routières et un système de gestion des missions basé sur le cloud, ainsi que des services d'exploitation et d'entretien localisés.

Les camions miniers autonomes 100 % électriques SKT110Ei sont conçus pour offrir une fiabilité et une disponibilité élevées, tout en garantissant une faible consommation d'énergie. Équipés du système de conduite autonome entièrement développé en interne par SANY, ces camions sont conçus pour réduire les coûts d'exploitation et améliorer la productivité, tout en réduisant les opérations manuelles.

Lors du récent sommet minier 2026 du groupe SANY, l'entreprise a également dévoilé son premier camion minier 100 % électrique sans cabine. Équipé d'un système de recharge à double buse à refroidissement par liquide, ce camion permet une recharge ultra-rapide tout en conservant l'autonomie nécessaire aux opérations minières. Le camion propose trois modes de fonctionnement — prise de contrôle sur site, prise de contrôle à distance et conduite entièrement autonome — afin de répondre à un large éventail d'exigences opérationnelles.

SANY Intelligent Mining, filiale de SANY International – l'une des trois sociétés cotées en bourse du groupe SANY – est spécialisée dans les technologies minières intelligentes. Elle développe des systèmes allant des châssis à commande électronique (« drive-by-wire ») et de la perception multicapteurs à la prise de décision basée sur l'intelligence artificielle et à la gestion des opérations dans le cloud. À la date du mois de juillet 2026, l'entreprise avait mis en service plus de 300 camions miniers autonomes, qui avaient parcouru plus de 13 millions de kilomètres en toute sécurité et transporté plus de 41 millions de mètres cubes de terre et de roches dans des conditions d'exploitation très exigeantes.

SANY a l'intention de continuer d'investir dans les technologies minières autonomes et de collaborer avec ses partenaires du secteur minier à travers le monde afin d'améliorer l'intelligence, la sécurité, l'efficacité et la durabilité des opérations minières.