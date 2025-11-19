الأسبوع الدولي للحرف اليدوية "بنان" في السعودية يُطلق نسخته الثالثة بمشاركة دولية واسعة
19 نوفمبر, 2025, 21:45 AST
الرياض، المملكة العربية السعودية, 19نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أُطلقت رسميًا النسخة الثالثة من الأسبوع الدولي للحرف اليدوية "بنان" في العاصمة الرياض، في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن. ويشارك في الحدث أكثر من 400 حرفي من أكثر من 40 دولة، من بينها سوريا والإمارات ومصر والبحرين وعُمان والأردن. وتحل جمهورية الصين الشعبية ضيف شرف هذه النسخة.
وتأتي هذه الدورة بالتزامن مع عام الحرف اليدوية 2025، حيث تنظم هيئة التراث—إحدى الهيئات الثقافية الإحدى عشرة—هذا الحدث بهدف إبراز الحرف اليدوية بوصفها جزءًا أساسيًا من الهوية الثقافية للمملكة، وتعزيز حضورها في المشهد الإبداعي من خلال منصة تجمع أبرز الحرفيين من مختلف دول العالم.
وفي إطار المشاركة الصينية، زار السفير الصيني لدى المملكة، تشانغ هوا الجناح الصيني، حيث تابع عروضًا حية قدّمها حرفيون من ورثة الفنون التقليدية، تمت دعوتهم خصيصًا للمشاركة في "بنان". وقد استعرض الحرفيون فنونًا عريقة تناقلتها الأجيال، ولاقت تفاعلًا واسعًا من الزوار. وأشاد السفير بحسن تنظيم الفعالية ودور السعودية في تعزيز التبادل الثقافي والفني.
كما استقطب الحدث جمهورًا كبيرًا عبر مختلف مناطقه، ومن أبرزها منطقة الأطفال "حكاية بنان"، وهي مساحة تفاعلية تُحوّل اللعب إلى تجربة تعليمية، إذ يكتشف الأطفال المواد، ويجربون الأدوات، ويبدعون أعمالًا مستوحاة من حرف العالم. وتُسهم هذه المنطقة في تنمية خيال الأطفال وتعريفهم على ثقافات متعددة.
ويُعد "بنان" أحد أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، إذ يوفّر منصة دولية للاحتفاء بالحرف التقليدية، وتمكين الحرفيين، وإبراز الدور المتنامي للمملكة في الصناعات الثقافية والإبداعية.
نبذة عن هيئة التراث:
أُطلقت هيئة التراث عام 2020 بوصفها إحدى هيئات وزارة الثقافة المتخصصة. وتتولى إدارة قطاع التراث في المملكة، وحماية التراث المادي وغير المادي والترويج له. وتعمل الهيئة على فتح عدد من المواقع الأثرية للزوار، كما تدعم نشر الأبحاث المتخصصة في التراث والآثار.
المزيد: موقع هيئة التراث https://heritage.moc.gov.sa/en | X @MOCHeritage
نبذة عن وزارة الثقافة:
تزخر المملكة بتاريخ ثقافي وفني غني. وتعمل الوزارة على تطوير الاقتصاد الثقافي وتعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار. ومن خلال هيئاتها الإحدى عشرة، تسعى الوزارة إلى صون التراث من جهة، وتوسيع آفاق التعبير الإبداعي من جهة أخرى.
تابع الوزارة على منصات التواصل:
X @MOCSaudi (العربية) و @MOCSaudi_En (الإنجليزية) | إنستغرام @mocsaudi
