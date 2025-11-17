SGX Derivatives Hadirkan Terobosan dengan Meluncurkan Instrumen "Crypto Perpetual Futures" Berstandar Investor Institusi

Kontrak investasi yang inovatif ini segera dilansir pada 24 November 2025, menawarkan struktur perdagangan tanpa masa kedaluwarsa yang populer di kalangan komunitas kripto. Namun, instrumen ini memiliki standar kliring dan margin seperti instrumen derivatif resmi. Melalui peluncuran ini, investor[1] dapat mengakses crypto perpetual futures berstandar investor institusi yang diawasi dan dijamin bursa efek — sebuah lompatan besar yang menjembatani sektor keuangan konvensional dan aset digital.

Terobosan Baru di Pasar Kripto

Instrumen perpetual futures berkontribusi lebih dari US$187 miliar[2] terhadap volume perdagangan rata-rata harian di seluruh dunia, dan Asia menjadi pusat pertumbuhan instrumen tersebut. Namun, sebagian besar perpetual futures masih diperdagangkan di platform luar negeri. Dengan menghadirkan instrumen ini pada bursa resmi, SGX membantu investor institusi untuk memperdagangkan dan memperoleh akses Bitcoin dan Ethereum dengan mekanisme yang lebih aman dalam skala besar.

Michael Syn, President, SGX Group, berkata, "Aset digital kini telah menjadi bagian dari portofolio investor institusi. Untuk itu, kami mengambil langkah berikutnya — menerapkan standar kedisiplinan investor institusi di pasar global pada produk kripto yang paling populer. Dengan menghadirkan perpetual futures dalam kerangka regulasi dan kliring resmi, kami memberikan aspek kepercayaan dan skala yang telah dinantikan investor institusi."

Kontrak crypto perpetual mengacu pada Indeks iEdge CoinDesk Crypto[3] dengan penetapan harga yang sesuai dengan tolok ukur investor institusi yang telah banyak diakui di industri.

Andy Baehr, Head, Product and Research, CoinDesk Indices, menjelaskan, " Lebih dari dua pertiga perdagangan aset kripto berasal dari produk derivatif, dan perpetual futures memiliki keunggulan sehingga menjadi instrumen favorit. Kami gembira bahwa SGX Derivatives telah menghadirkan instrumen ini dalam ranah resmi dengan sistem margin dan kliring konvensional. Maka, kami bangga mendukung indeks acuan untuk produk inovatif tersebut."

Sambutan Positif dari Pelaku Industri atas Langkah SGX yang Memperluas Akses Investor Institusi

Peluncuran perpetual futures mendapatkan sambutan positif dari berbagai pelaku pasar yang menilai langkah SGX sebagai strategi tepat untuk memperluas akses investor institusi ke pasar kripto yang semakin populer.

Leonard Hoh, General Manager, Bitstamp by Robinhood – Asia Pacific, berkata, "Peluncuran ini mencerminkan perkembangan infrastruktur dan partisipasi pelaku pasar. Kehadiran indeks acuan yang berbasis di Singapura sangat mencerminkan likuiditas di Asia. Perkembangan tersebut merupakan lompatan penting bagi investor institusi yang ingin memperdagangkan cryptoperpetual futures dalam skala besar. Kami bangga menjadi mitra SGX dalam menyediakan konektivitas untuk ekosistem kripto global."

Patrick Yeo, Head, Digital Assets, Global Financial Markets, DBS Bank, mengatakan, "Instrumen crypto perpetual memberikan efisiensi dan presisi yang lebih baik bagi investor institusi ketika mengelola portofolio aset digital. Dengan sistem kliring dan margin yang mengikuti standar instrumen investasi konvensional, tingkat adopsi akan semakin meluas. Peluncuran ini menunjukkan perkembangan pesat ekosistem aset digital, dan DBS bangga mendukung SGX sebagai anggota komite indeks kripto. Kami ingin berkontribusi lewat keahlian dan analisis kami, mengingat DBS telah menjadi pelopor yang telah membangun ekosistem aset digital yang bertanggung jawab di Singapura."

Joseph Chang, Co-Founder & CEO, Liquibit Capital, berkata, "Kami sangat mendukung crypto perpetual futures yang diluncurkan SGX — sebuah langkah penting yang menghadirkan likuiditas resmi ke pasar aset digital di Asia. Kinerja yang andal selalu berawal dari manajemen risiko yang kuat, dan SGX memiliki hal tersebut."

CJ Fong, APAC General Manager, GSR, berkata, "Instrumen perpetual futures berstandar investor institusi merupakan momen penting dalam perkembangan pasar kripto. Dengan memadukan kredibilitas global SGX dan inovasi dunia kripto, kita menciptakan basis untuk aset digital yang teregulasi dan berskala besar."

Gracie Lin, CEO, OKX Singapore, berkata, "Tingkat permintaan atas indeks acuan regional semakin meningkat setelah banyak investor institusi ingin memanfaatkan aset kripto dalam portofolio investasinya bersama kelas aset lain. Langkah ini melanjutkan evolusi pasar di Singapura, serta akan meningkatkan transparansi dan kepercayaan investor institusi sehingga menopang pertumbuhan ekosistem dalam jangka panjang."

Melvin Deng, CEO, QCP, berkata, "Ekspansi SGX di segmen perpetual futures menjadi momen penting bagi pasar aset digital di Asia. Para investor institusi telah menantikan bursa teregulasi yang menggabungkan struktur pasar konvensional dan inovasi produk kripto. Langkah tersebut menunjukkan pendekatan inovatif SGX untuk menarik investor global ke Singapura."

Ramesh Arumugam, Managing Director, Asia Pasifik, Virtu Financial, berkomentar, "Instrumen crypto perpetual futures dengan mekanisme kliring terpusat akan memperkuat basis likuiditas pasar. Infrastruktur tersebut membantu proses penetapan harga dan eksekusi, serta meningkatkan kapasitas kami untuk melayani investor institusi dengan lebih baik."

Informasi selengkapnya tentang SGX Crypto Perpetual Futures: www.sgx.com/crypto.

[1] Investor terakreditasi, pakar investasi, dan investor institusi. [2] Sumber: CoinDesk Research, DAV pada periode Jan 2025 hingga Sep 2025. [3] Indeks iEdge CoinDesk Cryptocurrency merupakan rangkaian indeks harga dan acuan Bitcoin dan Ethereum secara real-time. (informasi lebih lanjut: https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices).

