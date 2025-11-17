A SGX Derivatives abre novos caminhos com futuros perpétuos de criptomoedas de nível institucional

SINGAPURA, 17 de novembro de 2025 /PRNewswire/ -- A SGX Derivatives está reescrevendo as regras da negociação institucional de criptomoedas com o lançamento de futuros perpétuos de Bitcoin e Ethereum. Esta iniciativa histórica traz a disciplina, confiança e transparência dos mercados financeiros globais para os produtos mais dinâmicos das criptomoedas, estabelecendo um novo padrão para o setor.

Com lançamento em 24 de novembro de 2025, esses contratos inovadores fornecem uma estrutura contínua e sem vencimento, favorecida pelas comunidades cripto-nativas, combinada com os robustos padrões de compensação e margem dos derivativos listados. Com este lançamento, os investidores[1] podem acessar futuros perpétuos cripto de nível institucional dentro de uma estrutura regulamentada e compensada em bolsa – marcando um grande passo em frente para preencher a lacuna entre as finanças tradicionais e os mercados de ativos digitais.

Um divisor de águas para os mercados de criptomoedas

Os futuros perpétuos representam mais de US$ 187 bilhões [2] em volumes médios diários em todo o mundo, e a Ásia está no epicentro desse crescimento. No entanto, esses fluxos permanecem em grande parte precificados e liquidados em plataformas offshore fora da Ásia. Ao trazer esses fluxos para a bolsa, a SGX permitirá que as instituições negociem e ganhem exposição ao Bitcoin e Ethereum com confiança e escala.

Michael Syn, presidente do SGX Group, disse: "Os ativos digitais entraram no portfólio dos investidores institucionais. Demos o próximo passo lógico e deliberado – aplicar a mesma disciplina institucional que sustenta os mercados globais ao retorno mais negociado das criptomoedas. Ao trazer os perpétuos para uma estrutura regulamentada e aprovada pela bolsa, oferecemos às instituições a confiança e a escalabilidade que elas esperavam."

Os contratos perpétuos de criptomoedas são comparados aos iEdge CoinDesk Crypto Indices[3], alinhando a descoberta de preços com referências de nível institucional amplamente reconhecidas em todo o setor.

Andy Baehr, chefe de produto e pesquisa da CoinDesk Indices, disse: "Mais de dois terços de todas a negociação de criptomoedas são em derivativos, e os futuros perpétuos oferecem recursos e benefícios exclusivos que os tornaram os favoritos. Estamos entusiasmados em ver a SGX Derivatives trazer futuros perpétuos onshore com margens e compensações tradicionais e estamos muito satisfeitos em apoiar a taxa de referência para este contrato inovador."

Setor acolhe com satisfação a iniciativa de ampliar o acesso institucional

O lançamento atraiu feedback encorajador dos participantes do mercado, que veem isso como um passo oportuno e estratégico no avanço do acesso aos mercados de criptomoedas, que se tornaram cada vez mais comuns.

Leonard Hoh, gerente geral da Bitstamp by Robinhood – Asia Pacifico, disse: "Este lançamento é reflexo de como a infraestrutura de mercado e a participação estão evoluindo, e é empolgante ver uma referência ancorada em Singapura para refletir a liquidez que vemos na Ásia. Este é um passo importante para que as instituições possam negociar em grande escala, e estamos orgulhosos da parceria com a SGX com o objetivo de fornecer conectividade ao ecossistema global de criptomoedas."

Patrick Yeo, chefe de ativos digitais, mercados financeiros globais, DBS Bank, disse: "Os perpétuos de criptomoedas oferecem aos investidores institucionais maior precisão e eficiência de capital ao gerenciar seus portfólios de ativos digitais em comparação com a negociação à vista. Além disso, a compensação e a margem desses derivativos sob os mesmos padrões dos instrumentos tradicionais abre caminho para uma adoção mais ampla e representa um novo marco no crescente amadurecimento do ecossistema de ativos digitais. A DBS tem o prazer de apoiar o lançamento da SGX como membro de seu comitê de índice de criptomoedas, e estamos comprometidos em compartilhar nossa experiência e insights como pioneiros neste espaço para promover um ecossistema de ativos digitais robusto e responsável em Singapura."

Joseph Chang, cofundador e CEO da Liquibit Capital, disse: "Estamos entusiasmados em apoiar o lançamento de futuros perpétuos de criptomoedas da SGX, um passo fundamental para levar liquidez regulamentada aos crescentes mercados de ativos digitais da Ásia. Um desempenho excepcional começa com uma gestão de risco robusta, e a medida tomada pela SGX proporciona exatamente isso."

CJ Fong, gerente geral da GSR para a região Ásia-Pacífico, afirmou: "Os futuros perpétuos de nível institucional são um marco importante na evolução dos mercados de criptomoedas. Ao combinar a credibilidade global da SGX com a inovação baseada em criptomoedas, estamos criando as bases para uma participação regulamentada e em escala nos ativos digitais."

Gracie Lin, CEO da OKX Singapura, afirmou: "Temos observado uma demanda crescente por índices de referência regionais, especialmente à medida que as instituições buscam integrar a exposição às criptomoedas a outras classes de ativos. É um passo natural na evolução do mercado de Singapura, e este ponto de referência mais profundo agrega transparência e confiança aos participantes institucionais, ajudando a apoiar o crescimento a longo prazo do ecossistema."

Melvin Deng, CEO da QCP, disse: "A entrada da SGX em futuros perpétuos é um momento decisivo para os mercados de ativos digitais da Ásia. Os participantes institucionais há muito buscam um local regulamentado que combine a familiaridade da infraestrutura tradicional do mercado com a inovação de produtos nativos de criptomoedas. Este lançamento destaca a abordagem inovadora da SGX para incentivar os investidores globais a se interessarem por ativos digitais em Singapura."

Ramesh Arumugam, diretor administrativo da Virtu Financial da região Ásia-Pacífico, afirmou: "Os futuros perpétuos de criptomoedas com compensação centralizada reforçam a base da liquidez do mercado, aproveitando diretamente nossos fluxos diários existentes. Essa infraestrutura auxilia na descoberta e execução de preços, aumentando fundamentalmente nossa capacidade e habilidade de fazer cotações com confiança para contrapartes institucionais."

Para obter mais informações sobre a SGX Crypto Perpetual Futures, acesse www.sgx.com/crypto.

[1] Refere-se a investidores credenciados, especialistas e institucionais. [2] Fonte: CoinDesk Research, número DAV de janeiro de 2025 a setembro de 2025. [3] Os índices de criptomoedas iEdge CoinDesk são um conjunto de índices que abrangem referências em tempo real e taxas de referência para Bitcoin e Ethereum (consulte https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices para obter mais informações).

