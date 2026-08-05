A Sinopec coloca em operação uma unidade de produção de PVA especial com capacidade de 50.000 toneladas, estabelecendo a maior base de produção de PVA de alta qualidade em um único local do mundo.

CHONGQING, China, 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") colocou em operação uma unidade especializada de produção de resina de álcool polivinílico (PVA), com capacidade anual de 50.000 toneladas métricas, em sua subsidiária Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. A unidade alcançou uma operação estável durante a fase inicial de comissionamento e produziu materiais que atendiam às especificações de qualidade, com o primeiro lote já enviado para a Europa.

A nova instalação eleva a capacidade total de produção de PVA da unidade para 210.000 toneladas métricas por ano, tornando-a a maior base de produção de PVA de alta qualidade em um único local no mundo. A capacidade adicional fortalecerá o fornecimento de materiais especiais utilizados em células fotovoltaicas, componentes eletrônicos, filmes ópticos, produtos farmacêuticos e outras aplicações de alto valor agregado.

O PVA é um polímero solúvel em água, com propriedades biodegradáveis e ampla aplicação em diversos setores industriais e de consumo. Graus especiais de alta pureza e transparência são utilizados em filmes ópticos, polarizadores, produtos farmacêuticos e vidros de segurança para automóveis e trens de alta velocidade. O PVA também é utilizado em aplicações nos setores têxtil, de materiais de construção e de embalagens solúveis em água.

A SVW Chemical oferece mais de 100 tipos de PVA desenvolvidos para atender a diferentes requisitos de desempenho e aplicações de mercado. A nova instalação emprega tecnologias avançadas de alcoólise (transesterificação) e purificação de precisão para viabilizar a produção em larga escala de produtos especiais de PVA.

Durante a construção, a equipe do projeto enfrentou desafios técnicos relacionados ao controle preciso da temperatura e à garantia de qualidade consistente do produto. Um novo processo de polimerização aumentou a capacidade de produção em 40% em comparação com os equipamentos da geração anterior. A instalação também incorpora quatro unidades de recuperação de gases de escape e águas residuais, bem como um sistema de embalagem automatizado, visando aprimorar a eficiência dos recursos e a eficiência operacional.

O projeto foi concluído em 17 meses e registrou 1,98 milhão de horas de trabalho sem acidentes. Durante o comissionamento, a equipe otimizou o desempenho dos equipamentos e os parâmetros do processo, alcançando uma produção estável e uma qualidade consistente do produto.

A SVW Chemical tem mais de 40 anos de experiência em pesquisa e fabricação de PVA. Seu portfólio cresceu de um único tipo de PVA no início das operações para mais de cem atualmente. Mais de 70 desses produtos são exportados para mais de 40 países, proporcionando à empresa uma base sólida nos mercados internacionais, incluindo os da Europa e dos Estados Unidos.

A partir de agora, a SVW Chemical utilizará sua capacidade ampliada e seus recursos de pesquisa para desenvolver materiais especiais adicionais de alto valor agregado, expandir seu portfólio de PVA e fornecer aos clientes em todo o mundo um suprimento mais confiável.

FONTE SINOPEC