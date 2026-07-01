Sinopec recebe prêmio de "Melhores Práticas de Responsabilidade Social" na Terceira Conferência Sino-Europeia de Melhores Práticas Corporativas em ESG

MAINZ, Alemanha, 1 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") recebeu o prêmio "Melhores Práticas de Responsabilidade Social" na 3ª Conferência Sino-Europeia de Melhores Práticas Corporativas de ESG, realizada em 26 de junho em Mainz, na Alemanha, por sua apresentação intitulada "Desenvolvimento Eco-sustentável Impulsionado pela Inovação, Responsabilidade Compartilhada por um Futuro Sustentável", que foi reconhecida por suas práticas abrangentes de gestão de carbono em toda a cadeia.

Huang Yiyang, Cônsul Geral da República Popular da China em Frankfurt (à esquerda), entregou o prêmio ao representante da Sinopec. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Tendo como foco a gestão da pegada de carbono dos produtos, a Sinopec estabeleceu um sistema abrangente de controle de suas emissões que abrange todo o ciclo de vida dos produtos e está alinhado às normas chinesas e europeias. A empresa também se tornou a primeira a alcançar o reconhecimento mútuo com a BASF em relação à contabilização da pegada de carbono, criando um modelo replicável para a colaboração eco-sustentável internacional.

Os esforços da Sinopec no fornecimento de energia verde, na pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de baixo carbono e na avaliação das emissões de carbono da cadeia de suprimentos demonstram o compromisso do grupo com o avanço das metas de "duplo carbono" da China e estabelecem uma referência prática para a implementação de princípios ESG no setor global de energia e produtos químicos.

Na conferência, um representante da Sinopec apresentou uma palestra intitulada Energia mais limpa, vida melhor: estreitando a cooperação eco-sustentável entre a China e a Europa para um futuro energético de baixo carbono. A frase Energia Mais Limpa, Vida Melhor serve tanto como princípio orientador da Sinopec para o desenvolvimento eco-sustentável e de baixo carbono quanto como seu compromisso formal com o mundo. A palestra apontou que o desenvolvimento eco-sustentável e de baixo carbono é um objetivo comum de toda a humanidade e que a China e a Europa têm um enorme potencial de cooperação nessa área.

A conferência, como plataforma de intercâmbio aberta e profissional, tem o papel de incentivar as empresas chinesas e europeias a trabalharem juntas na promoção do desenvolvimento sustentável e na elaboração conjunta de um plano para um futuro mais verde.

Alinhada com suas metas de "Duplo Carbono", a Sinopec fez do controle das emissões de carbono de seus produtos um pilar estratégico de sua agenda ESG, promovendo o alinhamento com padrões internacionais e reforçando sua competitividade global. A empresa desenvolveu uma estrutura completa de gestão de carbono, baseada em uma sólida governança de alto nível, cobertura de todo o ciclo de vida e alinhamento integrado com sistemas de gestão de carbono nacionais e internacionais.

Comprometida com a colaboração aberta, a Sinopec tem promovido de forma proativa o reconhecimento mútuo das metodologias de cálculo da pegada de carbono com seus parceiros europeus, alcançando o alinhamento das normas de contabilização com a BASF para apoiar a transformação para uma economia de baixa emissão de carbono da indústria química global.

Enquanto isso, a Sinopec incorporou requisitos de baixo carbono em todos os seus processos de aquisição, ampliando a gestão dos impactos da emissão de carbono de suas operações internas para toda a cadeia industrial e promovendo continuamente melhorias ecológicas em toda a sua cadeia de suprimentos.

Acesse http://www.sinopec.com/listco/en/ para obter mais informações sobre a Sinopec.

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FONTE SINOPEC