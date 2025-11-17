SGX Derivatives slaat een nieuwe weg in met eeuwigdurende cryptofutures van institutioneel niveau

SINGAPORE, 17 november 2025 /PRNewswire/ -- SGX Derivatives herschrijft de regels van institutionele handel in crypto met de lancering van eeuwigdurende futures voor Bitcoin en Ethereum. Dit baanbrekende initiatief brengt de discipline, het vertrouwen en de transparantie van de wereldwijde financiële markten naar de meest dynamische producten van crypto en bepaalt een nieuwe standaard voor de sector.

Deze innovatieve contracten, die op 24 november 2025 worden gelanceerd, bieden een doorlopende structuur zonder vervaldatum die populair is bij gemeenschappen die op crypto zijn gericht, in combinatie met de robuuste clearing- en marginingstandaarden van beursgenoteerde derivaten. Met deze lancering krijgen beleggers[1] toegang tot eeuwigdurende cryptofutures van institutioneel niveau binnen een gereguleerd kader van clearing via de beurs – een belangrijke stap vooruit die een brug slaat tussen traditionele financiële en digitale activamarkten.

Een doorbraak voor cryptomarkten

Eeuwigdurende futures zijn wereldwijd goed voor meer dan US$187 miljard[2] in dagelijkse gemiddelde volumes, waarbij Azië zich in het epicentrum van deze groei bevindt. Toch blijven deze stromen grotendeels afgeprijsd en worden ze op offshore platformen buiten Azië afgewikkeld. Door deze stromen op de beurs te brengen, zal SGX instellingen in staat stellen om met vertrouwen en op grote schaal te verhandelen en blootstelling aan Bitcoin en Ethereum te verkrijgen.

Michael Syn, voorzitter van SGX Group, verklaart: "Digitale activa hebben hun weg gevonden naar de portefeuille van institutionele beleggers. We hebben de volgende logische en weloverwogen stap genomen: het toepassen van dezelfde institutionele discipline die wereldwijde markten ondersteunt op de meest verhandelde pay-off van crypto. Door de perpetuals in een gereguleerd kader van clearing via de beurs te brengen, bieden we instellingen het vertrouwen en de schaalbaarheid waarop ze zaten te wachten."

De eeuwigdurende cryptocontracten worden gebenchmarkt aan iEdge CoinDesk Crypto Indices[3], waardoor de prijsvorming in lijn wordt gebracht met institutionele benchmarks die in de sector algemene erkenning genieten.

Andy Baehr, Head of Product & Research, CoinDesk Indices, verklaart: "Meer dan twee derde van alle handel in crypto's vindt plaats in derivaten, en eeuwigdurende futures bieden unieke kenmerken waardoor ze favoriet zijn geworden. We zijn enthousiast dat SGX Derivatives eeuwigdurende futures onshore met traditionele margining en clearing voorstelt. We zijn dan ook verheugd dat we de benchmark voor dit innovatieve contract kunnen steunen."

De sector verwelkomt een stap om institutionele toegang uit te breiden

De lancering kreeg bemoedigende feedback van marktdeelnemers die dit zien als een tijdige en strategische stap in het bevorderen van toegang tot cryptomarkten die steeds meer mainstream worden.

Leonard Hoh, algemeen directeur van Bitstamp by Robinhood – Asia Pacific, gaf volgend commentaar: "Deze lancering weerspiegelt hoe marktinfrastructuur en deelname evolueren. Het is spannend om een in Singapore verankerde benchmark te zien die de liquiditeit weerspiegelt die we in Azië zien. Dit is een belangrijke stap voor instellingen om op schaal te verhandelen. We zijn trots om samen met SGX het wereldwijde crypto-ecosysteem connectiviteit te bieden."

Patrick Yeo, Head of Digital Assets, Global Financial Markets van DBS Bank, verklaart: "Crypto perpetuals bieden institutionele traders meer precisie en kapitaalefficiëntie bij het beheren van hun portefeuilles met digitale activa in vergelijking met spothandel. Bovendien effenen clearing en margining van deze derivaten volgens dezelfde standaarden als traditionele instrumenten de weg voor een ruimere acceptatie en markeren ze een nieuwe mijlpaal in de toenemende maturiteit van het ecosysteem van digitale activa. DBS is verheugd om de lancering van SGX te ondersteunen als lid van het cryptocurrency indexcomité, en we zijn vastbesloten om onze expertise en inzichten als pionier in dit domein te delen om een robuust en verantwoordelijk ecosysteem voor digitale activa in Singapore te bevorderen."

Joseph Chang, medeoprichter en CEO van Liquibit Capital, verklaart: "We zijn opgetogen de lancering van eeuwigdurende cryptofutures door SGX te ondersteunen, een belangrijke stap in het brengen van gereguleerde liquiditeit naar de groeiende Aziatische markten voor digitale activa. Uitzonderlijke prestaties beginnen met robuust risicobeheer, en dit is net waar de stap van SGX voor instaat."

CJ Fong, APAC General Manager van GSR, gaf volgend commentaar: "Eeuwigdurende futures van institutioneel niveau zijn een kritieke mijlpaal in de evolutie van cryptomarkten. Door de wereldwijde geloofwaardigheid van SGX te combineren met op crypto gebaseerde innovatie, creëren we de basis voor op schaal gebrachte, gereguleerde participatie in digitale activa."

Gracie Lin, CEO van OKX Singapore, verklaart: "We zien een groeiende vraag naar regionaal verankerde benchmarks, vooral omdat instellingen cryptoblootstelling naast andere beleggingscategorieën willen integreren. Het is een natuurlijke stap in de evolutie van de Singaporese markt en dit diepere referentiepunt voegt transparantie en vertrouwen toe voor institutionele deelnemers. Dit helpt de groei van het ecosysteem op lange termijn te ondersteunen."

Melvin Deng, CEO van QCP, verklaart: "De intrede van SGX in eeuwigdurende futures is een bepalend moment voor de Aziatische markten van digitale activa. Institutionele deelnemers zijn al lang op zoek naar een gereguleerd platform dat de vertrouwdheid van de traditionele marktinfrastructuur combineert met de innovatie van op crypto gebaseerde producten. Deze lancering benadrukt de innovatieve aanpak van SGX om wereldwijde beleggers aan te moedigen om zich in Singapore voor digitale activa in te zetten."

Ramesh Arumugam, Managing Director, Asia Pacific van Virtu Financial, verklaart: "Centraal geclearde eeuwigdurende futures in cryptovaluta versterken de basis voor marktliquiditeit en putten rechtstreeks uit onze bestaande dagelijkse stromen. Deze infrastructuur bevordert de prijsvorming en -uitvoering, waardoor onze capaciteit en ons vermogen om met vertrouwen aan institutionele tegenpartijen te noteren fundamenteel worden versterkt."

Voor meer informatie over SGX eeuwigdurende cryptofutures gaat u naar www.sgx.com/crypto.

[1] Verwijst naar geaccrediteerde, deskundige en institutionele beleggers. [2] Bron: CoinDesk Research, DAV-nummer voor januari 2025 tot september 2025. [3] De iEdge CoinDesk Cryptocurrency Indices zijn een reeks indices met realtime benchmarks en referentiekoersen voor Bitcoin en Ethereum (zie https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices voor meer informatie).

