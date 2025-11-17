新交所衍生品市場推出機構級加密貨幣永續期貨，開辟行業新路徑

加密貨幣市場規則的變革

目前，永續期貨在全球范圍內的日均成交量已超過1,870億美元[2]，亞洲處於這一增長的核心地區。然而，這些交易仍主要在亞洲以外的離岸平台上定價和結算。通過將相關交易引入交易所體系，新交所將使機構投資者可以充滿信心且規模化地進行比特幣和以太坊的交易與配置。

新加坡交易所集團總裁冼顯明（Michael Syn）表示：「數字資產已進入機構投資組合。我們采取了合乎邏輯且深思熟慮的行動，將支撐全球市場的機構級規范應用於加密貨幣中最活躍的交易產品。通過將永續合約納入經交易所清算並受監管的框架，我們為機構投資者提供了他們期待已久的可信賴及具規模化的交易環境。」

這套加密貨幣永續期貨合約以iEdge CoinDesk 加密貨幣指數[3]為基准，將價格發現機制與業內廣泛認可的機構級基准銜接一致。

CoinDesk Indices產品與研究主管Andy Baehr表示：「超過三分之二的加密貨幣交易在衍生品市場進行，而永續期貨提供備受市場青睞的獨特性和優勢。我們很高興看到新交所衍生品市場把永續合約引入在岸市場，並采用傳統保證金與清算機制，我們也很榮幸能為這一創新合約提供基准利率支持。」

擴大機構參與渠道的舉措獲得行業廣泛歡迎

此次產品推出獲得了市場參與者的積極反饋，令人振奮。業內普遍認為，該舉措是正當其時且具有戰略意義的一步，將擴大連接日益主流化的加密貨幣市場的通道。

Robinhood 旗下 Bitstamp 亞太區總經理Leonard Hoh表示：「本次產品推出反映了市場基礎設施及參與方式的不斷演進，我們很高興看到以新加坡為錨的基准出現，反映我們看到亞洲的流動性。這對機構投資者實現規模化交易是重要的一步，我們很榮幸能與新交所合作，提供連接全球加密貨幣生態體系。」

星展銀行（DBS Bank）環球金融市場部數字資產主管Patrick Yeo表示：「與現貨交易相比，加密貨幣永續期貨能為機構投資者提供更精准的數字資產組合管理方案，並顯著提升資本效率。此外，采用與傳統金融工具相同的清算和保證金體系，為加密貨幣永續期貨的廣泛市場應用奠定了基礎，這也是標志著數字資產生態系統日益成熟的重要裡程碑。星展銀行是新交所加密貨幣指數委員會成員，很高興能夠支持此次產品上線。作為行業先行者，我們致力於分享專業知識與行業洞見，助力新加坡構建穩健且負責任的數字資產生態系統。」

Liquibit Capital 聯席創辦人兼首席執行官Joseph Chang表示：「我們很高興支持新交所推出加密貨幣永續期貨合約。這是一項重要舉措，為亞洲日益增長的數字資產市場引入受監管流動性。卓越的市場表現始於穩健的風險管理，而新交所的舉措正是為實現這一目標。」

GSR 亞太區總經理CJ Fong表示：「機構級永續期貨的推出，是加密貨幣市場發展歷程中的關鍵裡程碑。通過結合新交所的全球公信力與加密原生的創新，我們正在為規模化受監管的數字資產參與奠定基礎。」

OKX 新加坡首席執行官Gracie Lin表示：「我們注意到市場對區域性基准的需求日益增長，尤其是在機構投資者希望將加密資產納入其他資產類別組合時。這是新加坡市場演進的自然過程，更深度的參照點為機構參與者帶來了更高的透明度與信心，有助於支持數字資產生態系統的長期發展。」

QCP首席執行官Melvin Deng表示：「新交所進入永續期貨的領域是塑造亞洲數字資產市場的重要時刻。機構投資者長期以來尋找一個既具備傳統市場基礎設施熟悉度，又能融合加密原生創新的受監管平台。此次產品推出彰顯了新交所的創新舉措，激發全球投資者參與新加坡的數字資產交易。」

Virtu Financial 亞太區董事總經理Ramesh Arumugam表示：「集中清算的加密貨幣永續期貨為市場流動性提供了堅實基礎，並直接銜接我們現有的日常交易流。該基礎設施有助於價格發現與交易執行，從根本上提升了我們為機構交易對手提供報價的承載能量和能力。」

[1] 指经认证投资者、专业投资者与机构投资者。 [2] 资料来源：CoinDesk Research；日均成交量（DAV）统计区间为 2025 年 1 月至 2025 年 9 月。 [3] iEdge CoinDesk 加密货币指数是一组覆盖比特币与以太坊的实时基准与参考利率指数。更多信息请见：https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices

