Sinopec pone en marcha una planta especializada de PVA con capacidad para 50.000 toneladas, creando así la mayor base de producción de PVA de alta gama del mundo en un solo emplazamiento

CHONGQING, China , 5 de agosto de 2026 /PRNewswire/ -- China Petroleum & Chemical Corporation (HKG: 0386, "Sinopec") ha puesto en marcha una planta especializada en resina de alcohol polivinílico (PVA) con una capacidad de producción anual de 50.000 toneladas métricas en su filial, Chongqing SVW Chemical Co., Ltd. La planta consiguió alcanzar un funcionamiento estable durante su puesta en marcha inicial y produjo productos que cumplieron con las especificaciones de calidad, y el primer envío ya se ha realizado a Europa.

La nueva planta aumenta la capacidad total de producción de PVA del complejo hasta las 210.000 toneladas métricas anuales, convirtiéndola en la mayor planta de producción de PVA de alta gama del mundo. Esta capacidad adicional reforzará el suministro de materiales especiales utilizados en energía fotovoltaica, electrónica, películas ópticas, productos farmacéuticos y otras aplicaciones de alto valor.

El PVA es un polímero soluble en agua con propiedades biodegradables y una amplia gama de usos industriales y de consumo. Los grados especiales de alta pureza y transparencia se utilizan en películas ópticas, polarizadores, productos farmacéuticos y vidrio de seguridad para automóviles y trenes de alta velocidad. El PVA se utiliza además en los sectores de textiles, materiales de construcción y envases solubles en agua.

SVW Chemical proporciona más de 100 grados de PVA diseñados para diferentes requisitos de rendimiento y aplicaciones de mercado. La nueva planta utiliza tecnologías avanzadas de alcohólisis y purificación de precisión para respaldar la producción a gran escala de productos especiales de PVA.

Durante la construcción, el equipo del proyecto hizo frente a retos técnicos relacionados con el control preciso de la temperatura y la calidad constante del producto. Un nuevo proceso de polimerización aumentó la capacidad de producción en un 40% en comparación con los equipos de generaciones anteriores. La planta también incorpora cuatro unidades de recuperación de gases de escape y aguas residuales, además de disponer de un sistema de envasado automatizado, para mejorar la eficiencia de los recursos y la eficiencia operativa.

El proyecto se terminó en 17 meses y registró 1,98 millones de horas de trabajo seguras. Durante la puesta en marcha, el equipo optimizó el rendimiento de los equipos y los parámetros del proceso para lograr una producción estable y una calidad de producto uniforme.

SVW Chemical cuenta con más de 40 años de experiencia dedicados a la investigación y fabricación de PVA. Su cartera de productos ha crecido desde un solo grado de PVA al inicio de sus operaciones hasta más de 100 en la actualidad. Son más de 70 productos los que se exportan a más de 40 países, lo que le proporciona a la empresa una sólida presencia en los mercados internacionales, incluyendo Europa y Estados Unidos.

En adelante, SVW Chemical utilizará su mayor capacidad y sus recursos de investigación para desarrollar materiales especiales de alto valor añadido, ampliar su cartera de PVA y ofrecer a sus clientes de todo el mundo un suministro más fiable.