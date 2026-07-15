A fábrica da SANY no Brasil inicia a produção de suas primeiras escavadeiras e veículos comerciais

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SANY Group

15 jul, 2026, 09:20 GMT

Isso marca um importante passo na expansão da produção da empresa na América Latina

CAMPINAS, Brasil, 15 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- O SANY Group anunciou recentemente que sua fábrica em Campinas, no estado de São Paulo, concluiu a montagem e a entrega de suas primeiras escavadeiras e veículos comerciais. Esse marco representa um passo importante na expansão da presença fabril da SANY no Brasil e no apoio ao seu crescimento contínuo na América Latina.

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A fábrica da SANY no Brasil entrega os primeiros equipamentos
A fábrica da SANY no Brasil entrega os primeiros equipamentos

A primeira fase do complexo, com 350.000 metros quadrados, inclui duas linhas de montagem dedicadas a escavadeiras e veículos comerciais, com capacidade de produção anual de 3.500 unidades. A linha de montagem de escavadeiras tem capacidade planejada de 1.500 unidades por ano, enquanto a linha de veículos comerciais foi projetada para uma produção anual de 2.000 unidades. O complexo permitirá à SANY atender melhor seus clientes no Brasil e nos mercados latino-americanos vizinhos.

Com o apoio de suas operações de produção no Brasil, a SANY reduzirá os custos de logística transfronteiriça e tarifas de importação, encurtará os ciclos de entrega e atenderá melhor os clientes locais. A unidade de Campinas integrará produção, vendas e serviços, fortalecendo a cadeia de suprimentos e a competitividade da SANY em toda a América Latina. Desde sua entrada no mercado brasileiro, a SANY tem se concentrado em vendas, produção e serviços locais. O início da produção na unidade de Campinas proporciona à SANY capacidade de fabricação completa na região.

A localização da produção é apenas um dos pilares do compromisso de longo prazo da SANY com o Brasil. A empresa também fez investimentos significativos em operações, canais de vendas e serviços financeiros locais. Hoje, 80% dos funcionários da SANY Brasil são contratados localmente, e a empresa desenvolveu uma rede com dezenas de distribuidores em todo o país. A fábrica já gerou aproximadamente 200 empregos diretos, com a expectativa de milhares de novos postos de trabalho no futuro.

Além disso, o SANY Banco, que recebeu aprovação do Banco Central do Brasil em 2025 e iniciou oficialmente suas operações no início de 2026, oferece aos clientes locais soluções integradas de equipamentos, serviços e financiamento, adaptadas ao mercado local.

Cao Te, presidente da SANY para a América Latina, e Chen Wei, gerente geral do projeto, afirmaram que as linhas de produção da primeira fase já estão em operação e que o planejamento para a segunda fase da fábrica também já começou. Novas categorias de produtos serão introduzidas ao longo do tempo para ampliar ainda mais o portfólio da SANY no Brasil.

"Olhando para o futuro, a SANY pretende consolidar a fábrica de Campinas como um polo de produção regional, fortalecendo ainda mais a produção local e fornecendo produtos de alta qualidade para clientes em toda a América Latina", afirmaram.

FONTE SANY Group

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