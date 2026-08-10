A STARTRADER amplia sua oferta de ativos relacionados à IA com 31 novos CFDs de ações e ETFs dos EUA nos setores de semicondutores, redes ópticas e energia nuclear.

Disponível a partir de 3 de agosto na plataforma de negociação e a partir de 5 de agosto no aplicativo STARTRADER, a oferta abrange os setores de semicondutores, infraestrutura de IA, redes ópticas e energia nuclear.

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 31 de julho de 2026 /PRNewswire/ -- A STARTRADER anunciou hoje o lançamento de 31 novos CFDs de ações americanas e CFDs de ETFs, disponíveis na plataforma de negociação a partir de 3 de agosto e no aplicativo STARTRADER a partir de 5 de agosto, abrangendo os setores de semicondutores, infraestrutura de IA, redes ópticas e energia nuclear.

Os novos instrumentos abrangerão empresas e fundos de infraestrutura de hardware, energia e conectividade do setor de tecnologia.

STARTRADER Expands Its AI Infrastructure Offering with 31 New US Share CFDs and ETF CFDs Across Semiconductors, Optical Networking, and Nuclear Energy

O grupo de empresas de semicondutores inclui a ON Semiconductor, a Wolfspeed, a Astera Labs, a Rigetti Computing, a Sandisk, a FormFactor, a Navitas Semiconductor, a Semtech, a Vishay Intertechnology e a AXT. A Cerebras Systems, a CoreWeave e a Vertiv Holdings discutem a arquitetura de chips de IA, a infraestrutura de nuvem com GPUs e o gerenciamento de energia em data centers. Aristra Networks, Ciena, Applied Optoelectronics e Fabrinet atuam no setor de redes ópticas, enquanto Centrus Energy e NuScale Power contribuem com a exposição à energia nuclear. Nokia, EchoStar, USA Rare Earth, Nebius e Iris Energy completam a lista de empresas incluídas na nova oferta.

Sete CFDs de ETFs abrangerão os segmentos de semicondutores (SMH, SOXX, SOXL), memória (DRAM), fotônica (FOTO), software de tecnologia (IGV) e ações de Taiwan (EWT).

A STARTRADER é construída com base na confiança. Impulsionada pelo crescimento. Esses valores estão na base de todas as decisões de produto tomadas pela corretora. Esse lançamento reflete o compromisso contínuo da StarTrader em ampliar sua gama de CFDs, oferecendo aos clientes elegíveis acesso a uma seleção mais abrangente de mercados globais.

"Com o crescente interesse dos clientes em infraestrutura de IA, este lançamento reforça nosso compromisso de ampliar a oferta de CFDs disponibilizada, proporcionando aos clientes qualificados acesso a uma seleção mais ampla desses mercados." Peter Karsten, CEO, STARTRADER

Essa expansão faz parte dos esforços contínuos da STARTRADER para ampliar sua oferta de CFDs em diversos setores.

A disponibilidade de produtos, serviços e proteções aplicáveis pode variar conforme a entidade STARTRADER à qual os clientes estão cadastrados e com a jurisdição de residência.

Aviso de risco: A negociação de CFDs apresenta um risco considerável de perda e pode não ser apropriada para todos os investidores.

Sobre a STARTRADER

A corretora global de múltiplos ativos permite que parceiros de varejo e institucionais acessem os mercados globais por meio de diversas plataformas, incluindo MetaTrader, STARTRADER APP e STAR Copy. A STARTTRADER opera por meio de entidades licenciadas e regulamentadas por autoridades como a CMA, a ASIC, a FSCA, a FSA e a FSC. A empresa combina uma governança sólida com uma abordagem que prioriza o cliente, atendendo tanto clientes de varejo quanto parceiros, com um compromisso com a transparência, a confiabilidade e o crescimento em longo prazo.

FONTE STARTRADER