A Saudi International Handicrafts Week "Banan" lança sua terceira edição com ampla participação internacional

RIADE, Arábia Saudita, 19 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A terceira edição da Semana Internacional de Artesanato da Arábia Saudita "Banan" começou oficialmente. É realizado na Universidade Princesa Nourah bint Abdulrahman, em Riade, a capital do Reino da Arábia Saudita, com mais de 400 artesãos de mais de 40 países, incluindo Síria, Emirados Árabes Unidos, Egito, Omã, Bahrein e Jordânia. A República Popular da China é a convidada de honra desta edição.

A edição deste ano coincide com o Ano do Artesanato 2025. A Comissão do Patrimônio Saudita, uma das 11 comissões específicas do setor, organiza o evento para destacar o artesanato como uma parte vital da identidade cultural do Reino e fortalecer sua presença no cenário criativo, fornecendo uma plataforma que reúne artesãos proeminentes em todo o mundo.

Como parte da participação chinesa, o embaixador da República Popular da China no Reino, Zhang Hua, visitou o pavilhão chinês, onde observou demonstrações ao vivo de herdeiros da arte tradicional especialmente convidados a participar do "Banan". Os artesãos exibiram artesanato antigo transmitido por gerações, envolvendo amplamente os visitantes. O Embaixador elogiou a organização do evento e o papel do Reino na promoção do intercâmbio cultural e artístico.

O evento também atraiu público em suas diversas zonas, particularmente na área infantil, "Banan Story", um espaço interativo onde a brincadeira se torna educativa. As crianças exploram materiais, experimentam ferramentas e criam arte inspirada no artesanato mundial. Esta área estimula a criatividade e apresenta os jovens participantes a várias culturas.

O "Banan" é considerado um dos principais eventos culturais da região, oferecendo uma plataforma internacional para celebrar o artesanato tradicional, capacitar artesãos e refletir a crescente contribuição do Reino para as indústrias culturais e criativas.

Sobre a Comissão do Patrimônio:

Lançada em 2020, a Comissão de Patrimônio é uma das 11 comissões setoriais do Ministério da Cultura. Supervisiona o setor de patrimônio da Arábia Saudita, preservando e promovendo o patrimônio tangível e intangível do Reino. A Comissão planeja abrir vários sítios arqueológicos aos visitantes e apoia a publicação de pesquisas sobre patrimônio e arqueologia.

Sobre o Ministério da Cultura:

A Arábia Saudita tem uma rica história de artes e cultura. O Ministério desenvolve a economia cultural e enriquece a vida dos cidadãos, residentes e visitantes. Por meio de suas 11 comissões setoriais, o Ministério preserva o patrimônio ao mesmo tempo em que promove uma nova expressão criativa.

