A SANY amplia sua presença global com entregas estratégicas de equipamentos na América do Sul e na Tailândia

XANGAI, 6 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- O SANY Group atingiu recentemente dois marcos relevantes em mercados internacionais, concluindo entregas expressivas de equipamentos e conquistando novos pedidos na América do Sul e no Sudeste Asiático. A SANY Marine assinou um contrato de fornecimento com a Hanseatic Global Terminals (HGT) para entregar 26 unidades de equipamentos portuários a um terminal de contêineres na América do Sul, incluindo seis guindastes de cais e 20 guindastes pórticos sobre pneus (RTGs). Após o sucesso da SANY Marine, a SANY Heavy Industry entregou 40 unidades de pás carregadeiras elétricas SW970E ao maior moinho de arroz do mundo, localizado na Tailândia.

Maior moinho de arroz do mundo recebe 40 unidades do modelo SW970E

Essas entregas, que vão dos portos da América do Sul às instalações de processamento de arroz no Sudeste Asiático, refletem o investimento contínuo da SANY em sua rede global de serviços e em sua estratégia de fornecer equipamentos eficientes e confiáveis, adaptados às necessidades operacionais de seus clientes em diferentes mercados.

A grande encomenda de equipamentos portuários fortalece as operações na América do Sul.

Esses equipamentos combinam alta eficiência, segurança e sustentabilidade, e ajudarão a HGT a atender aos crescentes volumes de carga e às exigências cada vez maiores dos clientes. Dheeraj Bhatia, CEO da HGT, disse: "A assinatura deste acordo marca um marco histórico em nossos esforços para construir um porto de classe mundial. Os equipamentos da SANY proporcionarão uma base sólida para operações portuárias seguras e eficientes, ajudando-nos a atender melhor aos nossos clientes e a contribuir para o crescimento econômico regional."

Zhou Guoyuan, presidente da SANY Marine, afirmou que o acordo representa mais um marco na estratégia de expansão global da SANY. Ele acrescentou que a SANY continuará utilizando sua experiência em equipamentos portuários e logísticos para ajudar os clientes a aumentarem sua eficiência operacional.

A linha de carregadeiras elétricas duplas impulsiona a modernização da indústria arrozeira da Tailândia.

A Tailândia produz mais de 20 milhões de toneladas de arroz beneficiado por ano, com exportações que se mantêm consistentemente entre as três maiores do mundo. Os moinhos de arroz enfrentam condições exigentes, incluindo altos níveis de poeira, operações contínuas e ambientes de trabalho agitados. Por isso, requerem equipamentos com alto desempenho ambiental, baixo ruído e funcionamento confiável durante todo o dia. O gerador SW970E EWL foi projetado especificamente para operações em moinhos de arroz, oferecendo maior tempo de funcionamento, zero emissões, baixo nível de ruído e proteção aprimorada aos operadores e equipamentos.



Posteriormente, o cliente realizou um pedido adicional de 50 unidades da pá carregadeira elétrica SW956E. Em conjunto, as máquinas SW956E e SW970E serão responsáveis pela movimentação de materiais em todas as etapas do processo de produção de arroz, desde o processamento primário até a embalagem final, acelerando a adoção de equipamentos elétricos na indústria arrozeira da Tailândia.

Olhando para o futuro, a SANY continuará expandindo sua atuação nos mercados globais por meio de produtos eficientes e ambientalmente responsáveis, contribuindo para acelerar a transição rumo a operações industriais mais sustentáveis.

FONTE SANY Group