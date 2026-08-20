SANY envía sus primeros camiones mineros autónomos a Sudamérica

La primera implantación en Latinoamérica combina camiones eléctricos autónomos con servicios inteligentes de gestión de flotas y de ciclo de vida

CHANGSHA, China, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- El 12 de agosto, el Grupo SANY envió a Sudamérica su primer lote de camiones mineros autónomos totalmente eléctricos del modelo SKT110Ei, en lo que supone el primer proyecto de camiones mineros autónomos de la empresa en la región. El proyecto incluye una flota de camiones autónomos, un sistema inteligente de gestión de flotas y servicios de operaciones y mantenimiento a lo largo de todo el ciclo de vida. Además, se trata de la primera implantación de SANY de su solución de minería autónoma en Latinoamérica, lo que amplía las capacidades de la empresa en este ámbito a un nuevo mercado internacional.

Flota de camiones mineros autónomos saliendo del Parque Industrial de Maquinaria Pesada de SANY en Shenyang

En la actualidad, el sector minero mundial se enfrenta a retos como las complejas condiciones de explotación, los riesgos de seguridad en el transporte, la escasez de operarios cualificados y el aumento de los costos laborales. La solución integrada de conducción autónoma de SANY está diseñada para hacer frente a estos retos mejorando la seguridad, reduciendo los costos operativos y aumentando la eficiencia. Adaptada a las operaciones del cliente en Sudamérica, la solución integra camiones autónomos, infraestructura vial y un sistema de gestión de flotas basado en la nube, junto con servicios de operaciones y mantenimiento localizados.

Los camiones mineros autónomos totalmente eléctricos SKT110Ei están diseñados para ofrecer una alta confiabilidad y disponibilidad, con un bajo consumo energético. Equipados con el sistema de conducción autónoma desarrollado íntegramente por SANY, estos camiones reducen los costos operativos y mejoran la productividad, al tiempo que disminuyen la necesidad de intervención manual.

En la reciente Cumbre Minera 2026 del Grupo SANY, la empresa también presentó su primer camión minero totalmente eléctrico sin cabina. Equipado con un sistema de recarga de doble boquilla refrigerado por líquido, el camión admite una recarga ultrarrápida al tiempo que mantiene la autonomía necesaria para las operaciones en la mina. Gracias a sus tres modos de funcionamiento, control in situ, control remoto y conducción totalmente autónoma, puede adaptarse a una amplia gama de requisitos operativos.

SANY Intelligent Mining, una filial de SANY International (una de las tres empresas que cotizan en bolsa del Grupo SANY) y especializada en tecnologías de minería inteligente, desarrolla sistemas que abarcan desde chasis con sistema "drive-by-wire" y sistemas de percepción multisensor hasta la toma de decisiones basada en IA y la gestión de operaciones en la nube. Hasta julio de 2026, la empresa había puesto en servicio más de 300 camiones mineros autónomos, que habían acumulado más de 13 millones de kilómetros de funcionamiento seguro y transportado más de 41 millones de metros cúbicos de tierra y roca en una amplia variedad de condiciones operativas exigentes.

SANY seguirá invirtiendo en tecnología minera autónoma y colaborando con socios del sector minero de todo el mundo para mejorar la inteligencia, la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones mineras.

FUENTE SANY Group