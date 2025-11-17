SGX Derivatives innove avec des contrats à terme perpétuels de qualité institutionnelle, sur crypto-monnaies

SINGAPOUR, 17 novembre 2025 /PRNewswire/ -- SGX Derivatives réécrit les règles de trading de crypto-monnaies avec le lancement de contrats à terme perpétuels régulés pour Bitcoin et Ethereum. Cette initiative historique associe la discipline, la confiance et la transparence des marchés financiers aux produits de crypto-monnaie les plus dynamiques, établissant ainsi une nouvelle norme pour le secteur.

Lancés le 24 novembre 2025, ces contrats innovants possèdent une structure continue, sans expiration, privilégiée par les communautés crypto-natives, combinée aux normes de compensation et de marge robustes des produits dérivés cotés. Avec ce lancement, les investisseurs[1] peuvent accéder à des contrats à terme perpétuels pour les crypto-monnaies, de qualité institutionnelle dans un cadre réglementé et compensé par une bourse - ce qui marque une avancée majeure dans le rapprochement entre la finance traditionnelle et les marchés d'actifs numériques.

Un changement de donne pour les marchés des crypto-monnaies

Les contrats à terme perpétuels représentent plus de 187 milliards de dollars[2] en termes de volumes quotidiens moyens dans le monde et l'Asie est l'épicentre de cette croissance. Pourtant, le cours de ces flux et leur finalisation et paiement sont effectués en grande partie sur des plateformes offshore en dehors de l'Asie. En introduisant ces flux sur le marché boursier, SGX permettra aux institutions de négocier et de s'exposer au Bitcoin et à l'Ethereum en toute confiance et à grande échelle.

Michael Syn, président du groupe SGX, a déclaré : « Les actifs digitaux ont fait leur entrée dans le portefeuille des investisseurs institutionnels. Nous avons franchi l'étape suivante, logique et délibérée, en appliquant la même discipline institutionnelle des marchés mondiaux, aux crypto-monnaies les plus négociées. En intégrant les titres perpétuels dans un cadre réglementé et compensé par une bourse, nous offrons aux institutions la confiance et l'évolutivité qu'elles attendaient. »

Les contrats perpétuels de crypto-monnaies sont référencés sur iEdge CoinDesk Crypto Indices[3], alignant la découverte des prix sur des références de niveau institutionnel largement reconnues dans l'industrie.

Andy Baehr, responsable des produits et de la recherche chez CoinDesk Indices, a déclaré : « Plus des deux tiers des négoces de crypto-monnaies se font par le biais de produits dérivés et les contrats à terme perpétuels offrent des caractéristiques et des avantages uniques qui en ont fait des produits de prédilection. Nous nous réjouissons de voir SGX Derivatives introduire des contrats à terme perpétuels sur le marché domestique avec des marges et des compensations traditionnelles et nous sommes ravis de soutenir le taux de référence pour ce contrat innovant. »

L'industrie se félicite de l'élargissement de l'accès aux institutions

Le lancement a suscité des réactions encourageantes de la part des acteurs du marché, qui considèrent qu'il s'agit d'une étape stratégique et bienvenue pour faciliter l'accès aux marchés des crypto-monnaies, qui sont devenus de plus en plus courants.

Leonard Hoh, directeur général de Bitstamp by Robinhood - Asie-Pacifique, estime : « Ce lancement reflète l'évolution de l'infrastructure du marché et de la participation, et il est intéressant de voir un indice de référence ancré à Singapour pour refléter la liquidité que nous voyons en Asie. Il s'agit d'une étape importante pour que les institutions puissent négocier à grande échelle, et nous sommes fiers de nous associer à SGX pour fournir une connectivité à l'écosystème mondial des crypto-monnaies. »

Patrick Yeo, responsable des actifs digitaux, Global Financial Markets, DBS Bank, a ajouté : « Les contracts perpétuels sur crypto monnaies offrent aux traders institutionnels une plus grande précision et une meilleure efficacité du capital lorsqu'ils gèrent leurs portefeuilles d'actifs digitaux, par rapport à la négociation au comptant. Par ailleurs, la compensation et la marge de ces produits dérivés soumis aux mêmes normes que les instruments traditionnels ouvrent la voie à une adoption plus large et marquent une nouvelle étape dans la maturation croissante de l'écosystème des actifs numériques. DBS est heureux de soutenir le lancement de SGX en tant que membre de son comité d'indexation des crypto-monnaies et nous nous engageons à partager notre expertise et nos connaissances en tant que pionnier dans ce domaine afin de favoriser un écosystème d'actifs numériques robuste et responsable à Singapour. »

Joseph Chang, cofondateur et PDG de Liquibit Capital, a déclaré : « Nous sommes ravis de soutenir le lancement des contrats à terme perpétuels de SGX pour les crypto-monnaies, ce qui représente une étape clé dans l'apport de liquidités réglementées aux marchés d'actifs numériques en pleine croissance en Asie. Une performance exceptionnelle commence par une gestion solide des risques, et c'est exactement ce que propose SGX. »

CJ Fong, directeur général APAC de GSR, a déclaré : « Les contrats à terme perpétuels de qualité institutionnelle constituent une étape cruciale dans l'évolution des marchés des crypto-monnaies. En combinant la crédibilité mondiale de SGX avec l'innovation crypto-native, nous créons les bases d'une participation régulée et à grande échelle aux actifs digitaux. »

Gracie Lin, CEO, OKX Singapore, a déclaré : « Nous avons constaté une demande croissante pour des indices de référence ancrés dans la région, en particulier lorsque les institutions cherchent à intégrer l'exposition aux crypto-monnaies aux côtés d'autres classes d'actifs. Il s'agit d'une étape naturelle dans l'évolution du marché de Singapour et ce point de référence plus approfondi ajoute de la transparence et de la confiance pour les participants institutionnels, contribuant ainsi à soutenir la croissance à long terme de l'écosystème. »

Melvin Deng, PDG de QCP, a déclaré : « L'entrée de SGX dans les contrats à terme perpétuels est un moment décisif pour les marchés d'actifs digitaux en Asie. Les participants institutionnels recherchent depuis longtemps un lieu réglementé qui combine la familiarité de l'infrastructure de marché traditionnelle avec l'innovation des produits crypto. Ce lancement souligne l'approche innovante de SGX pour encourager les investisseurs mondiaux à s'engager dans les actifs numériques à Singapour. »

Ramesh Arumugam, directeur général, Asie-Pacifique, Virtu Financial, a déclaré : « Les contrats à terme perpétuels sur les crypto-monnaies compensés de manière centralisée améliorent la base de la liquidité du marché, en puisant directement dans nos flux quotidiens existants. Cette infrastructure facilite la découverte et l'exécution des prix, en renforçant fondamentalement notre capacité et notre aptitude à proposer en toute confiance des prix à des contreparties institutionnelles. »

Pour plus d'informations sur les contrats à terme perpétuels SGX Crypto, consultez le site www.sgx.com/crypto.

[1] Se réfère aux investisseurs accrédités, experts et institutionnels. [2] Source : CoinDesk Research, moyenne quotidienne des volumes pour la période allant de janvier 2025 à septembre 2025. [3] Les iEdge CoinDesk Cryptocurrency Indices sont une suite d'indices couvrant des indices en temps réel et des taux de référence pour Bitcoin et Ethereum (voir https://www.sgx.com/campaign/iedge-coindesk-crypto-indices pour plus d'informations).

