La Semana Internacional de Artesanía Saudí "Banan" lanza su tercera edición con una amplia participación internacional

RIAD, Arabia Saudita, 19 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- La tercera edición de la Semana Internacional de la Artesanía Saudita "Banan" ha comenzado oficialmente. Se lleva a cabo en la Universidad Princess Nourah bint Abdulrahman en Riad, la capital del Reino de Arabia Saudita, con más de 400 artesanos de más de 40 países, incluidos Siria, los Emiratos Árabes Unidos, Egipto, Omán, Bahrein y Jordania. La República Popular China es la invitada de honor de esta edición.

La Semana Internacional de la Artesanía Saudí "Banan" lanza su tercera edición con una amplia participación internacional

La edición de este año coincide con el Año de la Artesanía 2025. La Comisión del Patrimonio Saudita, una de las 11 comisiones específicas del sector, organiza el evento para destacar la artesanía como una parte vital de la identidad cultural del Reino y fortalecer su presencia en el panorama creativo al proporcionar una plataforma que reúne a destacados artesanos de todo el mundo.

Como parte de la participación china, el embajador de la República Popular China en el Reino, Zhang Hua, visitó el pabellón chino, donde observó demostraciones en vivo de herederos del arte tradicional especialmente invitados a participar en "Banan". Los artesanos mostraron artesanías antiguas transmitidas de generación en generación, atrayendo a los visitantes ampliamente. El Embajador elogió la organización del evento y el papel del Reino en la promoción del intercambio cultural y artístico.

El evento también atrajo al público en sus diversas zonas, particularmente en el área infantil, "Banan Story", un espacio interactivo donde el juego se convierte en educativo. Los niños exploran materiales, experimentan con herramientas y crean arte inspirado en las artesanías del mundo. Esta área fomenta la creatividad e introduce a los jóvenes participantes en diversas culturas.

"Banan" es considerado como uno de los principales eventos culturales de la región, que ofrece una plataforma internacional para celebrar la artesanía tradicional, empoderar a los artesanos y reflejar la creciente contribución del Reino a las industrias culturales y creativas.

Acerca de la Comisión del Patrimonio:

Lanzada en 2020, la Comisión de Patrimonio es una de las 11 comisiones sectoriales del Ministerio de Cultura. Supervisa el sector del patrimonio de Arabia Saudita, preservando y promoviendo el patrimonio tangible e intangible del Reino. La Comisión planea abrir varios sitios arqueológicos a los visitantes y apoya la publicación de investigaciones sobre patrimonio y arqueología.

Más información: https://heritage.moc.gov.sa/en | X @MOCHeritage

Acerca del Ministerio de Cultura:

Arabia Saudita tiene una rica historia de arte y cultura. El Ministerio desarrolla la economía cultural y enriquece la vida de los ciudadanos, residentes y visitantes. A través de sus 11 comisiones sectoriales, el Ministerio preserva el patrimonio al tiempo que fomenta nuevas expresiones creativas.

Encuentre el Ministerio en las redes sociales: X @ MOCSaudi (árabe); @MOCSaudi_En (inglés) | Instagram @mocsaudi

