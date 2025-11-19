- La Semana Internacional de Artesanías de Arabia SaudÍ "Banan" inaugura su tercera edición con una amplia participación internacional

RIAD, Arabia Saudí, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La tercera edición de la Semana Internacional de Artesanías de Arabia Saudí, "Banan", ha comenzado oficialmente. Se celebra en la Universidad Princesa Nourah bint Abdulrahman de Riad, capital del Reino de Arabia Saudí, y reúne a más de 400 artesanos procedentes de más de 40 países, entre ellos Siria, Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Omán, Bahréin y Jordania. La República Popular China es el país invitado de honor en esta edición.

La edición de este año coincide con el Año de la Artesanía 2025. La Comisión del Patrimonio Saudí, una de las 11 comisiones sectoriales, organiza el evento para destacar la artesanía como parte vital de la identidad cultural del reino y fortalecer su presencia en el panorama creativo, proporcionando una plataforma que reúne a destacados artesanos de todo el mundo.

Como parte de la participación china, el embajador de la República Popular China ante el Reino, Zhang Hua, visitó el pabellón chino, donde presenció demostraciones en vivo a cargo de artesanos tradicionales invitados especialmente a participar en "Banan". Los artesanos exhibieron técnicas ancestrales transmitidas de generación en generación, cautivando a numerosos visitantes. El embajador elogió la organización del evento y el papel del reino en la promoción del intercambio cultural y artístico.

El evento también atrajo público a sus diversas zonas, en particular al área infantil, "Banan Story", un espacio interactivo donde el juego se convierte en aprendizaje. Los niños exploran materiales, experimentan con herramientas y crean arte inspirado en artesanías de todo el mundo. Esta área fomenta la creatividad e introduce a los jóvenes participantes a diversas culturas.

"Banan" está considerado como uno de los eventos culturales más importantes de la región, que ofrece una plataforma internacional para celebrar la artesanía tradicional, empoderar a los artesanos y reflejar la creciente contribución del reino a las industrias culturales y creativas.

Acerca de la Comisión del Patrimonio:

Creada en 2020, la Comisión del Patrimonio es una de las 11 comisiones sectoriales del Ministerio de Cultura. Supervisa el sector patrimonial de Arabia Saudí, preservando y promoviendo el patrimonio tangible e intangible del reino. La comisión tiene previsto abrir varios yacimientos arqueológicos al público y apoya la publicación de investigaciones sobre patrimonio y arqueología.

https://heritage.moc.gov.sa/en

Acerca del Ministerio de Cultura:

Arabia Saudí posee una rica historia artística y cultural. El ministerio desarrolla la economía cultural y enriquece la vida de ciudadanos, residentes y visitantes. Mediante sus 11 comisiones sectoriales, el ministerio preserva el patrimonio a la vez que fomenta nuevas expresiones creativas.

X @MOCSaudi (árabe); @MOCSaudi_En (inglés) | Instagram @mocsaudi

