SGX Derivatives abre nuevos caminos con futuros perpetuos sobre criptomonedas de grado institucional

SINGAPUR, 17 de noviembre de 2025 /PRNewswire/ -- SGX Derivatives está reescribiendo las normas del comercio institucional de criptomonedas con el lanzamiento de futuros perpetuos de Bitcoin y Ethereum. Esta iniciativa histórica aporta la disciplina, la confianza y la transparencia de los mercados financieros mundiales a los productos más dinámicos del sector de las criptomonedas, y establece un nuevo estándar para el sector.

Estos innovadores contratos, que se lanzarán el 24 de noviembre de 2025, ofrecen una estructura continua y sin vencimiento, muy apreciada por las comunidades nativas de las criptomonedas, combinada con los sólidos estándares de compensación y margen de los derivados cotizados. Con este lanzamiento, los inversores[1] pueden acceder a futuros perpetuos de criptomonedas de grado institucional dentro de un marco regulado y compensado en bolsa, lo que supone un importante paso adelante en la unión de los mercados financieros tradicionales y los mercados de activos digitales.

Un cambio revolucionario para los mercados de criptomonedas

Los futuros perpetuos representan más de 187.000 millones de dólares[2] en volúmenes promedio diarios a nivel mundial, y Asia es el epicentro de este crecimiento. Sin embargo, estos flujos siguen cotizándose y liquidándose en gran medida en plataformas internacionales fuera de Asia. Al incorporar estos flujos a la bolsa, SGX permitirá a las instituciones operar y obtener exposición a Bitcoin y Ethereum con confianza y a gran escala.

Michael Syn, presidente de SGX Group, afirmó: "Los activos digitales se han abierto paso en las carteras de los inversores institucionales. Hemos dado el siguiente paso lógico y deliberado: aplicar la misma disciplina institucional que sustenta los mercados mundiales a la rentabilidad más negociada de las criptomonedas. Al incorporar los bonos perpetuos a un marco regulado y compensado en bolsa, ofrecemos a las instituciones la confianza y la escalabilidad que estaban esperando".

Los contratos perpetuos de criptomonedas se basan en los índices iEdge CoinDesk Crypto[3], lo que permite alinear la determinación de precios con índices de referencia de nivel institucional muy reconocidos en todo el sector.

Andy Baehr, director de Producto e Investigación de CoinDesk Indices, afirmó: "Más de dos tercios de todas las operaciones con criptomonedas se realizan con derivados, y los futuros perpetuos ofrecen características y ventajas únicas que los han convertido en uno de los favoritos. Estamos muy contentos de que SGX Derivatives haya introducido los futuros perpetuos en el mercado nacional con los márgenes y la compensación tradicionales, y nos complace respaldar la tasa de referencia para este innovador contrato".

La industria acoge con satisfacción la iniciativa para ampliar el acceso institucional

El lanzamiento ha recibido comentarios alentadores por parte de los participantes del mercado, que lo consideran un paso oportuno y estratégico para promover el acceso a los mercados de criptomonedas, que se han vuelto cada vez más populares.

Leonard Hoh, director general de Bitstamp by Robinhood, Asia Pacífico, afirmó: "Este lanzamiento refleja la evolución de la infraestructura y la participación en el mercado, y es emocionante ver un punto de referencia con sede en Singapur que refleja la liquidez que observamos en Asia. Este es un paso importante para que las instituciones puedan operar a gran escala, y nos enorgullece asociarnos con SGX para proporcionar conectividad al ecosistema mundial de las criptomonedas".

Patrick Yeo, director de Activos Digitales, Mercados Financieros Globales, DBS Bank, afirmó: "Los contratos perpetuos de criptomonedas ofrecen a los operadores institucionales una mayor precisión y eficiencia de capital a la hora de administrar sus carteras de activos digitales en comparación con el comercio al contado. Además, la compensación y el margen de estos derivados bajo los mismos estándares que los instrumentos tradicionales allana el camino para una adopción más amplia y marca un nuevo hito en la creciente maduración del ecosistema de activos digitales. DBS se complace en apoyar el lanzamiento de SGX como miembro de su comité de índices de criptomonedas, y nos comprometemos a compartir nuestra experiencia y conocimiento como pioneros en este ámbito para fomentar un ecosistema de activos digitales sólido y responsable en Singapur".

Joseph Chang, cofundador y director ejecutivo de Liquibit Capital, señaló: "Estamos muy contentos de apoyar el lanzamiento de los futuros perpetuos sobre criptomonedas de SGX, un paso clave para llevar la liquidez regulada a los crecientes mercados de activos digitales de Asia. Un rendimiento excepcional comienza con una gestión de riesgos sólida, y el movimiento de SGX ofrece precisamente eso".

CJ Fong, director general de GSR para Asia-Pacífico, afirmó: "Los futuros perpetuos de grado institucional son un hito fundamental en la evolución de los mercados de criptomonedas. Al combinar la credibilidad mundial de SGX con la innovación nativa de las criptomonedas, estamos sentando las bases para una participación escalable y regulada en los activos digitales".

Gracie Lin, directora ejecutiva de OKX Singapur, afirmó: "Hemos observado una creciente demanda de puntos de referencia regionales, en especial ahora que las instituciones buscan integrar la exposición a las criptomonedas junto con otras clases de activos. Este es un paso natural en la evolución del mercado de Singapur, y este punto de referencia más profundo agrega transparencia y confianza para los participantes institucionales, lo que contribuye a respaldar el crecimiento a largo plazo del ecosistema".

Melvin Deng, director ejecutivo de QCP, afirmó: "La entrada de SGX en los futuros perpetuos es un momento decisivo para los mercados de activos digitales de Asia. Los participantes institucionales llevan mucho tiempo buscando un mercado regulado que combine la familiaridad de la infraestructura tradicional del mercado con la innovación de los productos de criptomonedas nativos. Este lanzamiento destaca el enfoque innovador de SGX para animar a los inversores mundiales a participar en activos digitales en Singapur".

Ramesh Arumugam, director general para Asia-Pacífico de Virtu Financial, afirmó: "Los futuros perpetuos de criptomonedas con liquidación centralizada refuerzan la base de la liquidez del mercado, ya que se nutren directamente de nuestros flujos diarios existentes. Esta infraestructura facilita la determinación de precios y la ejecución, lo que aumenta considerablemente nuestra capacidad y habilidad para ofrecer cotizaciones con confianza a contrapartes institucionales".

El comunicado de prensa oficial se encuentra en el Anexo.

Esta es una copia traducida. Para mayor precisión profesional, consulte la versión oficial en inglés.

Para obtener más información sobre los futuros perpetuos de criptomonedas de SGX, visite www.sgx.com/crypto.

[1] Se refiere a inversores acreditados, expertos e institucionales. [2] Fuente: CoinDesk Research, número DAV para enero de 2025 a septiembre de 2025. [3] Los índices de criptomonedas iEdge CoinDesk son un conjunto de índices que cubren puntos de referencia y tasas de referencia en tiempo real para Bitcoin y Ethereum (consulte https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices para obtener más información).

