Sinopec เปิดโรงงานผลิต PVA ชนิดพิเศษกำลังการผลิต 50,000 ตัน สร้างฐานการผลิต PVA ระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สถานที่เดียว
News provided bySINOPEC
05 Aug, 2026, 21:22 CST
ฉงชิ่ง, จีน, 5 สิงหาคม 2569 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") เปิดโรงงานผลิตเรซินโพลีไวนิลแอลกอฮอล์ (PVA) ชนิดพิเศษที่มีกำลังการผลิตปีละ 50,000 เมตริกตัน ณ บริษัทในเครือ Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. โรงงานดังกล่าวสามารถดำเนินการได้อย่างเสถียรในช่วงเริ่มต้น และผลิตสินค้าได้ตรงตามข้อกำหนดด้านคุณภาพ โดยมีการส่งสินค้าล็อตแรกไปยังยุโรปแล้ว
โรงงานแห่งใหม่นี้จะเพิ่มกำลังการผลิต PVA รวมของพื้นที่เป็น 210,000 เมตริกตันต่อปี ทำให้เป็นฐานการผลิต PVA ระดับไฮเอนด์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ณ สถานที่เดียว กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งในการจัดหาวัสดุพิเศษซึ่งใช้ในเซลล์แสงอาทิตย์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ฟิล์มกรองแสง อุตสาหกรรมยา รวมถึงการใช้งานที่มีมูลค่าสูงอื่น ๆ
PVA เป็นพอลิเมอร์ที่ละลายน้ำได้ มีคุณสมบัติย่อยสลายได้ทางชีวภาพ และมีการใช้งานในภาคอุตสาหกรรมอีกทั้งภาคผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง สำหรับเกรดพิเศษซึ่งมีความบริสุทธิ์และความโปร่งใสสูงใช้ในฟิล์มกรองแสง แผ่นโพลาไรเซอร์ ผลิตภัณฑ์ยา และกระจกนิรภัยสำหรับรถยนต์และรถไฟความเร็วสูง นอกจากนี้ PVA ยังใช้ในสิ่งทอ วัสดุก่อสร้าง และบรรจุภัณฑ์ที่ละลายน้ำได้
SVW Chemical นำเสนอ PVA มากกว่า 100 เกรดซึ่งออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านประสิทธิภาพและการใช้งานในตลาดที่แตกต่างกัน โรงงานแห่งใหม่ดังกล่าวใช้เทคโนโลยีการสลายตัวด้วยแอลกอฮอล์ขั้นสูงและเทคโนโลยีการทำให้บริสุทธิ์อย่างแม่นยำเพื่อรองรับการผลิตผลิตภัณฑ์ PVA ชนิดพิเศษในปริมาณมาก
ระหว่างการก่อสร้าง ทีมงานโครงการได้แก้ไขปัญหาทางเทคนิคซึ่งเกี่ยวข้องกับการควบคุมอุณหภูมิที่แม่นยำและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ กระบวนการผลิตพอลิเมอไรเซชันแบบใหม่ช่วยเพิ่มกำลังการผลิตได้ถึง 40% เมื่อเทียบกับอุปกรณ์รุ่นก่อนหน้า โรงงานแห่งนี้ยังติดตั้งระบบกู้คืนก๊าซไอเสียและน้ำเสียสี่ระบบ พร้อมระบบบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรและประสิทธิภาพการดำเนินงาน
โครงการดังกล่าวแล้วเสร็จภายใน 17 เดือน และบันทึกชั่วโมงการทำงานที่ปลอดภัยได้ 1.98 ล้านชั่วโมง ระหว่างการทดสอบระบบ ทีมงานได้ปรับปรุงประสิทธิภาพของอุปกรณ์และค่าตัวแปรของกระบวนการเพื่อให้ได้การผลิตที่เสถียรและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่สม่ำเสมอ
SVW Chemical มีประสบการณ์มากกว่า 40 ปีในการวิจัยและผลิต PVA ผลงานของบริษัทเติบโตจาก PVA เพียงเกรดเดียวในช่วงเริ่มต้น สู่กว่า 100 เกรดในปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์กว่า 70 รายการส่งออกไปยัง 40 กว่าประเทศ ทำให้บริษัทมีรากฐานที่มั่นคงในตลาดต่างประเทศ รวมถึงยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ในอนาคต SVW Chemical จะใช้กำลังการผลิตและศักยภาพด้านการวิจัยที่ขยายตัวเพื่อพัฒนาวัสดุพิเศษซึ่งมีมูลค่าสูงเพิ่มเติม ขยายพอร์ตโฟลิโอ PVA และจัดหาผลิตภัณฑ์ให้ลูกค้าทั่วโลกได้อย่างน่าเชื่อถือยิ่งขึ้น
SOURCE SINOPEC
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