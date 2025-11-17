SGX Derivatives abre nuevos caminos con futuros perpetuos de criptomonedas de grado institucional

SINGAPUR, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SGX Derivatives eEstá redefiniendo las reglas del trading institucional de criptomonedas con el lanzamiento de futuros perpetuos de Bitcoin y Ethereum. Esta iniciativa histórica traslada la disciplina, la confianza y la transparencia de los mercados financieros globales a los productos más dinámicos del mundo de las criptomonedas, estableciendo un nuevo estándar para la industria.

Con su lanzamiento el 24 de noviembre de 2025, estos innovadores contratos ofrecen una estructura continua sin vencimiento, muy apreciada por las comunidades nativas de criptomonedas, combinada con los sólidos estándares de compensación y margen de los derivados cotizados. Con este lanzamiento, los inversores[1] pueden acceder a futuros perpetuos de criptomonedas de grado institucional dentro de un marco regulado y compensado en bolsa, lo que supone un importante avance para conectar las finanzas tradicionales con los mercados de activos digitales.

Un punto de inflexión para los mercados de criptomonedas

Los futuros perpetuos representan más de 187.000 millones de dólares estadounidenses[2] en volúmenes diarios promedio a nivel mundial, con Asia como epicentro de este crecimiento. Sin embargo, estos flujos siguen estando en gran medida excluidos de los precios y liquidados en plataformas extraterritoriales fuera de Asia. Al incorporar estos flujos a la bolsa, SGX permitirá a las instituciones operar y obtener exposición a Bitcoin y Ethereum con confianza y a gran escala.

Michael Syn, presidente, SGX Group, comentó, "Los activos digitales se han incorporado a las carteras de los inversores institucionales. Hemos dado el siguiente paso lógico y deliberado: aplicar la misma disciplina institucional que sustenta los mercados globales al activo más negociado del mundo de las criptomonedas. Al integrar los contratos perpetuos en un marco regulado y compensado por las bolsas, ofrecemos a las instituciones la confianza y la escalabilidad que estaban esperando".

Los contratos perpetuos de criptomonedas se referencian a los índices iEdge CoinDesk Crypto Indices[3], alineando la determinación de precios con índices de referencia de grado institucional ampliamente reconocidos en la industria.

Andy Baehr, director de Producto e Investigación de CoinDesk Indices, afirmó: "Más de dos tercios de la negociación de criptomonedas se realiza con derivados, y los futuros perpetuos ofrecen características y ventajas únicas que los han convertido en una opción predilecta. Nos entusiasma ver que SGX Derivatives introduce los futuros perpetuos en el mercado nacional con compensación y márgenes tradicionales, y nos complace respaldar la tasa de referencia para este innovador contrato".

El sector celebra la iniciativa para ampliar el acceso institucional

El lanzamiento ha recibido una respuesta muy positiva por parte de los participantes del mercado, quienes lo consideran un paso oportuno y estratégico para impulsar el acceso a los mercados de criptomonedas, que se han vuelto cada vez más comunes.

Leonard Hoh, director general de Bitstamp by Robinhood para Asia Pacífico, declaró: "Este lanzamiento refleja la evolución de la infraestructura y la participación en el mercado, y es emocionante ver un índice de referencia con sede en Singapur que refleje la liquidez que observamos en Asia. Este es un paso importante para que las instituciones operen a gran escala, y nos enorgullece colaborar con SGX para brindar conectividad al ecosistema global de criptomonedas".

Patrick Yeo, director de Activos Digitales de Mercados Financieros Globales de DBS Bank, afirmó: "Los contratos perpetuos de criptomonedas ofrecen a los operadores institucionales mayor precisión y eficiencia de capital en la gestión de sus carteras de activos digitales, en comparación con la negociación al contado. Además, la compensación y el cálculo de márgenes de estos derivados bajo los mismos estándares que los instrumentos tradicionales facilitan una adopción más generalizada y marcan un nuevo hito en la creciente madurez del ecosistema de activos digitales. DBS se complace en apoyar el lanzamiento de SGX como miembro de su comité de índices de criptomonedas y nos comprometemos a compartir nuestra experiencia y conocimientos como pioneros en este ámbito para fomentar un ecosistema de activos digitales sólido y responsable en Singapur".

Joseph Chang, cofundador y consejero delegado, Liquibit Capital, dijo, "Nos complace respaldar el lanzamiento de los futuros perpetuos de criptomonedas de SGX, un paso clave para aportar liquidez regulada a los crecientes mercados de activos digitales de Asia. Un rendimiento excepcional comienza con una sólida gestión de riesgos, y la iniciativa de SGX ofrece precisamente eso".

CJ Fong, director general de GSR para la región Asia-Pacífico, afirmó: "Los futuros perpetuos de grado institucional representan un hito fundamental en la evolución de los mercados de criptomonedas. Al combinar la credibilidad global de SGX con la innovación propia del sector cripto, estamos sentando las bases para una participación regulada y a gran escala en los activos digitales".

Gracie Lin, consejera delegada de OKX Singapur, declaró: "Hemos observado una creciente demanda de índices de referencia regionales, especialmente a medida que las instituciones buscan integrar la exposición a criptomonedas junto con otras clases de activos. Se trata de un paso natural en la evolución del mercado de Singapur, y este punto de referencia más sólido aporta transparencia y confianza a los participantes institucionales, lo que contribuye al crecimiento a largo plazo del ecosistema".

Melvin Deng, consejero delegado, QCP, comentó, "La entrada de SGX en el mercado de futuros perpetuos marca un hito para los mercados de activos digitales en Asia. Los participantes institucionales llevaban tiempo buscando una plataforma regulada que combinara la familiaridad de la infraestructura de mercado tradicional con la innovación de los productos nativos de criptomonedas. Este lanzamiento destaca el enfoque innovador de SGX para incentivar a los inversores globales a operar con activos digitales en Singapur".

Ramesh Arumugam, director general para Asia Pacífico de Virtu Financial, afirmó: "Los futuros perpetuos de criptomonedas con compensación centralizada fortalecen la liquidez del mercado, aprovechando directamente nuestros flujos diarios existentes. Esta infraestructura facilita la determinación de precios y la ejecución, impulsando fundamentalmente nuestra capacidad para ofrecer cotizaciones confiables a contrapartes institucionales".

El comunicado de prensa oficial se encuentra disponible en el Anexo .

Esta es una copia traducida; para mayor precisión profesional, consulte la versión oficial en inglés.

Para más información sobre SGX Crypto Perpetual Futures, visite www.sgx.com/crypto .

[1] Se refiere a inversores acreditados, expertos e institucionales. [2] Fuente: CoinDesk Research, número DAV para enero a septiembre de 2025. [3] iEdge CoinDesk Cryptocurrency Indices son un conjunto de índices que cubren indicadores de referencia y tasas de referencia en tiempo real para Bitcoin y Ethereum (ver https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices para más información).

