La semaine internationale de l'artisanat saoudien "Banan" lance sa troisième édition avec une large participation internationale

RIYADH, Arabie Saoudite, Nov. 19, 2025 /PRNewswire/ -- La troisième édition de la Semaine internationale de l'artisanat saoudien "Banan" a officiellement débuté. Il se tient à l'Université Princesse Nourah bint Abdulrahman à Riyad, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, et rassemble plus de 400 artisans de plus de 40 pays, dont la Syrie, les Émirats arabes unis, l'Égypte, Oman, Bahreïn et la Jordanie. La République populaire de Chine est l'invitée d'honneur de cette édition.

L'édition de cette année coïncide avec l'Année de l'artisanat 2025. La Commission saoudienne du patrimoine, l'une des 11 commissions sectorielles, organise cet événement pour mettre en lumière l'artisanat en tant qu'élément essentiel de l'identité culturelle du Royaume et renforcer sa présence dans le paysage créatif en offrant une plateforme réunissant des artisans de renom dans le monde entier.

Dans le cadre de la participation chinoise, l'ambassadeur de la République populaire de Chine auprès du Royaume, Zhang Hua, a visité le pavillon chinois, où il a assisté à des démonstrations en direct par des héritiers de l'art traditionnel spécialement invités à participer à "Banan". Les artisans ont présenté des métiers anciens transmis de génération en génération, ce qui a suscité un grand intérêt chez les visiteurs. L'ambassadeur a salué l'organisation de l'événement et le rôle du Royaume dans la promotion des échanges culturels et artistiques.

L'événement a également attiré le public dans ses différentes zones, en particulier dans l'espace pour enfants "Banan Story", un espace interactif où le jeu devient éducatif. Les enfants explorent les matériaux, expérimentent les outils et créent des œuvres d'art inspirées de l'artisanat mondial. Cet espace nourrit la créativité et initie les jeunes participants à différentes cultures.

"Banan" est considéré comme l'un des principaux événements culturels de la région, offrant une plateforme internationale pour célébrer l'artisanat traditionnel, renforcer les capacités des artisans et refléter la contribution croissante du Royaume aux industries culturelles et créatives.

A propos de la Commission du patrimoine :

Lancée en 2020, la Commission du patrimoine est l'une des 11 commissions sectorielles du ministère de la Culture. Elle supervise le secteur du patrimoine de l'Arabie saoudite, préservant et promouvant le patrimoine matériel et immatériel du Royaume. La Commission prévoit d'ouvrir plusieurs sites archéologiques aux visiteurs et soutient la publication de recherches sur le patrimoine et l'archéologie.

À propos du ministère de la culture :

L'Arabie saoudite a une riche histoire artistique et culturelle. Le ministère développe l'économie culturelle et enrichit la vie des citoyens, des résidents et des visiteurs. Grâce à ses 11 commissions sectorielles, le ministère préserve le patrimoine tout en encourageant de nouvelles expressions créatives.

