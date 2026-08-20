SANY envía sus primeros camiones mineros autónomos a Sudamérica

El primer despliegue en Latinoamérica combina camiones eléctricos autónomos con gestión inteligente de la flota y servicios integrales durante todo el ciclo de vida del producto

CHANGSHA, China, 20 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- SANY Group envió el 12 de agosto a Sudamérica su primer lote de camiones mineros autónomos totalmente eléctricos SKT110Ei, el primer proyecto de camiones mineros autónomos de la compañía en la región. El proyecto incluye una flota de camiones autónomos, un sistema de despacho inteligente y servicios de operación y mantenimiento durante todo su ciclo de vida. Además, representa el primer despliegue de la solución de minería autónoma de SANY en Latinoamérica, con lo que amplía sus capacidades de minería autónoma de la compañía hasta llegar a un nuevo mercado internacional.

A fleet of autonomous mining trucks departed from SANY’s Shenyang Heavy Equipment Industrial Park

Actualmente, la industria minera mundial se enfrenta a desafíos como condiciones operativas complejas, riesgos para la seguridad en el transporte, escasez de operadores cualificados y el aumento de los costes laborales. La solución integrada de conducción autónoma de SANY se ha diseñado para hacer frente a estos desafíos mejorando la seguridad, reduciendo los costes operativos y aumentando la eficiencia. Adaptada a las operaciones del cliente en Sudamérica, la solución integra camiones autónomos, infraestructura vial y gestión de envíos en la nube con servicios locales de operación y mantenimiento.

Los camiones mineros autónomos totalmente eléctricos SKT110Ei están diseñados para ofrecer alta fiabilidad y disponibilidad con bajo consumo energético. Estando equipados con el sistema de conducción autónoma desarrollado íntegramente por SANY, estos camiones están diseñados para reducir los costes operativos y mejorar la productividad, a la vez que disminuyen la necesidad de operación manual.

En la reciente Cumbre Minera 2026 de SANY Group, la compañía también presentó su primer camión minero totalmente eléctrico sin cables. Equipado con un sistema de carga de doble cañón refrigerado por líquido, el camión admite una carga ultrarrápida manteniendo la autonomía necesaria para las operaciones en la mina. Proporciona tres modos de funcionamiento: toma de control en el sitio, toma de control remota y conducción totalmente autónoma, con el fin de adaptarse a una amplia gama de requisitos operativos.

SANY Intelligent Mining, filial de SANY International, una de las tres empresas cotizadas de SANY Group, especializada en tecnologías de minería inteligente, desarrolla sistemas que abarcan desde chasis con control electrónico y percepción multisensor hasta toma de decisiones basada en IA y gestión de operaciones en la nube. A fecha de julio de 2026, la empresa había desplegado más de 300 camiones mineros autónomos, que habían recorrido más de 13 millones de kilómetros de forma segura y transportado más de 41 millones de metros cúbicos de tierra y roca en diversas condiciones operativas exigentes.

SANY seguirá invirtiendo en tecnología de minería autónoma y colaborando con socios mineros de todo el mundo para mejorar la inteligencia, la seguridad, la eficiencia y la sostenibilidad de las operaciones mineras.