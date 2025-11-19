Die internationale saudische Kunsthandwerkswoche "Banan" startet ihre dritte Auflage mit breiter internationaler Beteiligung

RIYADH, Saudi-Arabien, 19. November 2025 /PRNewswire/ -- Die dritte Ausgabe der saudischen Internationalen Kunsthandwerkswoche "Banan" hat offiziell begonnen. Sie findet an der Princess Nourah bint Abdulrahman University in Riad, der Hauptstadt des Königreichs Saudi-Arabien, statt und wird von mehr als 400 Kunsthandwerkern aus über 40 Ländern besucht, darunter Syrien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Oman, Bahrain und Jordanien. Die Volksrepublik China ist der Ehrengast dieser Ausgabe.

Die diesjährige Ausgabe fällt mit dem Jahr des Kunsthandwerks 2025 zusammen. Die Saudi Heritage Commission, eine von 11 sektorspezifischen Kommissionen, organisiert die Veranstaltung, um das Kunsthandwerk als wichtigen Teil der kulturellen Identität des Königreichs hervorzuheben und seine Präsenz in der kreativen Landschaft zu stärken, indem sie eine Plattform bietet, die prominente Kunsthandwerker aus aller Welt zusammenbringt.

Im Rahmen der chinesischen Beteiligung besuchte der Botschafter der Volksrepublik China im Königreich, Zhang Hua, den chinesischen Pavillon, wo er Live-Vorführungen von Erben traditioneller Kunst beobachtete, die eigens zur Teilnahme an "Banan" eingeladen wurden. Die Kunsthandwerker präsentierten altes, über Generationen weitergegebenes Kunsthandwerk und zogen damit die Besucher in ihren Bann. Der Botschafter lobte die Organisation der Veranstaltung und die Rolle des Königreichs bei der Förderung des kulturellen und künstlerischen Austauschs.

Die Veranstaltung zog auch das Publikum in den verschiedenen Bereichen an, insbesondere im Kinderbereich "Banan Story", einem interaktiven Raum, in dem das Spielen zum Lernen wird. Die Kinder erforschen Materialien, experimentieren mit Werkzeugen und schaffen Kunstwerke, die vom Kunsthandwerk der Welt inspiriert sind. Dieser Bereich fördert die Kreativität und macht die jungen Teilnehmer mit verschiedenen Kulturen bekannt.

"Banan" gilt als eines der führenden Kulturereignisse der Region und bietet eine internationale Plattform, um traditionelles Handwerk zu feiern, Kunsthandwerker zu fördern und den wachsenden Beitrag des Königreichs zur Kultur- und Kreativwirtschaft widerzuspiegeln.

Über die Kommission für das Kulturerbe:

Die 2020 ins Leben gerufene Kulturerbe-Kommission ist eine der 11 sektorspezifischen Kommissionen des Kulturministeriums. Sie beaufsichtigt den Bereich des saudi-arabischen Kulturerbes, bewahrt und fördert das materielle und immaterielle Erbe des Königreichs. Die Kommission plant, mehrere archäologische Stätten für Besucher zu öffnen, und unterstützt die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen zu Kulturerbe und Archäologie.

Über das Ministerium für Kultur:

Saudi-Arabien hat eine reiche Geschichte in Kunst und Kultur. Das Ministerium entwickelt die Kulturwirtschaft und bereichert das Leben der Bürger, Einwohner und Besucher. Durch seine 11 sektorspezifischen Kommissionen bewahrt das Ministerium das Kulturerbe und fördert gleichzeitig neue kreative Ausdrucksformen.

