Patrocinado exclusivamente pela Aipao Racing Fuel da Sinopec, o Rali Taklimakan da China de 2026 começa em Urumqi

URUMQI, China, 19 de maio de 2026 /PRNewswire/ -- Com o comando para começar, 152 veículos e quase 300 competidores de 74 equipes de todo o mundo embarcaram em uma jornada extrema de 7.500 quilômetros no Rali China Taklimakan 2026, patrocinado exclusivamente pela marca de combustível de corrida Aipao, pela China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec"), oficialmente iniciado em 16 de maio em Urumqi, Região Autônoma Uigur de Xinjiang, China.

Com patrocínio exclusivo do combustível de corrida Aipao, da Sinopec, a edição de 2026 do rali Taklimakan da China começou em Urumqi. (PRNewsfoto/SINOPEC)

Com duração de 17 dias, o rali deste ano estabelece um novo recorde de distância ao atravessar o norte e sul de Xinjiang. A rota começa em Urumqi, passa por Turpan, na Prefeitura Autônoma Mongol de Bayingolin, Hotan e Kashi, e termina em Aksu. Os competidores enfrentarão terrenos extremos, incluindo o vasto Deserto de Taklimakan e os cânions acidentados das Montanhas Tianshan.

O Aipao 103, o primeiro combustível de corrida desenvolvido internamente pela China pela Sinopec, é o combustível oficial do Rali Taklimakan da China. Com um RON superior a 103, o combustível oferece quatro vantagens principais: desempenho antidetonação, respeito ao meio ambiente, alta eficiência de combustão e segurança. Projetado para condições extremas de corrida, ele preenche uma lacuna antiga no mercado chinês de combustíveis de alto desempenho e marca um acontecimento importante para a Sinopec e para a indústria chinesa de refinação em busca de padrões de classe mundial.

Chen Yanbin, diretor e vice-presidente sênior da Sinopec, destacou o papel estratégico de Xinjiang como a área central do Cinturão Econômico da Rota da Seda e o status do rally como um evento off-road de classe mundial.

"Guiada pelo nosso compromisso com 'Energia Limpa, Vida Melhor', a Sinopec continua patrocinando o rali pela marca Aipao, oferecendo garantia abrangente de combustível para o automobilismo chinês", declarou Chen. "Daqui para frente, aprofundaremos a integração de energia, esportes e turismo para impulsionar um crescimento de alta qualidade em Xinjiang e contribuir para a Iniciativa do Cinturão e da Rota."

Para garantir operações sem falhas, a Sinopec modernizou completamente seu sistema de suporte energético, implantando mais de 40 pontos móveis de reabastecimento ao longo da rota. Uma estratégia inovadora de modo duplo "fixo + móvel" garante fornecimento preciso, pontual e seguro de combustível — mesmo nas regiões mais remotas do deserto.

Desde seu lançamento em 2015, a Aipao conquistou a confiança de mais de 10 milhões de usuários com sua limpeza e desempenho de classe mundial. A marca, avaliada em mais de 18 bilhões de yuans (aproximadamente US$ 2,64 bilhões), continua liderando o mercado de combustíveis da China em influência.

Para mais informações, acesse http://www.sinopec.com/listco/en/.

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FONTE SINOPEC