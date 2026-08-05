Sinopec Mulakan Operasi Kemudahan PVA Khusus Berkapasiti 50,000 Tan, Wujudkan Pangkalan Pengeluaran PVA Premium Tapak Tunggal Terbesar di Dunia

CHONGQING, China, 5 Ogos 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") telah memulakan operasi sebuah kemudahan resin polivinil alkohol (PVA) khusus dengan kapasiti pengeluaran tahunan 50,000 tan metrik di subsidiarinya, Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. Kemudahan tersebut mencapai operasi yang stabil semasa fasa permulaan dan menghasilkan produk yang memenuhi spesifikasi kualiti, dengan penghantaran pertama telah pun dibuat ke Eropah.

Kemudahan baharu itu meningkatkan jumlah kapasiti pengeluaran PVA tapak berkenaan kepada 210,000 tan metrik setahun, sekali gus menjadikannya pangkalan pengeluaran bagi PVA premium tapak tunggal terbesar di dunia. Kapasiti tambahan akan memperkukuh bekalan bahan khusus yang digunakan dalam sektor fotovolta, elektronik, filem optik, farmaseutikal serta aplikasi bernilai tinggi yang lain.

PVA ialah polimer larut air yang mempunyai sifat terbiodegradasikan dan boleh didapati dalam pelbagai kegunaan industri serta pengguna. Gred khusus yang mempunyai tahap ketulenan dan ketelusan tinggi digunakan dalam filem optik, penapis pengutub, produk farmaseutikal serta kaca keselamatan untuk kenderaan dan kereta api berkelajuan tinggi. PVA juga digunakan dalam industri tekstil, bahan binaan dan pembungkusan larut air.

SVW Chemical menawarkan lebih daripada 100 gred PVA yang direka untuk memenuhi keperluan prestasi dan aplikasi pasaran yang berbeza. Kemudahan baharu itu menggunakan teknologi alkoholisis dan penulenan jitu yang canggih bagi menyokong pengeluaran berskala besar produk PVA khusus.

Sepanjang tempoh pembinaan, pasukan projek dapat menangani cabaran teknikal yang melibatkan kawalan suhu yang tepat serta kualiti produk yang konsisten. Proses pempolimeran baharu meningkatkan kapasiti pengeluaran sebanyak 40% berbanding peralatan generasi terdahulu. Kemudahan itu turut menggabungkan empat unit pemulihan gas ekzos dan air sisa, di samping sistem pembungkusan automatik bagi meningkatkan kecekapan penggunaan sumber serta kecekapan operasi.

Projek berkenaan disiapkan dalam tempoh 17 bulan dan mencatatkan 1.98 juta jam bekerja selamat. Semasa pengoperasian, pasukan projek mengoptimumkan prestasi peralatan dan parameter proses bagi mencapai pengeluaran yang stabil serta kualiti produk yang konsisten.

SVW Chemical mempunyai pengalaman selama lebih 40 tahun dalam aspek penyelidikan dan pembuatan PVA. Portfolionya telah berkembang daripada satu gred PVA ketika memulakan operasi kepada lebih 100 gred pada masa ini. Lebih daripada 70 produk dieksport ke lebih 40 negara, sekali gus menyediakan asas yang kukuh bagi syarikat dalam pasaran antarabangsa, termasuk Eropah dan Amerika Syarikat.

Melangkah ke hadapan, SVW Chemical akan memanfaatkan kapasiti dan keupayaan penyelidikannya yang diperluas bagi membangunkan bahan khusus bernilai tinggi tambahan, memperluas portfolio PVA syarikat dan menyediakan bekalan yang lebih boleh dipercayai kepada pelanggan di seluruh dunia.

SOURCE SINOPEC