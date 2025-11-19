第三屆「Banan」沙特國際手工藝週隆重揭幕，迎來多國廣泛參與

中國駐沙特王國大使 Zhang Hua 亦有到訪中國館，觀賞了多位獲邀參加「Banan」的傳統藝術傳承人所帶來的現場示範。工匠們展示了代代相傳的古老工藝，吸引了眾多訪客互動參與。大使讚揚了活動的組織工作，並肯定了沙特王國在促進文化藝術交流方面所扮演的角色。

活動的多元展區亦吸引了大量觀眾，特別是兒童區「Banan 故事」。這是一個互動空間，將玩樂與教育融為一體。孩子們在此探索材料、體驗工具，並創作受世界工藝啟發的藝術品。該區域旨在培養創意，並向年輕參與者介紹各種文化。

「Banan」被視為該地區領先的文化盛事之一，提供了一個國際平台來頌揚傳統工藝、賦權工匠，並反映了沙特王國對文化創意產業日益增長的貢獻。

關於遺產委員會：

遺產委員會於 2020 年成立，是文化部轄下 11 個專門委員會之一。該委員會負責監督沙特阿拉伯的遺產事務，致力保護和推廣王國的物質及非物質遺產。委員會計劃向遊客開放多個考古遺址，並支持出版有關遺產和考古學的研究。

了解更多：https://heritage.moc.gov.sa/en | X @MOCHeritage

關於文化部：

沙特阿拉伯擁有悠久的藝術和文化歷史。文化部致力發展文化經濟，並豐富公民、居民和遊客的生活。文化部透過其 11 個專門委員會，在保護遺產的同時，亦致力培育新的創意表達。

在社交媒體上關注文化部：X @MOCSaudi（阿拉伯文）；@MOCSaudi_En（英文） | Instagram @mocsaudi

SOURCE Heritage Commission - Saudi Arabia